Premium|study Room : मुलाखतीच्या तयारीसाठी यशस्वी उमेदवाराकडून टिप्स

मुकुंद होन, सरकारी कामगार अधिकारी (MPSC 2023)मी मुकुंद होन. मी एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलो आहे. वडील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. वडिलांप्रमाणे आपलं आयुष्यही लोकसेवेसाठीच असं वाटून मी IAS होण्याचं स्वप्न पाहिलं. हे स्वप्न मी घेऊन बारावीत चांगले गुण मिळवले. पुण्याला फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये समाजशास्त्र विषयासाठी प्रवेश घेत यूपीएससीची तयारीहा सुरू केली. .पहाटे ४ वाजता उठून अभ्यास करायचो. शिस्त, चिकाटी आणि सातत्य हे माझं त्रिसूत्र होतं. कॉलेजमध्ये शिकतानाच मी एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झालो. परंतु माझं मुख्य लक्ष यूपीएससीकडे असल्यामुळे, मी एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षेकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. यूपीएससीतील संघर्ष - मनाला हादरवणारा टप्पामी यूपीएससीची परीक्षा पाच वेळा दिली आणि दोन वेळा मुलाखतीपर्यंत पोहोचलो. पण दुर्दैवाने दोन्ही वेळा अंतिम यादीत माझं नाव नव्हतं. यश समोर दिसत असताना अंतिम क्षणी निसटणं ही अतिशय वेदनादायक गोष्ट असते. या अपयशाचा मानसिक आघात मोठा होता..मी जेव्हा यूपीएससीच्या प्रवासाला सुरुवात केली, तेव्हा मनात एकच स्वप्न होतं IAS अधिकारी होणं. अभ्यासात मी कसलीच कसर ठेवली नव्हती. दिवसाचे १० ते १२ तास अभ्यास, चालू घडामोडींचा सखोल अभ्यास, टेस्ट सिरीज, उत्तरलेखन सराव सगळं करत होतो.दुसर्या प्रयत्नातच मी UPSC च्या मुलाखतीसाठी पात्र ठरलो. हे माझ्यासाठी खूप मोठं पाऊल होतं. मुलाखतीचा अनुभवही चांगलाच गेला होता. सगळ्यांना वाटत होतं, "या वेळी मुकुंदचं काहीतरी होणार!".पण जेव्हा निकाल लागला, तेव्हा माझं नाव अंतिम यादीत नव्हतं.त्या अपयशाचा मानसिक धक्का खूप मोठा होता. पण तरीही मी स्वतःला एक संधी अजून द्यायचं ठरवलं.दुसरा प्रयत्न : अधिक तयारी, पण पुन्हा अपयश.मी दुसऱ्या प्रयत्नासाठी नव्यानं तयारी केली. मागील चुका लक्षात घेऊन अजून शिस्तबद्ध अभ्यास सुरू केला. या वेळेसही मी मुलाखतीपर्यंत पोहोचलो. अनुभव, आत्मविश्वास आणि तयारी यामुळे या वेळेस यश नक्की मिळेल, असं वाटत होतं.पण दुसऱ्यांदा देखील अंतिम यादीत माझं नाव नव्हतं.हा धक्का पहिल्यापेक्षा खोल होता. मी स्वतःवरच नाराज झालो होतो. मनात अपयशाचं दडपण, निराशा, आणि नकारात्मक विचार सतत सुरू होते. मला आठवतं, एक-दोन आठवडे मी कोणाशी बोललो नाही. पुस्तकंही उघडली नाहीत."इतक्या मेहनतीचं काय उपयोग?""यापुढे काय करायचं?".कुटुंब आणि मित्रांचा आधार : या काळात माझ्या कुटुंबाने आणि मित्रांनी मला सावरलं. आईने शांतपणे विचारलं "यश मिळालं नाही, पण तू खूप शिकला आहेस ना? तू थांबू शकतोस का?"वडिलांनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवून म्हटलं "समाजासाठी काम करायचं आहे ना? मार्ग बदल, ध्येय नाही!".माझ्या आत आत्मसंशयाचं वादळ उठलं होतं "आपण खरोखरच या सेवेसाठी पात्र आहोत का?", "कदाचित हे आपल्यासाठी नाहीच..." पण अशा क्षणी माझ्या कुटुंबानं मला आधार दिला.मग मी एमपीएससीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्याच प्रयत्नात मी मुलाखतीपर्यंत पोहोचलो आणि मुलाखतीत दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च गुण मिळवले. पण मेन्समध्ये काही गुण कमी पडल्यामुळे अंतिम यादीत नाव नव्हतं.हा टप्पा माझ्यासाठी निर्णायक ठरला. मी ठरवलं "या वेळी काहीही झालं तरी यश मिळवायचं!".चुका सुधारत, नव्यानं यशाकडे वाटचालदुसऱ्या प्रयत्नात मी अधिक अभ्यासू आणि नियोजनबद्ध झालो.· मागील १० वर्षांचे PYQ सखोल अभ्यासले.· रोज २-३ तास मी फक्त सरावासाठी दिले.· DAF (Detailed Application Form) चा सखोल अभ्यास केला.· मॉक मुलाखती दिल्या आणि प्रत्येक फीडबॅकवर गंभीरतेने काम केलं.· मित्रांसोबत चर्चा, ग्रुप स्टडी याचा प्रचंड फायदा झाला.या सर्व प्रयत्नांचं फळ मला मिळालं. २०२३ मध्ये मी एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवून 'सरकारी कामगार अधिकारी' या पदावर नियुक्त झालो..विद्यार्थ्यांसाठी काही टिप्सअभ्यासक्रम समजून घ्याप्रत्येक विषयाच्या अभ्यासक्रमावर तुमचं नियंत्रण असायला हवं.PYQ वर भर द्या : मागील वर्षांची प्रश्नपत्रिका सोडवा. प्रश्नांचा पॅटर्न, ट्रेंड, महत्त्वाचे विषय समजतात.उत्तरलेखन सराव : मेन्स परीक्षेसाठी रोज उत्तरलेखन करा. स्पष्टता, संक्षिप्तता आणि संदर्भ महत्त्वाचे असतात.मुलाखतीची तयारी : DAF चा सखोल अभ्यास करा. मॉक इंटरव्ह्यूज द्या. चालू घडामोडी वाचा : वृत्तपत्रांचे सखोल वाचन करा आणि मासिकांची मदत घ्या. मॉक टेस्ट : सराव परीक्षा नियमित द्या. चुकांमधून शिका आणि स्वतःला सुधारत रहा. वेळेचं व्यवस्थापन : प्रत्येक तास महत्त्वाचा आहे पण विश्रांतीही आवश्यक आहे. संतुलन ठेवा. स्वतःवर विश्वास ठेवा : अपयश आलं तरी खचू नका. मुलाखतीकडे दुर्लक्ष करू नका : बरेच विद्यार्थी या टप्प्याला हलकं घेतात, तोही पूर्व आणि मुख्य इतकाच महत्त्वाचा आहे..तुमच्या स्वप्नावर विश्वास ठेवामाझ्या प्रवासात अपयशं, निराशा होती पण ती प्रत्येक वेळी मला शिकवत गेली. यूपीएससीच्या अपयशातून मी संयम, चिकाटी, आत्मपरीक्षण शिकलो. एमपीएससीच्या यशानं मला दाखवलं की योग्य रणनीती, चूक सुधारण्याची तयारी आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नाने काहीही अशक्य नाही.यूपीएससी आणि एमपीएससी हे दोन्ही मार्ग कठीण आहेत. अपयश येतंच पण त्यातून पुन्हा उभं रहायचं असतं. मी विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो की स्वप्न मोठं असो की छोटं, ते पूर्ण करण्यासाठी शिस्त, अभ्यास आणि संयम लागतो. तुमच्या स्वप्नावर विश्वास ठेवा. योग्य दिशा, प्रामाणिक मेहनत आणि धीर असेल, तर यश नक्की मिळेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..