Study Room

Premium|Study Room : अपूर्णतेतील सौदर्य आणि आत्मशोध

life philosophy Essay : या लेखात भगवद्गीतेपासून गांधींच्या तत्त्वज्ञानापर्यंत जीवनाचा अर्थ, आत्मशोध, अपूर्णतेचं सौंदर्य आणि प्रवासातील आनंद या विषयांचा सखोल विचार मांडला आहे.
Meaning of Life&nbsp;&nbsp;

Meaning of Life  

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

Life Is a Journey, Not a Destination – Lessons from Gita to Gandhi

श्रीकांत जाधव

जीवन म्हणजे काय ? एक स्पर्धा, एक संघर्ष, की एक सतत चालणारा प्रवास? प्रत्येक पिढीने या प्रश्नाचं उत्तर स्वतःच्या अनुभवांतून शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजच्या युगात यश, संपत्ती, प्रतिष्ठा आणि पदवी यांना अधिक महत्त्व दिलं जातं.

लोकांना वाटतं की, जेव्हा ते ठराविक ध्येय गाठतील, तेव्हाच त्यांचं जीवन पूर्ण होईल. पण सत्य याच्या उलट आहे. जीवन हे स्थळ नाही, तर प्रवास आहे. एक अखंड प्रक्रिया, जिथे प्रत्येक पाऊल आपल्याला नवीन शिकवण देतं.

आजच्या गतीमान जगात माणूस बाह्य यशाच्या शोधात इतका हरवतो की तो स्वतःच्या आतल्या शांतीकडे दुर्लक्ष करतो. खरं तर, प्रवास म्हणजे केवळ पुढे जाणं नव्हे; तो स्वतःकडे जाण्याचा मार्ग आहे. थांबून, विचार करून, अनुभव घेत घेत चालणं, हेच जगण्याचं खरं तत्त्वज्ञान आहे.

“तुला फक्त कर्म करण्याचा अधिकार आहे, पण त्या कर्माच्या फळावर तुझा काहीही अधिकार नाही.”

- भगवद्गीतेतील वचन

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com