Study Room

Premium|study Room : मुलाखतीच्या तयारीसाठी यशस्वी उमेदवाराकडून टिप्स

UPSC Interview: २०२३ मध्ये एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवून ‘सरकारी कामगार अधिकारी’ या पदावर नियुक्त झालेल्या मुकुंद होन यांच्याकडून स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास टिप्स
Mukund Hon’s Success Story in MPSC 2023
Mukund Hon’s Success Story in MPSC 2023E sakal
स्टडीरूम
Updated on

मुकुंद होन, सरकारी कामगार अधिकारी (MPSC 2023)

मी मुकुंद होन. मी एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलो आहे. वडील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. वडिलांप्रमाणे आपलं आयुष्यही लोकसेवेसाठीच असं वाटून मी IAS होण्याचं स्वप्न पाहिलं. हे स्वप्न मी घेऊन बारावीत चांगले गुण मिळवले. पुण्याला फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये समाजशास्त्र विषयासाठी प्रवेश घेत यूपीएससीची तयारीहा सुरू केली.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com