Premium|Study Room : जमीन अधिग्रहणाचे धोरण आखताना कोणत्या गोष्टींचा विचार कराल?

Balancing Development and Dignity: The Case for Ethical Rehabilitationलेखक - अभिजित मोदे खनिजउद्योग, धरणे आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी जी जमीन लागते ती बहुतेक वेळा आदिवासी, डोंगरावर राहणारे आणि ग्रामीण समाज यांच्याकडून घेतली जाते. कायद्यानुसार त्यांना आर्थिक भरपाई दिली जाते. पण ही भरपाई उशिरा मिळते आणि मिळाली तरी ती फार काळ पुरत नाही. या लोकांकडे बाजारपेठेत चालतील अशी कौशल्ये नसतात, म्हणून त्यांना इतर काम मिळणे कठीण होते. शेवटी ते कमी पगारावर, स्थलांतरित मजूर म्हणून काम करतात. प्रकल्पांमधून जे विकासाचे फायदे होतात ते उद्योग, उद्योगपती आणि शहरी समाज यांना मिळतात; पण त्याची सामाजिक आर्थिक किंमत या गरीब, असहाय्य लोकांवर टाकली जाते. लाभ हानींचे हे अन्याय्य वाटप अनैतिक आहे. समजा तुम्हाला अशा विस्थापितांसाठी अधिक योग्य भरपाई आणि पुनर्वसन (compensation cum rehabilitation) धोरण तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे, तर तुम्ही हा प्रश्न कसा हाताळाल आणि तुमच्या सुचवलेल्या धोरणातील मुख्य बाबी कोणत्या असतील?.परिचयही केस आदिवासी, डोंगरावरील व ग्रामीण लोकांची जमीन विकास प्रकल्पासाठी घेण्याच्या नैतिकतेवर प्रश्न उभी करते. कायद्याने भरपाई दिली तरी ती उशिरा, अल्प आणि जीवनमान टिकविण्यास अपुरी ठरते. यामुळे विस्थापित लोकांचे मानवी सन्मान, न्याय व समानतेचे मूल्य धोक्यात येतात. विकासाचे जास्तीत जास्त फायदे उद्योगपती व शहरांना तर खर्च व वेदना गरीबांवर पाडले जातात, हा सामाजिक आर्थिक अन्याय आहे. म्हणूनच नवीन धोरणात न्याय, सहभाग, पारदर्शकता, करुणा आणि दीर्घकालीन पुनर्वसन ही नैतिक मूल्ये केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.हितधारक (Stakeholders)आदिवासी, डोंगराळ व ग्रामीण विस्थापित कुटुंबेस्त्री, वृद्ध, दिव्यांग, मुले - या दुर्बल गटांचे सदस्यप्रकल्प राबवणाऱ्या कंपन्या व उद्योगपतीकेंद्र व राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थानागरी समाज संघटना, स्वयंसेवी संस्था, मानवाधिकार गटप्रकल्पामुळे लाभ घेणारे शहरी व औद्योगिक समुदाय.premium|Study Room : निवडणूक ट्रस्टमुळे देणग्या पारदर्शक होणार की अधिक घोटाळ्यांना खुलं रान मिळणार? .उत्तर : चांगले भरपाई आणि पुनर्वसन धोरण१. समस्येकडे पाहण्याची नैतिक दृष्टीअ. न्याय आणि समानतेच्या दृष्टीनेधोरणाचे तत्व असे असावे की ‘विकासाचा लाभ व खर्च यांचे वाटप समतोल आणि न्याय्य असावे’. कोणत्याही प्रकल्पामुळे एकाही कुटुंबाचे जीवनमान पूर्वीपेक्षा खालावू नये; उलट थोडेतरी सुधारायला हवे, हे मूलभूत नैतिक उद्दिष्ट मानावे..ब. सहभाग व सन्मानसर्व निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक समुदाय, ग्रामसभा, आदिवासी प्रतिनिधी यांचा अर्थपूर्ण सहभाग अनिवार्य करणे. माहिती त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत, सोप्या पद्धतीने देणे, व त्यांचे संमती किंवा हरकत नोंदवण्याचा अधिकार मान्य करणे ही सन्मान आधारित दृष्टी आहे.क. करुणा आणि मानवी हक्कजमीन म्हणजे केवळ मालमत्ता नसून ओळख, संस्कृती, उपजीविका आणि निसर्गाशी नाते आहे, हे मान्य करणे आवश्यक आहे.म्हणूनच धोरण फक्त पैसा देऊन जबाबदारी संपली असे होणार नाही, तर मानवी हक्क, संस्कृती आणि जैविक पर्यावरणाचा सुद्धा विचार करेल..Premium|Study Room : भारतीय सीमांचं रक्षण आणि वादांचं व्यवस्थापन.२. धोरण तयार करण्याची कार्यपद्धतीअ. सविस्तर सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासप्रत्येक प्रकल्पापूर्वी स्वतंत्र व पारदर्शक सामाजिक प्रभाव अभ्यास (SIA) करणे आणि त्यावर सार्वजनिक सुनावणी अनिवार्य करणे. विशेषतः आदिवासी व वंचित गटांवर होणाऱ्या परिणामांचा वेगळा अभ्यास करून, त्यावर आधारलेले उपाय धोरणात समाविष्ट करणे.ब. ‘मुक्त, पूर्व आणि माहितीपूर्ण संमती’ (FPIC)आदिवासी व स्थानिक समुदायांकडून मुक्त, दबावमुक्त आणि माहितीपूर्ण संमती मिळवल्याशिवाय प्रकल्पास मंजुरी न देणे. संमती प्रक्रियेत महिलांचा व ग्रामसभेचा औपचारिक सहभाग अनिवार्य करणे, जेणेकरून समता व पारदर्शकता दोन्ही राहतील..क. कायदेशीर हक्कांपेक्षा अधिक नैतिक जबाबदारीविद्यमान कायद्याने (उदा. जमीन अधिग्रहण व न्याय्य भरपाई कायदा २०१३) जे किमान हक्क दिले आहेत, त्यापेक्षा चांगले मानक ठरवणे. उद्योगांना ‘कायदा जितके सांगतो तितकेच’ या किमान दृष्टीऐवजी ‘न्याय्य व मानवी’ किमान मानक पाळायला भाग पाडणे..३. सुचवलेल्या धोरणातील मुख्य घटक३.१ न्याय्य व बहुआयामी भरपाईक) जमीन ऐवजी जमीन (Land for Land)शेतकऱ्याची जमीन गेल्यास त्याला शक्यतो त्याच किंवा चांगल्या दर्जाची जमीन देणे हे पहिले तत्त्व; फक्त रोख रक्कम देऊन प्रश्न संपवू नये.जमिनीची नोंद कुटुंबातील स्त्रीपुरुष दोघांच्या संयुक्त नावे करणे, जेणेकरून लैंगिक न्यायही साधला जाईल.ख) भरपाईची योग्य रक्कम आणि वेळबाजारभावाच्या किमान चारपट पर्यंत वाढीव दर तसेच पिके, झाडे, घर, सामायिक संसाधने (जंगल, चराई, पाण्याचे हक्क) यांचा वेगळा मोबदला.भरपाई प्रकल्प सुरू होण्याआधी पूर्णपणे व वेळेत देणे; उशीर झाल्यास व्याजासह अतिरिक्त आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर दंड.ग) गैरआर्थिक भरपाईसांस्कृतिक धार्मिक जागा, स्मशानभूमी, देवस्थाने इत्यादींचे पुनर्निर्माण किंवा संरक्षण हा पुनर्वसन पॅकेजचा अनिवार्य भाग ठेवणे.समुदायाला सामायिक सुविधा – सामुदायिक सभागृह, मंदिर धर्मस्थळ, शाळा, आरोग्यकेंद्र यासाठी अतिरिक्त निधी..Premium|Study Room :Epstein Files आणि त्याचा जागतिक परिणाम.३.२ सर्वसमावेशक पुनर्वसन व पुनर्वसननंतरचा आधारक) सन्मानजनक निवास आणि मूलभूत सुविधाप्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर, स्वच्छ पाणी, वीज, रस्ता, शाळा, आरोग्यसेवा, शौचालय, सार्वजनिक वाहतूक यांची हमी.नवीन वसाहत मूळ गावाच्या भौगोलिक व सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांच्या शक्य तितक्या जवळ ठेवणे, जेणेकरून सामाजिक जाळे तुटणार नाही.ख) उपजीविकेचे दीर्घकालीन संरक्षणकिमान एका प्रौढ सदस्याला प्रकल्पाशी संबंधित रोजगाराची कायदेशीर हमी (स्थायी किंवा दीर्घकालीन करार).कौशल्यविकास (स्किल ट्रेनिंग), उद्योगउद्योजकता प्रशिक्षण, स्वयंसहायता गट, सूक्ष्म कर्ज योजना, शेतीपूरक व्यवसाय (दुग्ध, कुक्कुट, हस्तकला) यांना सरकारी व औद्योगिक आर्थिक मदत..ग) सामाजिक संरक्षण व दुर्बल गटांवर लक्षमहिलाप्रमुख कुटुंब, विधवा, दिव्यांग, भूमिहीन, भटके समुदाय यांना विशेष पॅकेज व अतिरिक्त भत्ता.मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, मोफत पुस्तके वाहतूक आणि किमान १०१५ वर्षांची शिक्षण हमी योजना.घ) पुनर्वसननंतर देखरेखपुनर्वसनानंतर किमान १० वर्षे स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षण (social audit) आणि वार्षिक अहवालाची व्यवस्था.त्रुटी आढळल्यास सुधारात्मक उपाय, अतिरिक्त भरपाई किंवा पुनर्वसन सुधारणा देण्यासाठी स्पष्ट यंत्रणा..Premium|Study Room : अरावली : कागदी व्याख्येत अडकलेली भारताची पर्यावरणीय सुरक्षा.३.३ सत्ताबल संतुलित करणारी व्यवस्थाक) सामूहिक वाटाघाटी व ग्रामसभा अधिकारस्वतंत्र ‘विस्थापित प्रतिनिधी मंडळ’ किंवा संघ (Union) स्थापन करून, प्रकल्पकंपनी व सरकारशी थेट सामूहिक वाटाघाटीची व्यवस्था.ग्रामसभेला प्रकल्पावर शिफारस देण्याचा तसेच पुनर्वसनाची अट पूर्ण न झाल्यास काम रोखण्याचा सशक्त अधिकार.ख) पारदर्शकता आणि माहितीचा अधिकारजमीन अधिग्रहण, भरपाई गणना, पुनर्वसन योजना, खर्च इत्यादी सर्व माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर व स्थानिक भाषेत उपलब्ध करणे.तक्रारींसाठी स्वतंत्र लोकपाल/प्राधिकरण, ज्यात न्यायिक सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते, आणि स्थानिक प्रतिनिधी असतील; जलद निवारणासाठी वेळमर्यादा..३.४ उद्योग आणि सरकारची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारीक) कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीचा अर्थपूर्ण वापरप्रकल्प कंपनीने CSR निधीचा ठराविक भाग थेट विस्थापित समुदायाच्या दीर्घकालीन विकासाकरिता (शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, पायाभूत सुविधा) राखून ठेवणे.CSR प्रकल्प ठरवताना विस्थापित ग्रामसभेची मंजुरी अनिवार्य करणे, जेणेकरून लोककल्याण खरोखरी साधले जाईल.ख) ‘भागीदारइनडेव्हलपमेंट’ मॉडेलकाही भागात स्थानिक समुदायाला प्रकल्पातील हिस्सेदारी (शेअर्स), नफ्यातील ठराविक टक्केवारी किंवा रॉयल्टीचा हक्क देणे.त्यामुळे ते केवळ भोगी नसून विकासातील भागीदार होतील व न्याय, आत्मसन्मान आणि मालकीभाव वाढेल..३.५ कायदेशीर मजबुती आणि जबाबदारीभरपाई पुनर्वसनाचे सर्व घटक स्वतंत्र, अंमलात येणारे हक्क (justiciable rights) म्हणून कायद्यात समाविष्ट करणे, केवळ धोरण म्हणून न सोडणे.प्रकल्पाने ठरलेल्या अटी पाळल्या नाहीत तर आर्थिक दंड, पर्यावरणीय मंजुरीचा पुनर्विचार किंवा काम तात्पुरते थांबविण्याची तरतूद करणे..LIC Policy : तुम्ही सिंगल आहात? आता तुमच्यासाठी Single Premium Policy देखील आली...आयुष्यभर विमा आणि सुरक्षित बचत! निष्कर्षन्याय्य समाजात विकासाचा भार फक्त दुर्बलांवर आणि लाभ फक्त सामर्थ्यवानांवर टाकणे हे मूलत: अनैतिक आहे. आदिवासी, ग्रामीण आणि डोंगरावरील समुदायांना सन्मान, सहभाग, न्याय्य वाटा आणि दीर्घकालीन सुरक्षितता देणारे भरपाई आणि पुनर्वसन धोरण हेच खरे अर्थाने मानवी आणि संविधानिक मूल्यांशी सुसंगत ठरते. महात्मा गांधींच्या विचारानुसार, 'खरा विकास तोच, जो शेवटच्या माणसाच्या जीवनात सुधारणा घडवतो', या केंद्रबिंदूला मानून, असे धोरण तयार करणे आवश्यक आहे की ज्यात विकासाचे फळ आणि त्याची किंमत दोन्हीही सर्वांनी न्यायाने वाटून घेतली जाईल. 