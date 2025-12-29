Premium|Study Room : मनरेगा ते जी राम जी; नाव बदल, सुधारणा, रिब्रॅन्डिंग की हक्कांवर गदा.?

भारताच्या प्रमुख ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तिची कायदेशीर रचना बदलण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षित असला तरी मोठा राजकीय वाद निर्माण करणारा ठरला आहे. सुरुवातीला फक्त MGNREGA चे नाव बदलण्याची चर्चा होती. पण आता हा विषय संसदेत नवीन कायद्याच्या प्रस्तावापर्यंत पोहोचला आहे. सरकारने ‘विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ हा नवीन प्रस्ताव मांडला आहे, ज्याला थोडक्यात ‘G RAM G’ असे म्हटले जात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ही नवीन योजना सध्याच्या MGNREGA च्या जागी येईल आणि कामाचे हमी दिवस १०० वरून १२५ केले जातील.हा केवळ योजनेच्या नावाचा वाद नाही. हा वाद योजनेच्या मूळ स्वरूपाचा आहे. ही योजना कायद्यावर आधारित हक्काधारित रोजगार हमी राहणार आहे का, की वेळोवेळी नाव बदलून आणि रचना बदलून चालवली जाणारी एक सामान्य कल्याणकारी योजना होणार आहे? म्हणूनच मनरेगाच्या नावबदलावर इतकी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. हा केवळ शब्दांचा वाद नाही, तर भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या सामाजिक कायद्यांपैकी एक आहे..मदतीची नव्हे, तर हक्काची योजना२००५ मध्ये लागू झालेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने भारताच्या कल्याणकारी विचारसरणीत मूलभूत बदल घडवून आणला. रोजगार हा उपकार न राहता कायदेशीर हक्क बनला. कोणतेही ग्रामीण कुटुंब कामाची मागणी करू शकते आणि राज्याने काम द्यायचेच नाहीतर बेरोजगारी भत्ता द्यायचा ही स्पष्ट तरतूद होती. त्यामुळे मनरेगा ही आधीच्या गरिबी निर्मूलन योजनांपेक्षा वेगळी ठरली. २००९ मध्ये या कायद्याला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे नाव देण्यात आले. गांधीजींच्या श्रमाच्या सन्मान, ग्रामस्वराज्य आणि राज्याच्या नैतिक जबाबदारीच्या विचारांशी ही योजना जोडली गेली. हळूहळू MGNREGA ही केवळ योजना न राहता दुष्काळात, आर्थिक मंदीत आणि कोविडसारख्या संकटातही ग्रामीण जीवनाची आधाररेषा बनली. याच वारशामुळे या योजनेचे नाव किंवा रचना बदलण्याचा प्रयत्न लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करतो..Premium|Governance Evaluation: आता सरकारी कारभारात कॉर्पोरेट संस्कृती.सरकारची भूमिका : नाकारणे नव्हे, सुधारणाकेंद्र सरकारचा दावा आहे की, या बदलाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. सरकारच्या मते, ‘विकसित भारत’ या व्यापक दृष्टीकोनाखाली प्रस्तावित नवीन चौकट ग्रामीण रोजगार अधिक मजबूत करणार आहे.सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे कामाचे दिवस १०० वरून १२५ करण्याचा प्रस्ताव. महागाई, हवामान बदल आणि शेतीतील संकटांमुळे १०० दिवस अपुरे आहेत, अशी मागणी अनेक राज्ये आणि तज्ज्ञांनी केली होती. पुरेसा निधी दिला गेला तर हा बदल ग्रामीण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करू शकतो.सरकार असेही सांगते की, नवीन रचनेत जुन्या अडचणी सोडवण्यावर भर असेल. उदा. मजुरी देण्यास होणारा विलंब, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि तक्रार निवारणातील कमतरता. थेट लाभ हस्तांतरण, तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, जलसंधारण आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांसारखी टिकाऊ कामे या सगळ्यांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. सरकारच्या मते, हा नावबदल म्हणजे जुन्या योजनेचा शेवट नाही, तर परिणामकारक आणि भविष्याभिमुख प्रशासनाकडे जाण्याचा प्रयत्न आहे..Premium| Ravindra Chavan: ...तर विलीनीकरण कशाला हवे? .विरोधकांची चिंता : सुधारणा की प्रतिगामी पाऊल? विरोधकांना मात्र या प्रस्तावात गंभीर धोके दिसतात. हक्काधारित स्वरूप कमकुवत होण्याची सर्वात मोठी भीती आहे. सध्याच्या MGNREGA कायद्यात कामगारांना स्पष्ट संरक्षण आहे. वेळेवर मजुरी, उशीर झाल्यास भरपाई, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता. नवीन कायद्यात या तरतुदी कमजोर झाल्या तर संपूर्ण योजनेचा आत्माच बदलून जाईल.दुसरी चिंता म्हणजे निधीची खात्री. MGNREGA मध्ये आधीच निधी अपुरा पडतो आणि पैसे उशिरा मिळतात. विरोधकांना भीती आहे की नवीन चौकटीत खर्चावर अधिक मर्यादा येतील किंवा आर्थिक जबाबदारी राज्यांवर ढकलली जाईल जे अनेक राज्यांसाठी अवघड ठरेल. संघराज्यीय रचना हा तिसरा मुद्दा आहे. ग्रामीण रोजगार योजना राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था राबवतात. केंद्राने एकतर्फी बदल केल्यास सहकारी संघराज्यवाद कमकुवत होऊ शकतो.आणि मग येतो गांधीजींच्या नावाचा प्रश्न. सरकार म्हणते की, योजनांना व्यक्तींची नावे देऊ नयेत. पण विरोधकांचे म्हणणे आहे की, गांधीजींचे नाव केवळ भावनिक नाही, तर योजनेच्या नैतिक मूल्यांचे प्रतीक आहे..नावापलीकडे : खरा हेतू काय? या वादातून एक जुना प्रश्न पुन्हा समोर येतो तो म्हणजे रिब्रँडिंग की खऱ्या सुधारणा? नाव बदलल्याने नोकऱ्या तयार होत नाहीत, मजुरी मिळत नाही. खरा प्रश्न आहे की, नवीन चौकट प्रत्यक्षात लोकांचे जीवन सुधारते का? यासाठी तीन कसोट्या महत्त्वाच्या आहेत. पहिली हक्कांची हमी, कामगारांचे कायदेशीर अधिकार अबाधित राहतील का? दुसरी, आर्थिक विश्वासार्हता, वाढीव कामाचे दिवस पुरेशा निधीसह दिले जातील का? तिसरी, समावेशकता, तंत्रज्ञानामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल, पण गरीब लोक वगळले जाणार नाहीत ना? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाली नाहीत तर नाव कितीही आकर्षक असले तरी संशय कायम राहील.राजकारणापेक्षा मोठी योजना MGNREGA ही योजना राजकीय बदल होऊन पण टिकून राहिली कारण ती ग्रामीण भारताच्या वास्तविक गरज आहे. त्यातून स्थलांतर कमी झाले, महिलांना सक्षम केले गेले आणि स्थानिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या गेल्या आहेत. संकटाच्या काळात ती आर्थिक सुरक्षा कवच ठरली आहे. म्हणूनच तिला केवळ राजकीय संघर्षाचे साधन बनवणे धोकादायक आहे. ग्रामीण गरीब लोक विचारसरणी पाहत नाहीत; ते काम मिळण्याची हमी, मजुरी आणि सन्मानाने जगण्याकडे पाहतात..पुढचा मार्ग : सुधारणा, पण विश्वासासहपरिपक्व दृष्टिकोन म्हणजे धोरण सुधारणा आणि राजकीय संदेश वेगळे ठेवणे. जर सरकार खरोखर सुधारणा करू इच्छित असेल, तर कोणताही हक्क कमी होणार नाही, निधी मागणीनुसार मिळेल आणि राज्ये समान भागीदार राहतील हे स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे आहे. संसदेत सखोल चर्चा आणि राज्यांशी सल्लामसलत केल्यास या बदलाला विश्वासार्हता लाभेल. फक्त प्रतीकात्मक विरोध न करता ठोस संरक्षणात्मक तरतुदींवर भर देणे विरोधकांसाठीही आव्हान आहे. शेवटी, लोकशाहीची ताकद ही हक्क जपून सुधारणा करण्यात असते, हक्क पुसून टाकण्यात नाही. ग्रामीण भारतात जॉब कार्ड हे फक्त कागद नाही, ते एक वचन आहे. त्या वचनाचे भविष्य नाव बदलल्यानंतरही सुरक्षित राहते का, हेच पाहणे आता गरजेचे आहे.. 