Premium|Bondi Beach Terror Attack 2025 : बॉंडी बीच दहशतवादी हल्ला

सचिन शिंदे१४ डिसेंबर २०२५ रोजी सिडनीतील हनुक्का सणाच्या उत्सवावेळी बॉंडी बीच परिसरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने ऑस्ट्रेलियातील ज्यू समाज आणि देशाच्या अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला. या घटनेने एकाकी किंवा कौटुंबिक अतिरेकी प्रवृत्तींमुळे निर्माण होणारा धोका, वाढते यहुदीविरोधी भाव, आणि बंदुक नियंत्रण कायद्यातील त्रुटी अधोरेखित केल्या. जरी ऑस्ट्रेलिया जगातील सर्वांत कडक शस्त्रनियंत्रण असलेला देश मानला जातो..हल्ल्याची घटनाबॉंडी बीचवरील 'फेस्टिव्हल ऑफ लाइट्स' या हनुक्का महोत्सवात शेकडो नागरिक उपस्थित असताना दोन बंदुकधारी व्यक्तींनी गर्दीवर अंधाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात १५-१६ लोक ठार झाले, त्यात एका १० वर्षीय मुलाचाही आणि ज्येष्ठ उपासकांचाही समावेश होता. डझनभर लोक जखमी झाले. १९९६ च्या पॉट आर्थर नरसंहारानंतरचा हा सर्वात भयानक दहशतवादी हल्ला ठरला.गोळीबार करणारे वडील (वय ५०) आणि त्यांचा मुलगा (वय २४) हे दोघेही परवाना प्राप्त शस्त्रधारक होते. पोलिसांच्या कारवाईत वडिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर मुलाला गंभीर जखमी अवस्थेत अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी ही घटना यहुदीविरोधी आणि अतिरेकी विचारसरणीवर आधारित दहशतवादी कृत्य असल्याचे सांगितले. ही 'कौटुंबिक-एकल दहशतवाद' (family/lone‑wolf radicalisation) स्वरूपाची असल्याचेही स्पष्ट झाले, कारण कोणत्याही संघटित दहशतवादी नेटवर्कचा पुरावा आढळला नाही..Latest Marathi Breaking News : देश विदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.बंदुकनियंत्रणातील त्रुटी आणि नवे प्रश्न१९९६ च्या पॉट आर्थर घटनेनंतर ऑस्ट्रेलियाने जगातील सर्वांत कठोर शस्त्रनियंत्रण कायदे लागू केले होते. स्वयंचलित आणि अर्धस्वयंचलित शस्त्रांवर बंदी घालण्यात आली व मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र परत खरेदी मोहीम राबविण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणात गोळीबाराच्या घटनांचा अंत झाला होता. परंतु बॉंडी बीच हल्ला परवाना प्राप्त बंदुकांनी करण्यात आल्याने सरकार आणि तज्ज्ञांमध्ये चिंता निर्माण झाली. परवान्यांची तपासणी व नूतनीकरण प्रक्रियेतील उणिवांकडे लक्ष वेधले गेले..वाढता यहुदीविरोध आणि आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमीऑस्ट्रेलियातील ज्यू समाज एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ०.४ टक्के आहे, परंतु तो जगातील प्रभावी प्रवासी यहुदी समुदायांपैकी एक आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यापासून आणि गाझामधील युद्धानंतर या देशात यहुदीविरोधी घटनांमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. 'एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ज्युइरी'च्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ या काळात यहुदीविरोधी घटनांत ३१६ टक्क्यांनी वाढ झाली. या काळात छळ, तोडफोड, व धार्मिक संस्थांवर पेटवून देण्याचे सुमारे २,००० प्रकरणे नोंदली गेली..अतिरेकी विचारसरणी आणि 'एकाकी दहशतवादी' प्रवृत्तीअतिरेकीकरण (Radicalisation) म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने किंवा छोट्या गटाने हळूहळू अशी विचारसरणी अंगी बाणवणे की जी हिंसेद्वारे राजकीय, धार्मिक किंवा विचारधारात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्यास योग्य मानते. सोशल मीडियावरील प्रचार, परदेशातील संघर्षांविषयी निर्माण झालेले असंतोष आणि ऑनलाईन नेटवर्कमुळे या प्रक्रियेचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे अशा विचारधारा संघटित रचनेशिवाय पसरताना लवकर ओळख पटवणे कठीण झाले आहे.'लोन-वुल्फ' म्हणजे एकाकी अथवा कुटुंबपातळीवरील दहशतवादी जो बहुतेक स्वतःच्या प्रेरणेवर कार्य करतो. असे लोक कोणत्याही दहशतवादी संघटनेचे थेट आदेश न घेता, त्यांच्या विचारप्रणालीने प्रभावित होऊन हल्ल्याची आखणी व अंमलबजावणी करतात. बॉंडी बीच घटनेत वडील‑मुलगा जोडीने अगोदरच गुप्तचर यादीत नाव असतानाही कोणतेही गुन्हा-संघटन सिद्ध न झाल्याने त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकली नाही. त्यामुळे अशा 'कौटुंबिक पेशी' कशा प्रकारे स्वायत्त 'लोन-वुल्फ'प्रमाणे कार्य करू शकतात, हे स्पष्ट झाले..भारतासाठी धडेभारताला दीर्घकाळापासून सीमापार दहशतवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि ऑनलाइन अतिरेकी प्रचाराचा सामना करावा लागत आहे. ऑस्ट्रेलियातील या घटनेतून काही महत्त्वाचे धडे घेता येतात.गुप्तचर यंत्रणा, स्थानिक पोलीस, समुदाय‑पोलीस आणि परवानागार संस्था यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे, जेणेकरून संशयित व्यक्तींविषयी मिळालेली प्राथमिक माहिती वेळेत प्रतिबंधात्मक कारवाईत बदलू शकेल.भारतातील तुलनेने लहान पण ओळखणारा ज्यू समुदाय आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याक हे आंतरराष्ट्रीय तणावांच्या काळात प्रतीकात्मक लक्ष्य बनू शकतात. त्यामुळे धार्मिक स्थळे व सांस्कृतिक केंद्रांची सुरक्षा ही शहरी सुरक्षा नियोजनातील प्राधान्य ठरावी.देशांतर्गत सलोखा टिकवण्यासाठी द्वेषपूर्ण वक्तव्यांवर नियंत्रण, आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी प्रचाराचे निरीक्षण, डिजिटल तपास यंत्रणा सक्षम करणे आणि आंतरधर्मीय संवाद वाढविणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून बाह्य संघर्षांचा परिणाम देशांतर्गत हिंसेत होऊ नये आणि अतिरेकी विचारसरणी रुजण्यापूर्वीच सामाजिक पातळीवर रोखता यावी..