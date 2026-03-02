Premium|Study Room : लोकसभाध्यक्षांना पदावरून काढणे शक्य आहे का?

लेखक : महेश शिंदेफेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीला लोकसभेत एका मोठ्या राजकीय घडामोडीने सर्वांचे लक्ष वेधले, जेव्हा विरोधी पक्षांनी लोकसभाध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला ११८ खासदारांची सही मिळाली असून, यामागे स्पीकरांच्या कथित पक्षपाती वर्तनाचा आरोप आहे. जसे की विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलण्याची पुरेशी संधी न देणे, खासदारांचे मोठ्या प्रमाणात निलंबन करणे आणि सदनाच्या कामकाजात एकांगी धोरण अवलंबणे.ही घटना लोकसभेच्या इतिहासातील एक दुर्मीळ घटना आहे. ज्यामुळे संसदीय लोकशाहीतील स्पीकरच्या भूमिकेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ९ मार्च २०२६ रोजी या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान होणार असल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण संसदीय व्यवस्थेची तटस्थता आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित करते..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? जाणून घ्या, एका क्लिकवर.संविधानात या विषयी काय सांगितले आहे?भारतीय संविधानाच्या कलम ९४ मध्ये लोकसभा स्पीकर आणि डेप्युटी स्पीकर यांना पदावरून काढण्याची प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केली आहे. या कलमानुसार, स्पीकरला पदावरून काढण्यासाठी लोकसभेत एक विशेष ठराव (motion of removal) पारित करणे आवश्यक आहे. जो लोकसभेतील त्या वेळच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या (effective strength) बहुमताने मंजूर होणे गरजेचे आहे. या ठरावासाठी कमीतकमी १४ दिवस आधीची लेखी सूचना लोकसभा सचिवालयाकडे द्यावी लागते, आणि ती सूचना कमीतकमी ५० खासदारांच्या सहीने दिली जावी. हे कलम स्पीकर पदाच्या गंभीरतेला अधोरेखित करते, कारण सामान्य बहुमत नव्हे तर स्पष्ट आणि ठाम बहुमताची गरज आहे. याशिवाय, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम ८ अंतर्गत अपात्र ठरल्यास किंवा स्वतः राजीनामा दिल्यासही पद रिक्त होऊ शकते, पण अविश्वास ठराव ही सर्वात ठोस आणि लोकसभेतर्फे घेतली जाणारी प्रक्रिया आहे..अविश्वास प्रस्तावाची प्रक्रिया नेमकी कशी असते?•अविश्वास प्रस्तावाची प्रक्रिया खूप कठीण आणि पूर्णपणे नियमबद्ध पद्धतीने रचलेली आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया सामान्यतः सहजरीत्या यशस्वी होत नाही.•प्रथम टप्प्यात आरोप नोंदवताना, स्पीकरवर स्पष्टपणे खरे असलेले, ठोस पुराव्यांवर आधारित आणि कोणत्याही प्रकारे अपमानास्पद नसलेले आरोप नमूद करावे लागतात, जेणेकरून ते वैध मानले जाऊ शकतील.•ही पूर्ण सूचना लोकसभा सचिवालयाकडे औपचारिकरित्या सादर केल्यानंतर, स्पीकरला १४ दिवसांच्या नोटीस कालावधीत स्वतःचे उत्तर किंवा स्पष्टीकरण देण्याची पुरेशी संधी उपलब्ध होते.•त्यानंतर लोकसभेच्या मुख्य सभागृहात सविस्तर चर्चा आयोजित केली जाते. ज्यात स्पीकर स्वतः किंवा त्यांच्या वतीने नेमलेले प्रतिनिधी आपले संरक्षणात्मक मत मांडू शकतात आणि मुद्द्यांची चर्चा करू शकतात.•चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व खासदारांद्वारे गुप्त किंवा खुल्या मतदानाद्वारे निर्णय घेतला जातो. जो ठरावाचे भवितव्य ठरतो.•जर हा ठराव स्पष्ट बहुमताने पास झाला, तर स्पीकर ताबडतोब पदावरून काढले जातात आणि तात्काळ नवीन स्पीकर निवडण्यासाठी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली जाते.•ही संपूर्ण प्रक्रिया लोकसभेच्या अधिकृत संसदीय नियमावली (Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha) द्वारे काटेकोरपणे नियंत्रित आणि संचालित केली जाते, जी मूलतः ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडेलवरून घेतलेली आणि अनुकूलित केलेली आहे..Premium|Municipal Corporation Elections Maharashtra : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका; ऐतिहासिक प्रसंग आणि त्यातून शिकण्यासारखे धडे!भारतीय संसदीय इतिहासात स्पीकरांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावांची उदाहरणे दुर्मीळ आहेत. त्यापैकी कोणताही यशस्वी झालेला नाही. १९५४ मध्ये पहिले स्पीकर जी.व्ही. मावळणकर यांच्याविरुद्ध प्रस्ताव आला, ज्यात त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले गेले, पण तो पराभूत झाला. १९६६ मध्ये हुकम सिंह आणि १९८७ मध्ये बलराम जाखर यांच्याविरुद्धही असे प्रस्ताव सादर झाले, ज्यात पक्षपात आणि सदन नियंत्रणाच्या मुद्द्यांवर आरोप होते. हे सर्व प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाच्या बहुमतामुळे नाकारले गेले. या ऐतिहासिक प्रसंगांमधून शिकण्यासारखे धडे मिळतात. ते म्हणजे स्पीकर पदाची तटस्थता टिकवणे किती महत्त्वाचे आहे आणि अविश्वास प्रस्ताव हे राजकीय हत्यार म्हणूनही वापरले जाऊ शकते.राजकारण आणि लोकशाहीवर होणारे परिणामओम बिरला यांच्या प्रकरणात NDA च्या सध्याच्या बहुमतामुळे (सुमारे २९३ सदस्य) प्रस्ताव पराभूत होण्याची शक्यता प्रबळ आहे, पण विपक्षासाठी हा नैतिक आणि राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा मार्ग आहे. हे प्रकरण संसदीय लोकशाहीतील शक्ती संतुलनावर (checks and balances) प्रकाश टाकते. स्पीकर जर पक्षपाती ठरले, तर ते सदनाच्या स्वातंत्र्यावर आणि खासदारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकतात. याचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे भविष्यात स्पीकर म्हणून अधिक तटस्थ व्यक्तींना प्राधान्य मिळणे आणि विरोधी पक्षाच्या भूमिकेला बळकटी मिळणे.स्पीकरची भूमिका आणि जबाबदाऱ्यालोकसभा स्पीकर ही सदनाची सर्वोच्च अधिकृत व्यक्ती असते, जी चर्चा नियंत्रित करते, नियमांचे पालन व्हावे याची खात्री करते. ही व्यक्ती राष्ट्रपतीला विधेयके पाठवते आणि संसदीय समित्यांची नियुक्ती करते. संविधानाच्या कलम ९५ नुसार, स्पीकरचे मत सदनात निर्णायक असते आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात जबाबदार नसतात. मात्र, पक्षपाती असल्याचा आरोप झाल्यास सार्वजनिक विश्वास धोक्यात येतो. या पदासाठीचा उमेदवार सामान्यतः सत्ताधारी पक्षाचा असतो.संसदीय कार्यवाहीत उद्भवणारी आव्हाने, जसे सदनातील गोंधळ, सदस्यांची निलंबने आणि विधेयकांवरील विलंब, हे लोकशाही प्रक्रियेच्या सुव्यवस्थित संचालनासाठी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. जसे ओम बिरला यांच्या प्रकरणातही प्रत्यक्ष अनुभवास आले. स्पीकरची भूमिका येथे केवळ प्रशासकीय नियंत्रणापुरती मर्यादित नसून, सदनातील चर्चेची वातावरण राखणे, सदस्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि विधायी प्रक्रियेची अखंडता टिकवणे यासारख्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची असते. जी प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची रक्षा करण्यासारखी आहे.या पदाच्या सुधारणांसाठी कोणत्या शिफारसी व्हायला हव्यात?या प्रकरणातून शिकण्यासाठी आणि भविष्यात अशा संघर्षांना प् 