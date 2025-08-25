Premium|Study Room: २०२५ मधील भारत-अमेरिका संबंध : व्यापारातील टक्कर, अवकाशातील मैत्री

(लेखक : महेश शिंदे)मागच्या आठवड्यात टॅरिफ वॉरच्या निमित्ताने भारत - अमेरिका संबंधांची एक काहीशी नकारात्मक बाजू आपण सर्वांनी अनुभवली. पण दोन्ही देशात एकीकडे शुल्कवाढीमुळे तणावाचे वातावरण असताना दुसऱ्या बाजूला दोन्ही देशांच्या वैज्ञानिकांनी मिळून अवकाशात झेपावलेल्या ऐतिहासिक निसार (NISAR) या उपग्रहाच्या निमित्ताने या संबंधांना वेगळे वळण दिले आहे. पृथ्वीवर हे दोन देश एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले असताना आकाशात मात्र हे दोन्ही देश हातात हात घालून काम करत आहेत...भारत अमेरिका संबंधांतील विरोधाभास३० जुलै २०२५ रोजी इस्रोच्या जीएसएलव्ही- एफ १६ रॉकेटने निसार उपग्रह अवकाशात पाठवला. हा जगातील सर्वात प्रगत पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह आहे. यात नासाचा एल-बँड रडार आणि इस्रोचा एस-बँड रडार आहे. यामुळे कोणत्याही हवामानात दिवस-रात्र १२ दिवसांनी संपूर्ण पृथ्वीचे तपशीलवार फोटो मिळतील. त्यामुळे भूस्खलन, हिमनद्या, जंगलांचा अभ्यास, समुद्र किनारे, पिके अशा अनेक गोष्टींचे अचूक निरीक्षण करता येणार आहे. हा उपग्रह म्हणजे गेल्या दहा वर्षांच्या भारत-अमेरिका अवकाश सहकार्याचा मुकुटमणी आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही..Premium|study Room : इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात भारत कुठे ? .तर दुसरीकडे अमेरिकेने लादलेले वाढीव आयात शुल्क. या शुल्कवाढीचा भारतातील अनेक उद्योगांवर थेट परिणाम होणार असल्याचे चित्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि अमेरिकेचा व्यापार सुरू आहे. २०२४-२५ मध्ये अमेरिकाच भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार ठरला. या दोन्ही देशांत मालाचा एकूण व्यापार १३१.८४ अब्ज डॉलर्स इतका होता. या दोन्ही देशांत आतापर्यंत मागणी आणि पुरवठ्याची घडी व्यवस्थित बसली आहे. मात्र आता अमेरिकेने १० टक्के बेसलाइनवर जास्तीचे शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्याने कापड, लेदर, ऑटोमोबाईल पार्ट्स यांसारख्या क्षेत्रातील छोट्या-मोठ्या निर्यातदारांवर याचा परिणाम होणार. मागणी आणि पुरवठ्याची ही वर्षानुवर्षाची साखळी विस्कळीत होणार. मात्र असे असले तरीही भारतात सेवा व्यापार (IT, BPO, प्रोफेशनल सर्व्हिसेस) अजूनही चांगल्या पद्धतीने सुरू असून त्यावर या शुल्कांचा थेट परिणाम जाणवत नाही.अमेरिकेचे भारताबाबतचे हे धोरण दोन वेगवेगळ्या गोष्टींत वेगवेगळे आहे. तरीही भारत अमेरिकेच्या साथीने अंतराळात इतकी मोठी झेप का घेत आहे यामागील पार्श्वभूमी आणि कारणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..निसार काय आहे..?निसार (NISAR) हा एक अत्याधुनिक अंतराळ उपग्रह आहे, जो भारत आणि अमेरिका यांच्या अंतराळ सहकार्याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. याचे पूर्ण नाव NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar असे आहे. हा उपग्रह पृथ्वीचे निरीक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे आणि तो विशेषतः जमिनीतील सूक्ष्म बदल, हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्ती याचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त आहे..Premium|study Room: सरकारने ४.०८ कोटी 'एलपीजी कनेक्शन' का रद्द केले..?.निसार भारतासाठी कसे उपयोगी ठरेल?आपत्ती व्यवस्थापन : वातावरण बदल आणि जागतिक तापमानवाढ यामुळे भारतात नैसर्गिक आप्पतींचे प्रमाण वाढले आहे. यातील अलीकडचीच उदाहरणं म्हणजे उत्तरकाशी भूस्खलन, हिमाचलप्रदेशातील पूर. निसारमुळे भूस्खलन, पूर, भूकंप यांचा पूर्व इशारा मिळाल्याने हिमनद्या व जल तलाव यांचे निरीक्षण करण्यास मदत होणार आहे. शेती: मातीतील ओलाव्याची स्थिती, पीक कॅलेंडर, पिकांची वाढ याचा मागोवा घेता येणार असून विमा व सिंचन यांचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.शहरे व किनारे: निसारच्या माध्यमातून अल्पकालीन अभ्यासासोबतच दीर्घकालीन अभ्यास जसे की, समुद्राच्या पाणी पातळी कमी जास्त होणे (Retreating to the beach) खारफुटी नष्ट होणे, शहरांमधील जमीन खचण्याचे प्रमाण (subsidence) याचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे..वैज्ञानिक आणि सामाजिक दृष्टीने ही मोहीम का महत्त्वाची?NISAR चे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ओपन डेटा पॉलिसी. म्हणजेच, उपग्रहाने गोळा केलेली सर्व माहिती १ ते २ दिवसांच्या आत सर्वांसाठी सार्वजनिक होईल आणि आपत्कालीन प्रसंगी ही माहिती काही तासांतच उपलब्ध होईल.ही सुविधा विशेषतः त्या विकसनशील देशांसाठी महत्त्वाची आहे, ज्यांच्याकडे स्वतःचे उपग्रह निरीक्षण साधन नाही. अशा रीतीने उच्च दर्जाची पृथ्वी निरीक्षण माहिती सर्वांसाठी खुली करून, NISAR ही मोहीम हवामान, पर्यावरण आणि आपत्ती संशोधनासाठी जागतिक पातळीवर सर्वांना लाभदायक एक सार्वजनिक संपत्ती ठरेल..NISAR मोहिमेची मुख्य उद्दिष्टे कोणती?• जंगल, शेती आणि नैसर्गिक परिसंस्थांमधील बदल मोजणे• जमिनीतील हालचाली (land deformation) अभ्यासणे• ध्रुवीय भागातील बर्फाची हालचाल आणि वितळण्याची प्रक्रिया तपासणे• समुद्री आणि ध्रुवीय प्रदेशांचे निरीक्षण करणेया उपग्रहातून अशा महत्त्वाच्या माहितीची नोंद होईल, जी भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी क्रिया, जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण बदलणे तसेच हिमनगांच्या वितळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती समजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. हवामान बदलाचा सखोल अभ्यास, आपत्ती व्यवस्थापन आणि त्यासाठी आधीपासून तयारी करणे, तसेच संपूर्ण जगभरात शाश्वत विकास साधणे यासाठी याकडून मिळणारी माहिती अमूल्य ठरेल..धोरणात्मक आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व· विज्ञान आणि तंत्रज्ञानापलीकडे, NISAR हा भारत-अमेरिका या दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक अंतराळ सहकारातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड आहे.· पहिल्यांदाच, नासा (NASA) आणि इस्रो (ISRO) या दोन्ही अंतराळ संस्थांनी उपग्रहाचे हार्डवेअर समान प्रमाणात संयुक्तपणे विकसित केले आहे.· अमेरिकेतील वेगवेगळ्या सरकारच्या काळात आणि जागतिक महामारीच्या काळातही अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण तांत्रिक देवाणघेवाणीतून तयार झालेल्या विश्वासामुळे हा एवढा मोठा प्रकल्प एकत्रितरित्या करणं या दोन्ही देशांना शक्य झाले आहे.· निसार (NISAR) उपग्रहाचे प्रक्षेपण 'India-U.S. TRUST' उपक्रमानंतर झाले, जो २०२३ मध्ये सुरू झाला. या उपक्रमामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात नवीन तंत्रज्ञान आणि अंतराळ सहकार्य वाढले आहे.· ही मोहीम भारताच्या जागतिक अवकाश शक्ती म्हणून परिपक्वतेचे प्रतीक आहे. उपग्रह निर्मिती, प्रक्षेपण तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या क्षेत्रातील भारताच्या क्षमतांचे हे प्रदर्शन आहे. भारताच्या GSLV-F16 रॉकेटने NISAR ला अचूक कक्षेत स्थापित केले, ज्यामुळे भारताची स्वतःची अवकाश पायाभूत क्षमता किती मजबूत होत आहे, हे दिसून आले. .तांत्रिक ज्ञानवृद्धी व क्षमता विकासएकत्रितरीत्या NISAR तयार करताना शेकडो वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचे कौशल्य मिळाले. दोन्ही देशांमध्ये कार्यशाळा घेऊन उपग्रहातून मिळणाऱ्या डेटाचा वापर शास्त्रज्ञ, आपत्ती व्यवस्थापन तज्ज्ञ आणि धोरण ठरवणाऱ्या व्यक्तींना शिकवला जात आहे.हे सहकार्य केवळ प्रकल्पापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात AI, मशीन लर्निंग वापरून हवामान अंदाज सुधारण्यासाठी, पर्यावरण व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि अधिक प्रगत उपग्रह विकसित करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे पूर्वी असलेल्या काही आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान प्रतिबंधांवर मात करत भारत आणि अमेरिका यांनी अवकाश क्षेत्रात विश्वासाचे नवे नाते निर्माण केले आहे..अंतराळ क्षेत्र हे राजकीय बदलांनी फारसे प्रभावित न होणारेएकीकडे अमेरिका आणि भारत संबंध काहीसे तणावपूर्ण असताना दुसरीकडे मात्र भारत अमेरिकेसोबत मिळून इतके मोठे प्रकल्प कसे हाती घेते आहे असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. मात्र अंतराळ क्षेत्रासंबंधिचे निर्णय हे दीर्घकालीन असून तात्पुरत्या धोरणांचा यावर फारसा प्रभाव दिसून येत नाही. १. दीर्घकालीन धोरण: शुल्क धोरण हे अमेरिकेच्या देशांतर्गत उद्योग पुनरुज्जीवन या ध्येयावर आधारलेले आहे. मात्र अवकाश सहकार्य धोरण हे दीर्घकालीन, राजकीय बदलांनी फारसा प्रभावित न होणारे आहे.२. वेगवेगळ्या विषयासाठी वेगवेगळे धोरण : भारत आणि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षा, चिप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या मुद्द्यांवर आजही एकत्र काम करत आहेत.३. तंत्रज्ञान आणि सेवा यांचा आधार: IT, गुंतवणूक, संशोधन, संरक्षण सहकार्य यांच्यातली ही देवाणघेवाण केवळ वस्तू व्यापारावर अवलंबून नसते..निष्कर्षया सर्व घडामोडींवरून स्पष्ट होते की २०२५ मध्ये भारत-अमेरिका नाते हे एकाच वेळी स्पर्धा आणि या सर्व घडामोडींवरून स्पष्ट होते की २०२५ मध्ये भारत-अमेरिका नाते हे एकाच वेळी स्पर्धा आणि सहकार्याचे मिश्रण आहे. जमिनीवर व्यापारातील ताण जाणवला, तरी आकाशात दोन्ही देशांनी विज्ञानासाठी हातमिळवणी केली. भविष्यात ही संतुलित भागीदारीच संबंधांची खरी ताकद ठरेल. 