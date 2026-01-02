Study Room

Premium|Bondi Beach Terror Attack 2025 : बॉंडी बीच दहशतवादी हल्ला

Australia Internal Security and Terrorism : सिडनीतील बॉंडी बीचवर हनुक्का उत्सवादरम्यान झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी आणि वाढत्या यहुदीविरोधी भावनेचे वास्तव समोर आणले आहे.
Bondi Beach Terror Attack 2025

Bondi Beach Terror Attack 2025

esakal

स्टडीरूम
Updated on

सचिन शिंदे

१४ डिसेंबर २०२५ रोजी सिडनीतील हनुक्का सणाच्या उत्सवावेळी बॉंडी बीच परिसरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने ऑस्ट्रेलियातील ज्यू समाज आणि देशाच्या अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला. या घटनेने एकाकी किंवा कौटुंबिक अतिरेकी प्रवृत्तींमुळे निर्माण होणारा धोका, वाढते यहुदीविरोधी भाव, आणि बंदुक नियंत्रण कायद्यातील त्रुटी अधोरेखित केल्या. जरी ऑस्ट्रेलिया जगातील सर्वांत कडक शस्त्रनियंत्रण असलेला देश मानला जातो.

Loading content, please wait...
Social Media
festival
Terrorism
Terror

Related Stories

No stories found.