Premium|Study Room : अपूर्णतेतील सौदर्य आणि आत्मशोध

Life Is a Journey, Not a Destination – Lessons from Gita to Gandhiश्रीकांत जाधव जीवन म्हणजे काय ? एक स्पर्धा, एक संघर्ष, की एक सतत चालणारा प्रवास? प्रत्येक पिढीने या प्रश्नाचं उत्तर स्वतःच्या अनुभवांतून शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजच्या युगात यश, संपत्ती, प्रतिष्ठा आणि पदवी यांना अधिक महत्त्व दिलं जातं. लोकांना वाटतं की, जेव्हा ते ठराविक ध्येय गाठतील, तेव्हाच त्यांचं जीवन पूर्ण होईल. पण सत्य याच्या उलट आहे. जीवन हे स्थळ नाही, तर प्रवास आहे. एक अखंड प्रक्रिया, जिथे प्रत्येक पाऊल आपल्याला नवीन शिकवण देतं.आजच्या गतीमान जगात माणूस बाह्य यशाच्या शोधात इतका हरवतो की तो स्वतःच्या आतल्या शांतीकडे दुर्लक्ष करतो. खरं तर, प्रवास म्हणजे केवळ पुढे जाणं नव्हे; तो स्वतःकडे जाण्याचा मार्ग आहे. थांबून, विचार करून, अनुभव घेत घेत चालणं, हेच जगण्याचं खरं तत्त्वज्ञान आहे.."तुला फक्त कर्म करण्याचा अधिकार आहे, पण त्या कर्माच्या फळावर तुझा काहीही अधिकार नाही."- भगवद्गीतेतील वचन.प्रत्येक टप्प्याचा अर्थ आणि अनुभवजीवन प्रवास आहे, हे मान्य केल्यावर प्रत्येक टप्पा अर्थपूर्ण ठरतो. बालपणातील निरागसता, तरुणपणातील ध्येयधडपड, आणि वृद्धापकाळातील शांतता हे सगळे जीवनप्रवासाचेच टप्पे आहेत. बालपणी आपण जग पाहतो कुतूहलाने; तरुणपणी बदल घडवायचा प्रयत्न करतो आणि वृद्धापकाळात अनुभवांची जपणूक करतो. प्रत्येक वय आपल्याला काहीतरी शिकवून जातं. शालेय जीवनातील लहान चुका, मित्रांच्या आठवणी, शिक्षकांचे मार्गदर्शन हे सारे आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रवासातील रंग आहेत. स्थळ गाठण्याच्या धडपडीपेक्षा प्रवास समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं आहे. आजच्या काळात मात्र स्पर्धा एवढी तीव्र झाली आहे की लोक रोजच्या आयुष्याचा आनंद विसरतात. पुढे जाण्याच्या नादात वर्तमान जगणं हरवून बसतात. परंतु, जर आपण जीवनाला प्रवास म्हणून पाहिलं, तर प्रत्येक क्षण स्वतःमध्ये परिपूर्ण वाटतो. आनंद हे शेवटचे स्थळ नाही तर, तो प्रवासातील प्रत्येक दिवसात, प्रत्येक अनुभवात दडलेला असतो. प्रवासातील शिकवण, अपयश आणि सहनशीलताप्रत्येक प्रवासात अडथळे असतात; पण त्यांच्यामुळेच माणूस अधिक दृढ बनतो. जीवनप्रवासातील अपयश, संकटं आणि चुका या आपल्या वाढीच्या पायऱ्या असतात. परीक्षेत अपयश आलं तरी ती शेवट नसते; ती नव्या सुरुवातीची संधी असते. जसं झाडाला फळ देण्यासाठी पाऊस, उन्हं आणि वादळं झेलावी लागतात, तसंच माणसाला यश मिळवण्यासाठी संघर्ष झेलावा लागतो. अपयश हे थांबण्याचं कारण नाही, ते पुढे जाण्याचं निमित्त आहे. प्रसिद्ध क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने अनेक अपयशं स्वीकारली, पण त्याच अपयशांनी त्याला पुढील टप्प्यांसाठी अधिक मजबूत केलं. त्याचं यश हे एका प्रवासाचं फलित होतं, अंतिम ठिकाण नव्हतं. सर्जनशील क्षेत्रातही हेच लागू होतं. लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक यांच्यासाठी प्रक्रिया अंतिम परिणामापेक्षा अधिक महत्त्वाची असते. चित्रकाराने रंगांशी खेळताना मिळवलेला आनंद, लेखकाने शब्दांशी झगडताना जाणवलेली ऊर्जा हीच सर्जनाची खरी शक्ती आहे.मराठी साहित्यिक पु. ल. देशपांडे म्हणतात "माणूस अपूर्ण आहे म्हणूनच सुंदर आहे." ही अपूर्णता प्रवासाला अर्थ देते, कारण पूर्णता म्हणजे थांबणं; आणि थांबणं म्हणजे जीवन संपणं..समाज आणि राष्ट्राचा प्रवासआपल्या समाजाचाही प्रवास सतत परिवर्तनशील राहिला आहे. भारतीय इतिहास पाहिला तर तो संघर्ष, क्रांती आणि आत्मोन्नतीचा अखंड प्रवास आहे. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धापासून गांधीजींच्या अहिंसेच्या आंदोलनापर्यंत, टिळकांच्या "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे" या घोषणेपासून नेहरूंच्या "ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी" पर्यंत प्रत्येक टप्पा हा भारताच्या प्रवासाचा अध्याय आहे. परंतु स्वातंत्र्य मिळणं हे स्थळ नव्हतं; ती एका नवीन प्रवासाची सुरुवात होती. हरितक्रांती, श्वेत क्रांती, माहिती क्रांती या सगळ्यांनी समाजाचा चेहराच बदलला. आजचा भारत डिजिटल तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा आणि अंतराळ संशोधनाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. या प्रवासात अनेक चुका झाल्या भ्रष्टाचार, विषमता, आणि सामाजिक ताणही होता, पण याच अडथळ्यांनी आपल्याला सुधारण्याची शिकवण दिली. समाज म्हणजे वाहणारी नदी ती कधी शांत वाहते, कधी पूर येतो, पण प्रवाह कधी थांबत नाही. हा प्रवाहच प्रगती आणि नवसंजीवनी आहे..उद्दिष्ट, आठवणी आणि जीवनाचा गोडवाध्येय निश्चित असणं आवश्यक आहे, कारण ती दिशा देतात. परंतु त्या ध्येयाच्या शोधात स्वतःचा आनंद, नाती आणि मनःशांती गमावणं टाळावं. एखादा विद्यार्थी डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहतो, पण त्या प्रवासातील शिकवणी, चुका आणि प्रेरणा यांचं मोल अधिक असतं. अनेकांच्या आयुष्यातील खऱ्या आठवणी म्हणजे पदवी, प्रमाणपत्र किंवा पदोन्नती नव्हे; तर त्या रात्रींचा अभ्यास, मित्रांसोबतचं हास्य, शिक्षकांची प्रेरणा आणि संघर्षाचे क्षण. गावाकडच्या शेतकऱ्याला शेतीची आठवण म्हणजे केवळ पिकं नव्हे; तर सकाळचं धुके, मातीचा वास, लेकरांचं खेळणं आणि सणासुदीचा उत्साह असतो. हीच जीवनाची खरी गोडी प्रवासातील छोट्या क्षणांत दडलेली असते. प्रवास म्हणजे चालणं नाही, तर जाणणं आहे. स्वतःला, इतरांना आणि जगाला..!आत्मशोध आणि प्रवासाचं तत्त्वज्ञानभारतीय तत्त्वज्ञान जीवनाला एक साधनेचा प्रवास मानतं. उपनिषदात म्हटलं आहे "चरैवेति, चरैवेति" म्हणजेच 'चालत राहा, थांबू नका.' हीच प्रवासाची मूळ शिकवण आहे. महात्मा गांधींचं जीवन हे या तत्त्वज्ञानाचं सर्वोत्तम उदाहरण आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील अन्यायाविरुद्ध लढा असो किंवा भारताच्या स्वातंत्र्याचा संघर्ष, गांधीजींसाठी हा प्रवास केवळ राजकीय नव्हता; तो आत्मशुद्धीचा मार्ग होता. त्यांचं प्रत्येक पाऊल हे सत्य, अहिंसा आणि करुणेच्या दिशेने होतं. त्यांनी दाखवून दिलं की प्रवास हा फक्त बाह्य नसतो; तो अंतर्मनातला असतो. जीवन म्हणजे आत्मशोधाची यात्रा आणि त्या यात्रेतच खरा विजय दडलेला आहे. निष्कर्षमहात्मा गांधी म्हणाले आहेत, "संतोष प्रयत्नात आहे, फळात नाही. संपूर्ण प्रयत्नच हाच विजय आहे." जीवन एखादं ठिकाण नाही; ती लाखो छोट्या पायऱ्यांतून चालणारी वाट आहे. प्रवासात मिळणारा आनंद, संघर्षातील टिकाव, बदला 