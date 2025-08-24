Study Room

Premium|study Room: संविधान, विधानसभा आणि परिसीमनाचा अधिकार

Competitive Exam GK : भारतीय संविधानातील दुरुस्ती, परिसीमन आयोग, लोकसंख्या गणना, सायबर सुरक्षा ते डिजिटल डेटा कायदा अशा विविध विषयांवर ‘परिक्षण प्रश्नसंच’ वाचा सकाळ स्टडीरूममध्ये.
42nd Constitutional Amendment MCQ
42nd Constitutional Amendment MCQE sakal
स्टडीरूम
Updated on

१. भारतीय संविधानातील कोणता अनुच्छेद प्रत्येक जनगणनेनंतर संसदेला परिसीमन (delimitation) करण्याचा अधिकार देतो?

१. अनुच्छेद ८०

२. अनुच्छेद ८२

३. अनुच्छेद १७०

४. अनुच्छेद ३५६

२. राज्य विधानसभेच्या मतदारसंघांचे परिसीमन कोणत्या अनुच्छेदात नमूद केले आहे?

१. अनुच्छेद १७०

२. अनुच्छेद ३२४

३. अनुच्छेद ३५२

४. अनुच्छेद ८२

