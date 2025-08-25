Premium|study Room: दिव्या देशमुखचे यश ते पहिली एआय आंगणवाडी

१. बुद्धिबळ विश्वचषक विजेती - दिव्या देशमुखनागपूरच्या दिव्या देशमुखने बुद्धिबळ विश्वचषक स्पर्धेत भारतातील कोनेरू हम्पीला हरवून विश्वचषक बुद्धिबळ स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावले.दिव्या देशमुखने ग्रँडमास्टर हा सर्वोच्च किताबही पटकावला आहे.विश्वचषक जिंकणारी दिव्या ही विश्वनाथन आनंद यांच्यानंतर दुसरी भारतीय असून, ग्रँडमास्टर किताब पटकावणारी चौथी भारतीय महिला ठरली आहे..२. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार आणि त्याचे साथीदार ठार करण्यासाठी लष्कराच्या एलिट पॅराकमांडोनी श्रीनगरबाहेर 'ऑपरेशन महादेव' हाती घेतले.३. महाराष्ट्र शासनाने देशातील पहिली AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) अंगणवाडी नागपूर जिल्ह्यातील वडधामना येथे सुरू केली. उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले..Premium|study Room: संविधान, विधानसभा आणि परिसीमनाचा अधिकार.४.हरितक्रांतीचे प्रणेते भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांचा जन्मदिवस (७ ऑगस्ट) महाराष्ट्र शासनाने ‘शाश्वत शेती दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले आहे. याची घोषणा कृषिमंत्री कोकाटे यांनी केली.५. पुणे जिल्ह्यातील गोऱ्हे बुद्रूक हे राज्यातील पहिले व्यंगचित्राचे गाव बनले आहे..६. ७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा :(१) सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचे सुवर्ण कमळ - 'ट्वेल्थ फेल' (दिग्दर्शक - विधू विनोद चोप्रा)(२) सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनातील पदार्पण पुरस्कार - आशिष बेंडे(चित्रपट - 'आत्मपॅमफ्लेट')(३) सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटासाठी रजत कमळ पुरस्कार - 'श्यामची आई' (दिग्दर्शक सुजय डहाके)(४) सर्वोत्कृष्ट बालचित्रपटासाठी सुवर्ण कमळ - 'नाळ - २' (दिग्दर्शक - सुधाकर रेड्डी यंकट्टी)(५) सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय मनोरंजक चित्रपट - 'रॉकी और रानी की प्रेमकहानी' (सुवर्ण कमळ पुरस्कार)(६) सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय सामाजिक चित्रपट - सॅम बहादूर (रजत कमळ पुरस्कार)(७) सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक - सुदिप्तो सेन (सुवर्ण कमळ पुरस्कार) (चित्रपट - 'द केरला स्टोरी')(८) सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - शाहरूख खान ('जवान' चित्रपट), विक्रांत मसी ('ट्वेल्थ फेल' चित्रपट)(९) सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री - राणी मुखर्जी ('मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वे' चित्रपट).Premium|study Room: सरकारने ४.०८ कोटी 'एलपीजी कनेक्शन' का रद्द केले..?.७. 'सोनाली मिश्रा’ आरपीएफच्या (RPF) पहिल्या महिला महासंचालक बनल्या आहेत.८. ब्राझीलच्या महिला संघाने कोलंबियावर मात करून अमेरिका फेमेनिनाचे जेतेपद पटकावले..९. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे निधन झाले. त्यांनी तीन वेळा झारखंडचे मुख्यमंत्री पद सांभाळले होते.झारखंडमध्ये ते 'गुरुजी' या नावाने सर्वसामान्यांमध्ये प्रचलित होते..१०. उमा कांजिलाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या (IGNOU) पहिल्या महिला कुलगुरू असतील.त्यांच्या नियुक्तीची घोषणा २५ जुलै २०२५ रोजी करण्यात आली.११. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे १८ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होणार आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.