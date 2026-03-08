Premium|Study Room : ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्प पर्यावरण आणि आदिवासींसाठी धोकादायक ठरणार का?

सागर रेपाळेअंदमान व निकोबार ही बेटे भारताचे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून बंगालच्या उपसागरात पसरलेली सुमारे ५७२ बेटे/द्वीपसमूह आहेत. ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्प हा सुमारे ₹८१,००० कोटींचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, त्याला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) पर्यावरणीय मंजुरीसंदर्भात धोरणात्मक महत्त्व असल्याचे नमूद करत मार्ग मोकळा केला आहे. केंद्र सरकारचा उद्देश ग्रेट निकोबार बेटावर आर्थिक व संरक्षण केंद्र (economic & defence hub) उभारण्याचा आहे..Premium|Sabka Bima Sabka Raksha Bill 2025 : विमा क्षेत्रात १००% एफडीआय; देशाच्या आर्थिक विकासासाठी नवा अध्याय.जैवविविधता• येथील जंगले उष्णकटिबंधीय सदाहरित स्वरूपाची असून अनेक स्थानिक (endemic) वनस्पती व प्राणी येथे आढळतात. ही बेटे सुंदा जैव विविधता हॉटस्पॉट चा भाग आहे.• समुद्री जैवविविधता, प्रवाळभित्ती (coral reefs), मँग्रोव्ह वेटलँड्स आणि सागरी कासवांचे निवासस्थान म्हणूनही ही बेटे प्रसिद्ध आहेत.आदिवासी समुदाय• अंदमानमध्ये जारेवा, ओंगे, ग्रेट अंदमानीज, सेंटिनेली इ. आदिवासी समूह आहेत; निकोबारमध्ये निकोबारी व शोमपेन समुदाय आहेत.• सेंटिनेली हे जगातील सर्वात अलिप्त (isolated) समुदायांपैकी एक आहेत.• या समुदायांच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदे व संरक्षित क्षेत्रे आहेत..Premium|Renewable Energy India : सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारताची प्रगती; वारी एनर्जीजची आघाडी.धोरणात्मक महत्त्व• हिंद-प्रशांत प्रदेशात भारताची उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी या बेटांना मोठे सामरिक महत्त्व आहे.• अंदमान-निकोबार कमांड ही भारताची एकमेव त्रिसेवा (Army, Navy, Air Force) कमांड आहे.• मलक्का सामुद्रधुनीजवळील स्थानामुळे भारताला सागरी हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास मदत होते.प्रकल्पाचे प्रमुख घटक (पिलर्स)१. इंटिग्रेटेड टाउनशिप (सुमारे १४९.६ चौ.कि.मी.) निवासी, व्यावसायिक, लॉजिस्टिक्स आणि संरक्षण सुविधा.२. दुहेरी वापराचे (civil + military) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (८.४५ चौ.कि.मी.)३. ट्रान्शिपमेंट पोर्ट (७.६६ चौ.कि.मी.) गालाथिया बे परिसरात४. गॅस व सौर ऊर्जेवर आधारित वीज प्रकल्प (०.३९ चौ.कि.मी.)प्रकल्पासाठी अंदाजे १३० चौ.कि.मी. जंगलक्षेत्र वळवावे लागणार असून, सुमारे १० लाख झाडे तोडली जाण्याची शक्यता आहे. बंदर व विमानतळासाठी समुद्रातून मोठ्या प्रमाणावर जमीन पुनर्भरण (land reclamation) करावी लागणार आहे..पर्यावरणीय परिणाम• ग्रेट निकोबार हे जैवविविधतेने समृद्ध आणि संवेदनशील क्षेत्र आहे; संपूर्ण बेट ग्रेट निकोबार बायोस्फिअर रिझर्व्हचा भाग आहे.• लेदरबॅक कासवांच्या अंडी घालण्याच्या जागा (Galathea Bay), तसेच केवळ निकोबारमध्ये आढळणारा निकोबार मेगापोड पक्षी या प्रकल्पामुळे प्रभावित होऊ शकतात.• किनारी वेटलँड्स, सदाहरित जंगले आणि टेकड्यांवरील वनक्षेत्रांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.• मोठ्या प्रमाणावर जमीन पुनर्भरण, बांधकाम साहित्याची वाहतूक, आणि लोकसंख्या वाढ यामुळे परिसंस्थेवर ताण येऊ शकतो.सामाजिक परिणाम• बेटांवर शोमपेन आणि निकोबारी या आदिवासी समुदायांचे वास्तव्य आहे. शोमपेन हे अत्यंत अल्पसंख्य, बाहेरील संपर्कापासून दूर राहणारे शिकारी-संकलक (hunter-gatherer) समुदाय आहेत.• लोकसंख्या ८,५०० वरून २०५० पर्यंत ६.५ लाखांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे, ज्यामुळे स्थानिक समाजरचनेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.• २००४ च्या सुनामीत निकोबार बेटांना मोठा फटका बसला होता; त्यामुळे पर्यावरणीय जोखीम अधिक संवेदनशील आहे..निष्कर्षग्रेट निकोबार प्रकल्पामुळे भारताला समुद्री व्यापार, संरक्षण आणि भू-राजकीय दृष्ट्या मोठा फायदा होऊ शकतो. परंतु त्याच वेळी हा प्रकल्प अत्यंत नाजूक परिसंस्था, जैवविविधता आणि आदिवासी समाजावर गंभीर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरणीय-सामाजिक संरक्षण यांच्यात संतुलित, पारदर्शक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.