Premium|Study Room: कटू क्षण आणि आयुष्याला कलाटणी

श्रीकांत जाधव‘शांत समुद्र कुशल नावाडी घडवत नाही’ ही म्हण प्रत्येक वेळी खरी ठरते. जीवनाचा प्रवास नेहमी गुळगुळीत नसतो. त्यात अपयश, हानी, वेदना, ताटातूट, फसवणूक अशा नकोशा प्रसंगांची मालिका येत राहते. परंतु याच कठीण क्षणांतून माणूस घडतो, विचार जागा होतो आणि भविष्याची वाट अधिक परिपक्वपणे समोर येते. मानवाचे व्यक्तिमत्त्व घडवण्यात जितका वाटा यशाचा असतो तितकाच, किंबहुना अधिक, हा कटू क्षणांचा असतो. जे धडे आरामदायी परिस्थितीत कधीच मिळत नाहीत, ते हाडाला भिडणाऱ्या प्रसंगांतून शिकायला मिळतात..वेदनेतून शिकण्याची नैसर्गिक प्रक्रियामानव मन सुखद स्मृतींपेक्षा दुःखद अनुभव अधिक ठसठशीतपणे जपते. कारण वेदना ही मन आणि शरीर या दोन्ही पातळ्यांवर मनुष्याला हलवून टाकते. आपण लहान असतानाच ‘आगीला हात लावू नको’ असा सल्ला दिला जातो; पण खरा अर्थ त्याचा समजतो तो एकदा हात भाजल्यावरच. त्यानंतर मात्र आपल्याला ते आयुष्यभर लक्षात राहते. हीच शिकवण जीवनाच्या इतर पातळ्यांनाही लागू होते. अपयश, तोटा किंवा वैयक्तिक वेदना बहुधा जीवनातील नवीन वळणाचे प्रारंभबिंदू ठरतात.मानसशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, प्रतिकूल परिस्थिती, ताणतणाव किंवा संकटांच्या प्रसंगात माणसाची खरी वाढ घडते. कार्ल युंग यांचा विचार इथे पुन्हा अधोरेखित करता येईल: ‘वेदनेशिवाय चेतना जागृत होत नाही.’ एखादी महत्त्वाची परीक्षा नापास होणे, नोकरी गमावणे किंवा नातेवाईकांकडून झालेला विश्वासघात हे क्षण आनंददायी नसतात. मात्र त्याच क्षणांत आत्मपरीक्षण, सवयींतील दोषांचे निराकरण, वागणुकीत शिस्त तसेच पुढील प्रवासासाठी नवे ध्येय ठरवण्याची प्रेरणा मिळते..Premium|Study Room: पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा प्रयोग यशस्वी आहे का?.इतिहासाचे धडेमानवसमाज केवळ वैयक्तिक पातळीवरच नव्हे तर सामूहिक पातळीवरही वेदनेतून शिकत आला आहे. पहिले महायुद्ध हे त्याचे ठळक उदाहरण. लाखो नव्हे, तर कोट्यवधी लोकांचा बळी घेणाऱ्या या युद्धाने अनेक देश उद्ध्वस्त केले. त्या विनाशातून युद्ध टाळण्याची कळकळ जागी झाली. प्रथम 'लीग ऑफ नेशन्स' आणि पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्मिती झाली. या प्रयत्नांमुळे जरी जगातून युद्ध पूर्णपणे नाहीसे झाले नाही, तरी जागतिक संवाद व कूटनीतीकडे झुकणारा विचार अधोरेखित झाला..भारतामध्येही अशा अनेक घटना घडल्या. १९८४ मधील भोपाळ वायुगळती हादरवून सोडणारी आपत्ती होती. हजारो निष्पाप लोकांचा बळी गेल्यानंतर सरकार व समाजाला औद्योगिक सुरक्षिततेचे महत्त्व प्रकर्षाने लक्षात आले. पर्यावरणीय कायद्यात सुधारणा घडून आल्या आणि कॉर्पोरेट जबाबदारीबद्दल जागरूकता निर्माण झाली. कटू अनुभव नसते तर हे बदल घडले असते का? कदाचित नाही..Premium|Study Room: बॅरन बेटावरील ज्वालामुखी उद्रेक.वैयक्तिक आयुष्यपातळी कोणतीही असो. अगदी सामान्य व्यक्तीपासून ते महान उद्योजकांपर्यंत कटू अनुभवांचे स्वतःचे धडे असतात. ॲपलचे सह-संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स यांचा उदाहरण म्हणून उल्लेख होतो. त्यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीतूनच एके काळी त्यांना बाहेर काढण्यात आले. तो त्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत कटू क्षण ठरला. पण त्याच काळाने त्यांना नवीन संधींची दारे उघडली. पिक्सारसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प त्यांनी उभारले आणि अखेरीस ॲपलकडे अधिक ताकदीने परतले.सामान्य जीवनातसुद्धा अशी अनेक उदाहरणे दिसतात. परीक्षेत नापास झालेला विद्यार्थी पुढच्या वेळी दुप्पट तयारी करतो; आर्थिक अडचणींना सामोरे गेलेले कुटुंब खर्चाचे अधिक शहाणपण शिकते; नात्यातील कटू अनुभव एखाद्याला आत्मसन्मानाचे मूल्य शिकवतात. या सर्व छायेतून माणूस पुढे चालण्याची दिशा शोधतो..सामाजिक चळवळीजगातील महान सामाजिक चळवळी बहुधा अन्याय आणि वेदनेच्या अनुभवांतूनच निघालेल्या आहेत. भारतातील दलित चळवळ हा त्याचा उत्तम नमुना आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वैयक्तिक कटू अनुभव त्यांनी न्यायलढ्याचे इंधन बनवले. अस्पृश्यतेविरुद्ध संघर्ष आणि संविधानातील समानतेची हमी हाच त्या वेदनेचा फलित परिणाम ठरला.अमेरिकेत वांशिक दडपशाहीमुळे नागरी हक्क चळवळ निर्माण झाली. इमेट टिल या तरुणाची हत्या, सेल्मा येथे आंदोलकांवर झालेला हल्ला या प्रसंगांनी संपूर्ण राष्ट्राला हादरवून सोडले. कधी कधी एका कठिण किंवा गंभीर क्षणातून संपूर्ण धोरणात्मक बदलांचा प्रवास सुरू होतो, याची या घटनांनी साक्ष दिली आहे..नैतिक व आध्यात्मिक धडेकटू अनुभव केवळ सामाजिक पातळीवर बदल घडवतात असे नाही; ते वैयक्तिक नैतिकतेलाही स्पर्श करतात. गांधीजींना दक्षिण आफ्रिकेत अनुभवलेली जातीभेदाची वांशिक घुसमट त्यांच्या तत्त्वज्ञानासाठी निर्णायक ठरली. रेल्वेतून अन्यायाने बाहेर फेकले गेल्याची घटना सत्याग्रह आणि अहिंसेच्या विचारांचा अंकुर ठरली.अशा प्रसंगांतून माणूस सहानुभूती शिकतो. ज्याने अपमान सहन केलेला नाही, त्याला इतरांच्या अपमानाची वेदना कधी पुरेशी समजणार? म्हणूनच कटू अनुभव आपल्याला इतरांच्या वेदनांकडे डोळसपणे पाहायला भाग पाडतात. “एखाद्याच्या चपलांतून एक मैल चालल्याशिवाय त्याला समजणे अशक्य’ ही म्हण यासाठीच रूढ झाली आहे..वेदना हेच एकमेव शिक्षक का?निश्चितच नाही. कटू अनुभव प्रभावी शिक्षक आहेत, हे सत्य आहे. पण यातूनच शिकावे लागते असा नियम नाही. ज्ञानी समाज इतरांच्या चुकांतूनही शिकतो. इतिहासाच्या पानांत डोकावून पाहणारा विचारशील मनुष्य भूतकाळातील वेदना टाळू शकतो. त्याला आत्मपरीक्षणाची गरज असते, पण नेहमी जीवन छिन्नविछिन्न करूनच शिकावे असे नाही.नॉर्डिक देशांचा अनुभव येथे महत्त्वाचा ठरतो. स्वीडन वा नॉर्वेसारख्या राष्ट्रांना समतावादी समाज उभारण्यासाठी मोठे गृहयुद्ध लढावे लागले नाही. जनशिक्षण, लोकशाही प्रक्रिया आणि संवादाच्या माध्यमातून त्यांनी कल्याणकारी व्यवस्था उभारल्या. हेच दाखवते की जाणीवपूर्वक शिकणे शक्य आहे..Premium|Study Room : लडाखचं आंदोलन ते तापमानवाढीचे प्रश्न .लवचिकतासर्वच लोक वेदनेतून शिकतात असे नाही. एकाच प्रसंगातून दोन व्यक्ती भिन्न शिकवण घेतात. एक आत्मपरीक्षण करून घडतो, तर दुसरा कटू, संतप्त आणि नाउमेद होतो. फरक पडतो तो दृष्टिकोनामुळे. लवचिकता, म्हणजे पराभवानंतर पुन्हा उभे राहण्याची क्षमता, हा अनुभवाला सामर्थ्यात रूपांतरित करणारा दुवा ठरतो.सरकारे व समाज यामध्ये मदत करू शकतात. सामाजिक सुरक्षा, मानसिक आरोग्य सेवा, समुपदेशन अशा यंत्रणा एखाद्याला कटू प्रसंगातून बाहेर काढतात. ज्यामुळे वेदना एकाकी न राहता सामूहिक आधाराने पेलता येते..निष्कर्ष‘वेदनेतूनच सर्वात सामर्थ्यवान आत्मा निर्माण होतो; भव्य व्यक्तिमत्त्व ही जखमांच्या खुणांनी घडवली जातात.’ ही वाक्यरचना जीवनाचा गाभा उलगडते. आपण सर्वस्वी दुःख टाळू शकत नाही, पण त्यातून काय शिकायचे हे आपल्या हातात असते. कटू प्रसंगांना सामोरे जाण्याची तयारी असेल, तर प्रत्येक हानी आपल्याला सुदृढतेची भेट देऊन जाते..वैयक्तिक आयुष्य, समाजाची प्रगती किंवा राष्ट्रांचा इतिहास सर्वत्र एकाच सूत्राची पुनरावृत्ती दिसते. कटू अनुभव हे अनाहूत पाहुणे असले तरी तेच आपले खरे शिक्षक ठरतात. आरामदायी सुखाच्या मागे दडलेले धडे मर्यादितच असतात; पण संकटाच्या क्षणी शिकलेले धडे आयुष्याचा प्रवास बदलून टाकतात.जीवनाच्या प्रत्येक क्षणी आपण ठरवायचे आहे. आपण वेदनेला केवळ कटुता म्हणून आठवायचे की, त्यातून ताकद घेऊन वाटचाल पुढे सुरू करायची. खरी शहाणपणाची वाट दुसरी नसते. कटू अनुभव, जर धैर्याने सामोरे गेलो, तर तेच अखेरीस आपल्या वाढीचे सर्वात मोठे मित्र ठरतात.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 