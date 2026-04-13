Premium|Study Room : लोकशाहीचा प्रसार की धोरणात्मक नियंत्रण? अमेरिकेच्या 'सत्तांतर' धोरणामागील नेमके वास्तव काय?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे पुन्हा एकदा “सत्तांतर” हा मुद्दा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अलीकडील घडामोडी जसे लक्ष्यित लष्करी कारवाया, नेतृत्वावर अप्रत्यक्ष दबाव आणि कठोर आर्थिक निर्बंध यातून इराणच्या सत्ताकारणाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. अधिकृत भाषेत “सत्तांतर” हा शब्द टाळला जात असला तरी, या सततच्या दबावामागे शासनाच्या स्वरूपात बदल घडवण्याचे व्यापक उद्दिष्ट असल्याचे दिसते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात विरोधी शासन केवळ नियंत्रित करण्यापेक्षा त्यात बदल घडवण्याची प्रवृत्ती सातत्याने दिसून येते. त्यामुळे आजचा इराण हा स्वतंत्र प्रसंग नसून, अमेरिकेने अनेक दशकांपासून अवलंबलेल्या हस्तक्षेपवादी धोरणाचा एक भाग आहे.ऐतिहासिक पार्श्वभूमीया धोरणाची मुळे १९५३ मधील इराणमधील सत्तांतर या ऐतिहासिक घटनेत सापडतात. १९५३ मध्ये, इराणचे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेग यांनी तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर अमेरिकेने आणि ब्रिटनने मिळून त्यांची सत्ता उलथवून टाकली. या हस्तक्षेपामुळे मोहम्मद रेझा पहलवी यांची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित झाली आणि इराण एक पाश्चिमात्य समर्थक सत्ताकेंद्र बनले. अल्पकालीन दृष्टीने हे पाऊल आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरले; मात्र दीर्घकालीन परिणाम अत्यंत गंभीर झाले. शाहच्या दडपशाही राजवटीमुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि त्याच असंतोषातून १९७९ मधील इराणी क्रांती घडली. या क्रांतीने राजेशाही संपवून इस्लामिक प्रजासत्ताकाची स्थापना केली. त्यामुळे सत्तांतराचे तात्काळ यश हे दीर्घकालीन अपयशात परिवर्तित होऊ शकते, हा महत्त्वाचा धडा येथे दिसून येतो.शीतयुद्ध काळातील हस्तक्षेप : जागतिक पातळीवरील पॅटर्नशीतयुद्धाच्या काळात सत्तांतर हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे साधन बनले. ग्वाटेमालामध्ये १९५४ मध्ये जॅकोबो आर्बेन्झ यांची सत्ता उलथवण्यात आली, कारण त्यांची धोरणे अमेरिकेला कम्युनिझमकडे झुकणारी वाटत होती. या हस्तक्षेपानंतर त्या देशात अनेक दशकांपर्यंत यादवी संघर्ष आणि अस्थिरता निर्माण झाली. चिलीमध्ये १९७३ मध्ये सल्वाडोर आयेंडे यांची सत्ता हटवून ऑगस्टो पिनोशे यांची हुकूमशाही स्थापन झाली, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले. तसेच काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताकमध्ये पॅट्रिस लुमुंबा यांना हटवल्यानंतर दीर्घकालीन राजकीय अस्थिरता आणि हुकूमशाही शासन निर्माण झाले. या सर्व उदाहरणांमधून हे स्पष्ट होते की, सत्तांतरामुळे तात्पुरते उद्दिष्ट साध्य झाले तरी दीर्घकालीन स्थैर्य धोक्यात येते..Premium|Globalized Warfare : जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि इराण-अमेरिका संघर्ष; महायुद्ध नसले तरी जगभर धोक्याची घंटा.शीतयुद्धानंतरचा काळ : लोकशाहीचा प्रसार की धोरणात्मक नियंत्रण?शीतयुद्ध संपल्यानंतर सत्तांतराच्या धोरणामागील कारणे बदलली. कम्युनिझम रोखण्याऐवजी लोकशाहीचा प्रसार आणि जागतिक सुरक्षेचे उद्दिष्ट पुढे आले. इराकमध्ये २००३ मध्ये सद्दाम हुसेन यांना हटवण्यात आले, ज्याचे औचित्य शस्त्रास्त्रांचा धोका आणि लोकशाही स्थापनेच्या नावाखाली दिले गेले. मात्र, त्यानंतर त्या देशात हिंसा, सांप्रदायिक संघर्ष आणि अतिरेकी संघटनांचा उदय झाला. लिबियामध्ये २०११ मध्ये मुअम्मर गद्दाफी यांचे पतन झाले, पण आजही त्या देशात राजकीय विघटन आणि अस्थिरता कायम आहे. या घटनांमधून एक मूलभूत विरोधाभास समोर येतो लोकशाहीच्या नावाखाली केलेले सत्तांतर अनेकदा स्थैर्य नष्ट करते.सत्तांतरामागील प्रेरणा : बहुआयामी घटकअमेरिकेच्या सत्तांतर धोरणामागे अनेक घटक कार्यरत असतात. शीतयुद्ध काळात कम्युनिझम रोखणे हे प्रमुख उद्दिष्ट होते, तर आज दहशतवादविरोधी कारवाया आणि सुरक्षा हे मुद्दे महत्त्वाचे झाले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या तेलासारख्या महत्त्वाच्या संसाधनांवर नियंत्रण ठेवणे हा एक महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. याचे उदाहरण इराणमधील १९५३ मधील घटना आहे. वैचारिकदृष्ट्यालोकशाही आणि उदारमतवादी मूल्यांचा प्रसार हा उद्देश सांगितला जातो; मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी अनेकदा विसंगत दिसते. तसेच संभाव्य शत्रूराष्ट्रे किंवा अणु धोक्यांना रोखणे हेही एक महत्त्वाचे कारण असते. या सर्व घटकांमुळे सत्तांतर हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील एक गुंतागुंतीचे आणि सातत्यपूर्ण साधन ठरते..जागतिक राजकारणावर परिणाम : अस्थिरता, विरोध आणि शक्तिसंघर्षसत्तांतराच्या धोरणाचा जागतिक राजकारणावर व्यापक परिणाम होतो. सर्वप्रथम, राज्याच्या सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाला धक्का बसतो, जो आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा मूलभूत आधार आहे. दुसरे म्हणजे, ज्या देशांमध्ये हस्तक्षेप झाला आहे तेथे अमेरिकेविरोधी भावना वाढतात, ज्यामुळे दीर्घकालीन राजनैतिक संबंध ताणले जातात. तिसरे म्हणजे, सत्तांतरामुळे सत्ताशून्यता निर्माण होते, ज्यातून यादवी युद्धे, बंडखोरी आणि प्रादेशिक अस्थिरता वाढते विशेषतः मध्यपूर्वेत हे स्पष्टपणे दिसते. चौथे म्हणजे, अशा हस्तक्षेपांमुळे रशिया आणि चीन यांसारख्या महासत्तांशी स्पर्धा तीव्र होते, ज्यामुळे जागतिक व्यवस्था अधिक तुकड्यात विभागली जाते आणि बहुध्रुवीय स्पर्धा वाढते.संयुक्त राष्ट्रसंघाची भूमिका : मर्यादा, कायदेशीरता आणि विरोधाभाससंयुक्त राष्ट्रसंघ सत्तांतराच्या प्रश्नात महत्त्वाची परंतु मर्यादित भूमिका बजावतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेनुसार सार्वभौमत्वाचा आदर आणि हस्तक्षेप न करण्याचा सिद्धांत महत्त्वाचा आहे; परंतु प्रत्यक्षात अनेक हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंजुरीशिवाय होतात, ज्यामुळे त्यांच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. सुरक्षा परिषदेमध्ये स्थायी सदस्यांच्या व्हेटो अधिकारामुळे अनेकदा निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतात. काही वेळा “रक्षणाची जबाबदारी” (Responsibility to Protect – आर२पी) या तत्त्वाखाली मानवी हस्तक्षेपाचे समर्थन केले जाते, विशेषतः नरसंहार किंवा मानवाधिकार उल्लंघनाच्या परिस्थितीत; मात्र या तत्त्वाचा वापरही निवडक आणि वादग्रस्त आहे. याशिवाय, सत्तांतरानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन शांतता प्रस्थापित करणे आणि पुनर्बांधणी ही जबाबदारी अनेकदा संयुक्त राष्ट्रसंघावर येते. त्यामुळे एक विरोधाभास निर्माण होतो: सत्तांतराला मंजुरी नसतानाही त्याचे परिणाम हाताळावे लागतात..इतिहासातून धडे : तात्कालिक यश विरुद्ध दीर्घकालीन परिणामइतिहास दर्शवतो की सत्तांतरामध्ये तात्कालिक यश आणि दीर्घकालीन परिणाम यामध्ये मोठा फरक असतो. सरकारे तुलनेने जलद गतीने हटवता येतात; परंतु स्थिर, वैध आणि प्रभावी राजकीय व्यवस्था उभारणे अत्यंत कठीण असते. इराण, इराक आणि लिबियाच्या अनुभवांमधून हे स्पष्ट होते की बाह्य हस्तक्षेप अनेकदा दीर्घकालीन अस्थिरता आणि संघर्ष निर्माण करतो. त्यामुळे सत्तांतर ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून सामाजिक आणि संस्थात्मक पुनर्रचनेशी संबंधित एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.निष्कर्ष : सत्तांतराच्या धोरणाचा पुनर्विचारआजच्या इराणमधील परिस्थिती पुन्हा एकदा दर्शवते की, सत्तांतर हे अजूनही अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील प्रभावी साधन आहे; परंतु त्याचे परिणाम अनिश्चित आणि अनेकदा नकारात्मक असतात. अल्पकालीन रणनीतिक यश मिळाले तरी दीर्घकालीन स्थैर्य बिघडण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे जागतिक समुदायाने स्थैर्य, लोकशाही आणि सार्वभौमत्व यामधील संतुलन साधणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने अधिक प्रभावी भूमिका बजावण्यासाठी स्वतःमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे, आणि महासत्तांनीही हे ओळखले पाहिजे की टिकाऊ राजकीय बदल बाहेरून लादता येत नाहीत. शेवटी, सत्तांतर हे केवळ शासन बदलण्याबद्दल नसून संपूर्ण समाजाच्या पुनर्रचनेशी संबंधित असते आणि ही प्रक्रिया बाह्य शक्तींनी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न अनेकदा धोकादायक ठरतो. 