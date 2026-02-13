Premium|Study Room : नवीन अर्थसंकल्पाचा गाभा असणारी 'तीन कर्तव्ये' काय आहेत; तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

लेखक : श्रीकांत जाधवप्रस्तावनाकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हे बजेट मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या आर्थिक धोरणांमधील सातत्य दर्शवते. तसेच 'विकसित भारता'चे स्वप्न साकार करण्यासाठीची ठोस पावले उचललेली आपणास यात पहायला मिळतात.भारतीय अर्थव्यवस्था ७% विकासदर गाठते. ती गरिबी निर्मूलनात प्रगती करते. जागतिक व्यापार अनिश्चितता व पुरवठा साखळी अडथळे आत्मनिर्भरता अपरिहार्य आहे असे दाखवते. त्यामुळे 'कर्तव्य पथ'प्रेरित सरकारने तीन प्रमुख कर्तव्ये निश्चित केली आहेत..Premium| Union Budget Analyses : आर्थिक वाढीसाठी व्यापक प्रयत्न.(१) अर्थसंकल्पाचा गाभा असणारी 'तीन कर्तव्ये' म्हणजे नक्की काय?अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, हा अर्थसंकल्प 'कर्तव्य भवन' मध्ये तयार झालेला पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने, तो तीन प्रमुख कर्तव्यांवर आधारित आहे. ही तीन कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:अ) आर्थिक विकासाला गती देणे (Economic Growth): उत्पादकता वाढवणे आणि जागतिक अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक (Resilient) बनवणे.ब) आकांक्षा आणि मजबुतीकरण (Aspirations & Capacity Building): भारतातील तरुणांच्या आणि नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सक्षम बनवणे, जेणेकरून ते भारताच्या समृद्धीचे भागीदार बनतील.क) सबका साथ, सबका विकास: प्रत्येक कुटुंब, समाज आणि क्षेत्राला प्रगतीच्या संधी समानरीत्या मिळवून देणे.या तीन स्तंभांवर आधारित विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली असून, यासाठी 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' अंतर्गत ३५० हून अधिक सुधारणा राबवल्या जात आहेत.(२) 'मेक इन इंडिया'ला बुस्टर डोस देणारी उद्योग क्षेत्रेभारताला जागतिक उत्पादन हब बनवण्यासाठी सरकारने ७ धोरणात्मक क्षेत्रांवर (Strategic Sectors) लक्ष केंद्रित केले आहे.अ) बायोफार्मा शक्ती (Biopharma SHAKTI): भारतात सध्या जीवनशैलीशी संबंधित आजार (मधुमेह, कर्करोग) वाढत आहेत. यासाठी लागणारी 'बायोलॉजिक औषधे' (Biologics) परवडणाऱ्या दरात मिळावीत म्हणून सरकारने १०,००० कोटी रुपयांची 'बायोफार्मा शक्ती' योजना जाहीर केली आहे. यामुळे भारतात औषधनिर्मिती वाढेल आणि महागडी औषधे स्वस्त होतील. तसेच क्लिनिकल ट्रायल्ससाठी १,००० नवीन केंद्रे उभारली जातील.ब) सेमीकंडक्टर मिशन २.० (ISM 2.0): सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारताने यापूर्वीच पहिले पाऊल टाकले आहे. आता 'ISM 2.0' अंतर्गत कच्चा माल, उपकरणे आणि डिझाइन भारतातच तयार करण्यावर भर दिला जाईल. ओडिसा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये 'रेअर अर्थ कॉरिडॉर्स' (Rare Earth Corridors) उभारले जातील, जे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.क) टेक्सटाईल आणि रोजगार: कापड उद्योग हा सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग आहे. सरकारने यासाठी ५ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. नैसर्गिक फायबर (रेशीम, लोकर) आणि मानवनिर्मित फायबर या दोन्हींवर लक्ष दिले जाईल. 'समर्थ २.०' (Samarth 2.0) योजनेद्वारे टेक्सटाईल क्षेत्रात स्किलिंग केले जाईल. महाराष्ट्रातील इचलकरंजी आणि सोलापूरसारख्या टेक्स्टाईल हबला याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.ड) एमएसएमई (MSME) - छोटे उद्योग: लघु उद्योगांना 'चॅम्पियन' बनवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा 'SME Growth Fund' स्थापन केला जाईल. तसेच, TReDS प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवून एमएसएमईंना वेळेवर पैसे मिळतील याची खात्री केली जाणार आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.(३) पायाभूत सुविधामध्ये महाराष्ट्रासाठी काय खास असेल?पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) होणारा खर्च हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. सरकारने भांडवली खर्च (Capex) ११.२ लाख कोटींवरून १२.२ लाख कोटींपर्यंत वाढवला आहे.हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर्स : ही महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी बातमी आहे. सरकारने 'ग्रोथ कनेक्टर्स' म्हणून ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर्स विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. यात महाराष्ट्राशी संबंधित दोन प्रमुख मार्ग आहेत. मुंबई - पुणे आणि पुणे – हैदराबाद. याशिवाय हैदराबाद-बंगळुरू, चेन्नई-बंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी असे इतर मार्गही आहेत. यामुळे पुणे आणि मुंबई दरम्यानचा प्रवास अत्यंत जलद होणार असून, पुण्याच्या विकासाला मोठी गती मिळेल.शहरे आणि आर्थिक क्षेत्रे : शहरांना विकासाचे इंजिन मानून, सरकारने 'सिटी इकॉनॉमिक रिजीन्स' (CER) ही नवीन संकल्पना मांडली आहे. यासाठी निवडक शहरांना ५ वर्षांत ५,००० कोटी रुपयांची मदत दिली जाईल. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर (उदा. नाशिक, औरंगाबाद) यात विशेष लक्ष असेल.जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक्स: ओडिशामध्ये नवीन जलमार्ग (National Waterways) आणि पूर्व-पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (Dankuni to Surat) उभारला जाईल.(४) शेती आणि ग्रामीण भारत 'भारत-विस्तार' आणि उत्पन्नवाढ करण्याच्या दृष्टिने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केवळ घोषणा न करता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे.अ) भारत-विस्तारहे बहुभाषिक AI टूल शेतकऱ्यांना कृषी पद्धती व पीक नियोजनाबाबत माहिती देईल. शेतकरी मराठीत सल्ला घेतील. यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होईल आणि उत्पादकता वाढेल.ब) हाय-व्हॅल्यू पिकेनारळ, काजू, कोको व चंदन पिकांना प्रोत्साहन मिळेल. भारत २०३० पर्यंत काजू-कोकोत आत्मनिर्भर व जागतिक ब्रँड बनेल. कोकणातील काजू उत्पादकांना सुवर्णसंधी. जुनी झाडे बदलण्यासाठी मदत मिळेल.क) पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय२०,०००+ पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी खाजगी क्षेत्रासह महाविद्यालये व रुग्णालये उभारली जातील. ५०० जलाशय विकसित करून मत्स्यपालन वाढवले जाईल.ड) लखपती दीदी ते उद्योजकग्रामीण महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी 'SHE Marts' (Self-Help Entrepreneur Marts) सुरू केल्या जातील. त्या बचत गटांपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत.(५) करप्रणाली मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणार की धक्का?नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांचे लक्ष नेहमीच 'पार्ट-बी' (Part B) कडे असते. या अर्थसंकल्पात करांविषयी काही महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत.(अ) नवीन आयकर कायदा २०२५जुलै २०२४ प्रमाणे जुना कायदा बदलून सुटसुटीत 'आयकर कायदा २०२५' तयार झाला. तो १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. नियम लवकर notified होतील. फॉर्म्स सोपे असतील.परदेशवारी आणि शिक्षणावरील टॅक्स कमीशिक्षण/उपचार (LRS): ५% ऐवजी २% TCS.हॉलिडे पॅकेजेस: १० लाखांपर्यंत ५% ऐवजी २% TCS; परदेशवारी आणि शिक्षणावरील टॅक्स कमीशिक्षण/उपचार (LRS): ५% ऐवजी २% TCS.हॉलिडे पॅकेजेस: १० लाखांपर्यंत ५% ऐवजी २% TCS; वरील रकमेला २०%.(ब) रस्ते अपघात भरपाई करमुक्त - MACT भरपाईवरील व्याज करमुक्त होईल. त्यामुळे पीडित कुटुंबांना दिलासा मिळेल.(क) परदेश पैशांसंबंधी घोषणा - परदेश संपत्तीवर १ कोटीपर्यंत ३०% टॅक्स + ३०% पेनल्टी भरून कायदेशीर कारवाई टाळता येईल.(ड) कॉर्पोरेट टॅक्स आणि MAT - कंपन्यांसाठी MAT १५% वरून १४% केला जाईल.(६) बजेटमधील महाग आणि स्वस्त वस्तूस्वस्त होणारकर्करोग/दुर्मिळ औषधे - १७ कॅन्सर + ७ दुर्मिळ आजारांवर शून्य ड्युटी.मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक्स - मायक्रोवेव्ह पार्ट्स व मोबाईल चार्जर पार्ट्स स्वस्त.सोने/चांदी - क्रिटिकल मिनरल्स ड्युटी कमी; हाय-टेक फायदा.प्रवासी वस्तू - वापर वस्तूंवर २०% वरून १०% ड्युटी.महाग होणारछत्री - छत्री व पार्ट्स महाग.F&O: STT वाढ - फ्युचर्स ०.०२% ते ०.०५%; ऑप्शन्स ०.१% ते ०.१५%. ट्रेडर नफ्यावर परिणाम.(७) युवक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास'युवा शक्ती' हा या बजेटचा मुख्य आधार आहे.● रोजगारासाठी शिक्षण : 'एज्युकेशन टू एम्प्लॉयमेंट' (Education to Employment) ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, जी सेवा क्षेत्रातील १०% जागतिक हिस्सा मिळवण्यासाठी धोरण ठरवेल.● आरोग्य सेवक : जगात वृद्धांची संख्या वाढत असल्याने, भारताने १.५ लाख 'केअरगिव्हर्स'ना प्रशिक्षण देण्याचे ठरवले आहे.● AVGC (ॲनिमेशन आणि गेमिंग) : मुंबईच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने १५,००० शाळांमध्ये आणि ५०० कॉलेजांमध्ये 'कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' उभारल्या जातील.८. आर्थिक गणित तूट आणि कर्ज (Fiscal Math)सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे बजेटमध्ये दिसते.● वित्तीय तूट (Fiscal Deficit): २०२५-२६ मध्ये ४.४% असलेली तूट २०२६-२७ मध्ये ४.३% पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.● कर्ज: जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण (Debt-to-GDP) ५५.६% राहण्याचा अंदाज आहे, जे कमी होत आहे.● खर्च: एकूण खर्च ५३.५ लाख कोटी रुपये असून, कर महसूल २८.७ लाख कोटी अपेक्षित आहे.निष्कर्ष: भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्पनिर्मला सीतारामन यांचा हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणारा नसून, पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन विकासाचा पाया रचणारा आहे.'विकसित भारत' आणि 'आत्मनिर्भरता' या दोन शब्दांभोवती हे बजेट फिरते. मुंबई-पुणे हायस्पीड रेल्वेसारख्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला नक्कीच गती मिळेल. मध्यमवर्गीयांना टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल मिळाला नसला तरी, परदेशवारीवरील TCS कपात आणि आरोग्य क्षेत्रातील सवलती दिलासा देणाऱ्या आहेत.मात्र, शेअर बाजारातील F&O वरील करवाढ आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारपुढील आव्हान असेल. हा अर्थसंकल्प म्हणजे भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे म्हणता येईल. 