Premium|study Room: संविधान, विधानसभा आणि परिसीमनाचा अधिकार

१. भारतीय संविधानातील कोणता अनुच्छेद प्रत्येक जनगणनेनंतर संसदेला परिसीमन (delimitation) करण्याचा अधिकार देतो?१. अनुच्छेद ८०२. अनुच्छेद ८२३. अनुच्छेद १७०४. अनुच्छेद ३५६२. राज्य विधानसभेच्या मतदारसंघांचे परिसीमन कोणत्या अनुच्छेदात नमूद केले आहे?१. अनुच्छेद १७०२. अनुच्छेद ३२४३. अनुच्छेद ३५२४. अनुच्छेद ८२.३. परिसीमन करताना विधानसभा क्षेत्रांमध्ये कोणत्या बाबीचे सम प्रमाण राखण्याचा उद्देश असतो?१. मतदारसंघांची संख्या२. मतदान केंद्रांची संख्या३. लोकसंख्या४. मतदार याद्यांची लांबी४. परिसीमन आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, याचा उल्लेख भारतीय संविधानातील कोणत्या कलमात आहे?१. कलम ८२२. कलम १७०(२)३. कलम ३२९(अ)४. कलम ३२४५. परिसीमन आयोगात खालीलपैकी कोणाचा समावेश नसतो?१. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश२. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त३. संबंधित राज्यातील निवडणूक आयुक्त४. पंतप्रधान६. परिसीमन आयोगाचे आदेश संसद किंवा विधानसभेत सादर झाल्यावर ……….१. त्यावर सुधारणा प्रस्ताव मांडता येतो२. त्यात बदल करता येतो३. ते अंतिम व कायदेशीर रित्या बंधनकारक असतात४. ते केवळ शिफारसी स्वरूपात राहतात.७. केईलाडी उत्खनन मुख्यतः कोणत्या युगाशी संबंधित माहिती देते?१. सिंधू संस्कृती युग२. मौर्य युग३. संगम युग४. गुप्त युग८. केईलाडी उत्खनन कधी सुरू झाले?१. २०१२२. २०१४३. २०१६४. २०१८९. केईलाडी उत्खननाचे नेतृत्व प्रामुख्याने कोणी केले?१. डॉ. ए. के. शर्मा२. डॉ. बी. बी. लाल३. डॉ. आर. नागस्वामी४. डॉ. अमरनाथ रामकृष्ण.१०. २०२३ च्या टप्प्यात केईलाडीत कोणत्या गोष्टीचे स्पष्ट पुरावे मिळाले आहेत?१. रोमन व्यापार२. शेती साधने३. साक्षरता४. नाणी निर्मिती११. २०२० च्या संगणकीय डेटिंगनुसार केईलाडी उत्खननात सापडलेल्या वस्तू कोणत्या कालखंडापर्यंतच्या आहेत?१. ८०० BCE२. ७०० BCE३. ६०० BCE४. ५०० BCE१२. खालीलपैकी केईलाडी उत्खननात सापडलेले कोणते पुरावे 'सज्ज नागरी जीवन' असल्याचे दर्शवतात?१. विहिरी, घरांच्या भिंती, जलनियंत्रण यंत्रणा२. रोमन नाणी३. ब्राह्मी शिलालेख४. काचेचे दागिने.१३. CERT-In चे पूर्ण रूप काय आहे?१. Central Emergency Response Team२. Cyber Emergency Response Team India३. Computer Emergency Response Team India४. Communication Emergency Response Team India१४. NCIIPC मुख्यतः कोणत्या बाबीच्या सुरक्षेसाठी कार्य करते?१. खासगी बँकिंग व्यवहार२. महत्त्वाच्या सरकारी व्यवहार३. सोशल मीडिया अकाउंट्स४. ई-कॉमर्स व्यवहार.१५. Digital Personal Data Protection Act 2023 मुख्यतः कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?१. डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षा२. डिजिटल मार्केटिंग३. ई-कॉमर्स व्यापार४. सायबर गुन्ह्यांची तपासणी१६. खालीलपैकी कोणते केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग आणि मालवेयर विश्लेषण करते?१. Cyber Swachhta Kendra२. CERT-In३. NCIIPC४. Cyber Crime Reporting Portal१७. प्रेह विहार मंदिर कोणत्या देवतेला समर्पित आहे?१. विष्णू२. शिव३. ब्रह्मा४. गणेश१८. १९६२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रेह विहार मंदिर कोणत्या देशात आहे?१. थायलंड२. कंबोडिया३. लाओस४. म्यानमार.१९. प्रेह विहार मंदिर UNESCO जागतिक वारसा यादीत कोणत्या वर्षी समाविष्ट करण्यात आले?१. २००५२. २००६३. २००८४. २०१०२०. प्रेह विहार मंदिराचा सीमेवरील वाद कोणत्या दोन देशांमध्ये आहे?१. भारत आणि श्रीलंका२. थायलंड आणि कंबोडिया३. नेपाळ आणि भूतान४. म्यानमार आणि लाओस२१. भारतीय संविधानातील कलम २१ कोणता हक्क प्रदान करते?१. कायद्यासमोर समानता२. जीवन आणि स्वातंत्र्याचा हक्क३. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क४. शिक्षणाचा हक्क२२. शिबू सोरेन यांना कोणत्या उपाधीने ओळखले जात असे?१. झारखंड राजा२. जनसेवक३. आदिवासी सम्राट४. दिशोम गुरु