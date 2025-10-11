Premium|Study Room : लडाखचं आंदोलन ते तापमानवाढीचे प्रश्न

मानहानी कायदा, H-1B व्हिसा, लडाखचे आंदोलन, ‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन सराव, तापमान व्युत्क्रमण, पंडिता रमाबाई व रखमाबाई यांचे कार्य, तसेच संयुक्त राष्ट्र महासभेतील भारताची भूमिका अशा विषयांवरील नेमके ५० प्रश्न खास सकाळ स्टडी रुमच्या वाचकांसाठी१. भारतीय न्याय संहितेच्या कोणत्या कलमानुसार मानहानी हा गुन्हा समजला जातो ?१. कलम ३५४२. कलम ३५६३. कलम ३५८४. कलम ३६० २. मानहानी गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी कोणता घटक महत्त्वाचा असतो?१. खोट्या किंवा दुर्भावनापूर्ण हेतूने प्रतिष्ठा कमी करणे२. प्रत्यक्ष जखम करणे३. आर्थिक नुकसान करणे४. सार्वजनिक माहिती लपवणे.३. खालीलपैकी कोणता मानहानीवरील अपवाद मानला जात नाही?१. सार्वजनिक हितासाठी असलेले आरोप२. सार्वजनिक व्यक्तींच्या कृतीवर पत्रकारांची टिप्पणी३. सार्वजनिक प्रश्नांवर व्यक्त केलेली मते४. व्यक्तीच्या खाजगी जीवनाबाबत अफवा ४. सुप्रीम कोर्टाने २०२५ मध्ये मानहानी गुन्ह्याबाबत काय निरीक्षण केले?१. गुन्हेगारी मानहानी कायदा अधिक कठोर करावा२. गुन्हेगारी मानहानी कायदा हटवावा आणि सिव्हिल कायदा पुरेसा आहे३. मानहानीवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश४. फक्त पत्रकारांवर गुन्हा लादावा ५. कोणत्या अनुच्छेदांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा संरक्षणाचा उल्लेख आहे ?१. अनुच्छेद १४ आणि २१२. अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि २१३. अनुच्छेद १५ आणि १९(२)४. अनुच्छेद २० आणि २२.Premium | Study Room : मानहानी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय.६. H-1B व्हिसा कार्यक्रम भारतात कोणत्या वर्षी लागू झाला?१. १९८५२. १९९५३. १९९०४. २००० ७. H-1B व्हिसा धारकांसाठी कोणत्या प्रकारची पात्रता आवश्यक आहे?१. कोणतीही नोकरी अनुभव२. विशेष कौशल्य (तांत्रिक, अभियांत्रिकी, आरोग्यविषयक) असलेली पदवी३. फक्त व्यवसायातील अनुभव४. वयोमर्यादा ३० वर्षांपेक्षा जास्त ८. H-1B व्हिसा कार्यक्रमात दरवर्षी किती व्हिसा मंजूर केले जातात?१. ५०,०००२. ८५,०००३. ७५,०००४. ६५,००० ९. २०२५ मध्ये अमेरिकेत H-1B व्हिसासाठी नवीन शुल्क किती ठेवण्यात आले?१. $१,४६०२. $४,५००३. $१०,०००४. $५०,००० १०. भारताचा अंदाजे किती टक्के वाटा H-1B व्हिसा अर्जांमध्ये आहे?१. ५०%२. ६०%३. ७०%४. ८०%.११. H-1B व्हिसा धारकांना अमेरिकेत सुरुवातीला किती वर्षांसाठी परवानगी मिळते?१. १ वर्ष२. २ वर्षे३. ३ वर्षे४. ५ वर्षे १२. H-1B व्हिसा भारतासाठी कसा फायदेशीर ठरतो?१. उच्च वेतन मिळवून परकीय निधी वाढवतो२. कौशल्य हस्तांतरण आणि स्टार्टअप्सची वाढ३. IT निर्यात वाढवतो४. वरील सर्व १३. २०२५ मधील नवीन शुल्कामुळे कंपन्यांवर अंदाजे किती अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो?१. $१०० दशलक्ष२. $२५० दशलक्ष३. $५०० दशलक्ष४. $१ अब्ज १४. H-1B व्हिसामुळे भारतातील ब्रेन ड्रेन का वाढतो?१. भारतीय तज्ज्ञ अमेरिकेत स्थायिक होतात२. वेतन कमी असल्याने परत येतात३. कौशल्य हस्तांतरणामुळे भारतात राहतात४. वरील पैकी काहीही नाही १५. भविष्यात भारताने कोणत्या पर्यायांचा अधिक वापर करून H-1B व्हिसाचे अवलंबित्व कमी करावे?१. O-1 आणि L-1 व्हिसा२. F-1 आणि J-1 व्हिसा३. B-1 आणि B-2 व्हिसा४. E-2 व्हिसा १६. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून H-1B शुल्कवाढ भारतासाठी कोणत्या संधी निर्माण करू शकते?१. AI आणि ऑटोमेशनमध्ये अधिक गुंतवणूक२. कौशल्य प्रशिक्षण वाढवणे३. भारतीय IT कंपन्यांची जागतिक बाजारपेठेत वाढ४. वरील सर्व १७. २०१९ मध्ये जम्मू–काश्मीर राज्याचे विभाजन करून लडाखला कोणता दर्जा दिला गेला?१. स्वतंत्र राज्य२. केंद्रशासित प्रदेश३. सामान्य जिल्हा४. विशेष क्षेत्र.Premium|study Room : वार्ताहर म्हणून नैतिकता कशी जपावी?.१८. लडाखमध्ये सहावी अनुसूची अंतर्गत कोणत्या गोष्टीसाठी संरक्षणाची मागणी आहे?१. सार्वजनिक वाहतूक२. व्यावसायिक कर३. घटनात्मक संरक्षण आणि स्थानिक प्रतिनिधित्व४. पर्यटन सुविधा १९. लडाखची लोकसंख्या सुमारे किती आहे?१. १ लाख२. २ लाख३. ३ लाख४. ५ लाख २०. खालीलपैकी कोणत्या घटकांवर लडाखचे नागरिक विशेष संवेदनशील आहेत?१. जमीन हक्क२. पर्यावरणीय संतुलन३. सांस्कृतिक अस्मिता आणि रोजगार संधी४. वरील सर्व २१. भारताच्या राज्यघटनेनुसार, नवीन राज्य निर्माण करण्याचा किंवा विद्यमान राज्याचे सीमांकन बदलण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे?१. सर्वोच्च न्यायालय२. केंद्र सरकार३. संसद४. राज्य विधानमंडळ २२. तज्ज्ञांच्या मते लडाखमधील स्थैर्य राखण्यासाठी कोणते उपाय आवश्यक आहेत?१. संपूर्ण राज्यत्व किंवा अनुच्छेद ३७१ प्रमाणे विशेष तरतूद२. जमिनीवरील हक्क व रोजगार आरक्षण३. पर्यावरणीय संवर्धन व सामाजिक संवाद यंत्रणा४. वरील सर्व २३. लडाखचे आंदोलन राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून का महत्त्वाचे आहे?१. फक्त प्रादेशिक मागणी असल्यामुळे२. सीमारेषा, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि स्थानिक सहभागाशी संबंधित असल्यामुळे३. केवळ पर्यटनासाठी४. फक्त बेरोजगारी कमी करण्यासाठी.संरक्षण आणि हवामान२४. ‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन युद्धसराव ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कोणत्या राज्यात आयोजित केले जाणार आहे?१. उत्तर प्रदेश२. महाराष्ट्र३. मध्यप्रदेश४. पंजाब २५. ‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन ड्रिलचे कोणते वैशिष्ट्य लक्षात घेण्यासारखे आहे?१. फक्त नौदलच भाग घेतील२. फक्त परदेशी साधने वापरली जातील३. सैन्यदल, इंडस्ट्री पार्टनर्स, शोध संस्था व विद्यापीठे एकत्र सहभागी होतील४. हा सराव केवळ सैनिकी तळावर मर्यादित राहील २६. तापमान व्युत्क्रमणाची प्रामुख्याने कोणत्या परिस्थितीत निर्मिती होते?१. उष्ण आणि दमट उन्हाळी दिवस२. लांब, शांत व निरभ्र हिवाळी रात्री३. जोरदार वारा आणि ढगाळ वातावरण४. उष्ण हवामान आणि पर्जन्यमान जास्त असलेल्या दिवसात २७. तापमान व्युत्क्रमणामुळे शहरांमध्ये खालीलपैकी कोणता परिणाम सर्वात गंभीर आहे?१. पर्जन्य जास्त पडणे२. वायू प्रदूषण वाढणे आणि श्वसनाशी संबंधित आजार होणे३. हवामान उष्ण होणे४. जमिनीलगतची हवा उष्ण होणे २८. तापमान व्युत्क्रमणामुळे शेतीसाठी सर्वात धोकादायक काय आहे?१. पाऊस जास्त पडणे२. दहिवर (Frost) तयार होणे आणि पिकांचे नुकसान३. जमिनीलगतचे तापमान वाढणे४. कीटकांची संख्या कमी होणे २९. पंडिता रमाबाई यांना ‘पंडिता’ हा किताब कोणत्या कारणामुळे मिळाला?१. संस्कृतवरील प्रभुत्वामुळे२. समाजसुधारणेमुळे३. इंग्लंडमध्ये व्याख्याने दिल्यामुळे४. विधवाशिक्षण चळवळ उभारल्यामुळे ३०. १८८९ मध्ये पंडिता रमाबाई यांनी पुण्यात कोणती संस्था स्थापन केली?१. मुक्ती मिशन२. भारत महिला परिषद३. आर्य महिला समाज४. सती प्रतिबंधक संघ.३१. पंडिता रमाबाई यांच्या कोणत्या संस्थेत विधवा, परित्यक्ता आणि अनाथ स्त्रियांना आश्रय व शिक्षण दिले जाते ?१. सेवासदन२. मुक्ती मिशन, कडगाव३. प्रार्थना समाज४. सत्यशोधक समाज ३२. पंडिता रमाबाई यांचे इंग्रजीतले कोणते पुस्तक जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध झाले?१. स्त्री पुरुष तुलना२. हाय कास्ट हिंदू वुमन३. ओरू इंडियन पिलाई४. स्त्रीधर्मनीती ३३. खालीलपैकी कोणते विधान पंडिता रमाबाई यांच्याशी संबंधित नाही?१. विधवा पुनर्विवाहाचा पुरस्कार केला२. जातिव्यवस्थेचा विरोध केला३. भारतीय समाजातील सुधारणा घडवण्यासाठी लेखन केले४. प्रार्थना समाजाची स्थापना केली ३४. डॉ. रखमाबाई राऊत यांना भारतीय समाजात विशेषत्वाने कोणत्या कारणासाठी ओळखले जाते?१. पहिल्या महिला शिक्षिका म्हणून२. स्त्रीस्वातंत्र्याच्या पहिल्या वैचारिक लढाईसाठी३. प्रार्थना समाजाच्या स्थापनेसाठी४. सत्यशोधक समाजाच्या कार्यासाठी.३५. १८८४ मध्ये रखमाबाई यांच्या पतीने कोणत्या कारणासाठी खटला दाखल केला होता?१. हुंडा प्रकरणासाठी२. घटस्फोटासाठी३. मालमत्तेच्या हक्कासाठी४. वैवाहिक सहजीवनासाठी ३६. रखमाबाई राऊत यांनी इंग्लंडमध्ये जाऊन कोणते शिक्षण घेतले?१. कायद्याचे२. साहित्याचे३. वैद्यकशास्त्राचे४. तत्त्वज्ञानाचे ३७. १८९१ मध्ये कोणता कायदा रखमाबाई यांच्या संघर्षाशी संबंधित मानला जातो?१. विधवा पुनर्विवाह कायदा२. वय-परिपूर्णता कायदा (Age of Consent Act)३. स्त्रीशिक्षण प्रोत्साहन कायदा४. घटस्फोट कायदा ३८. खालीलपैकी कोणते विधान रखमाबाई राऊत यांच्याशी संबंधित नाही?१. त्या भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर्सपैकी एक होत्या२. त्यांच्या प्रकरणामुळे विवाहातील स्वातंत्र्यावर चर्चा झाली३. त्यांनी सामाजिक सुधारणा लेखन केले४. त्यांनी पुण्यात आर्य महिला समाजाची स्थापना केलीसंयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ३९. संयुक्त राष्ट्र महासभेत प्रत्येक देशाला किती मत दिले जाते?१. दोन२. एक३. तीन४. चार ४०. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू झालेले UNGA चे कितवे सत्र होते आणि ते कुठे झाले?१. ७८ वे, सॅन फ्रान्सिस्को२. ७९ वे, शिकागो३. ८० वे, न्यूयॉर्क४. ८१ वे, बोस्टन.४१. UNGA ८० व्या सत्राची मुख्य थीम काय होती?१. Better Together: 80 years and more for Peace, Development and Human Rights२. Global Prosperity through Cooperation३. Peace and Security for All४. Sustainable Development Goals २०३० ४२. भारताने UNGA ८० व्या सत्रात कोणत्या गटासह कायमस्वरूपी सुरक्षा परिषद सदस्यत्वासाठी प्रयत्न केला?१. G7२. G20३. G4४. BRICS ४३. भारताच्या प्राधान्यांमध्ये हवामान न्याय संदर्भात कोणते तत्त्व भारताने विशेष अधोरेखित केले?१. Common but Differentiated Responsibilities (CBDR)२. Paris Agreement 2015३. Kyoto Protocol४. Climate Adaptation Fund ४४. UNGA ८० व्या सत्रात भारताने कोणत्या भारतीय डिजिटल मॉडेलचा अनुभव इतर देशांना दिला?१. Aadhar, UPI, CoWIN२. PAN, BharatQR, Digilocker३. UPI, eSanjeevani, GSTN४. CoWIN, AarogyaSetu, BharatNet ४५. UNGA ८० व्या सत्राचे भारतासाठी महत्त्व काय आहे?१. फक्त आंतरराष्ट्रीय कायद्यात बदल करणे२. फक्त आर्थिक सहयोग वाढवणे३. फक्त परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे४. जागतिक नेतृत्व सिद्ध करणे आणि ग्लोबल साऊथचा विश्वासार्ह नेता होणे ४६. तापमान व्युत्क्रमणामध्ये हवामान स्थिर राहिल्यामुळे खालीलपैकी काय होते?१. ऊर्ध्वगामी प्रवाह चालू राहतात आणि ढगनिर्मिती वाढते२. वारा जलद वाहतो आणि धुळीचा प्रसार होतो३. हवामान ओलसर आणि पर्जन्य जास्त होते४. जमिनीलगतची प्रदूषके जमिनीत अडकून राहतात आणि धुरके (Smog) तयार होते ४७. कोणत्या अनुच्छेदांतर्गत भारतातील काही राज्यांना विशेष संरक्षण मिळाले आहे?१. अनुच्छेद ३७०२. अनुच्छेद ३७१३. अनुच्छेद ३२३४. अनुच्छेद २६३ ४८. भारताने ‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन युद्धसरावात वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित बहुआयामी युद्धावर भर का दिला आहे?१. पारंपारिक युद्धपद्धती पूर्णपणे बंद करण्यासाठी२. ड्रोन आणि हवाईहल्ला संरक्षण क्षमतांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी३. फक्त शस्त्रास्त्र चाचणीसाठी४. लष्करी खर्च कमी करण्यासाठी ४९. G4 गटाचे सदस्य देश कोणते आहेत?१. भारत, जर्मनी, जपान, ब्राझील२. भारत, अमेरिका, रशिया, चीन३. भारत, फ्रान्स, युरोपियन संघ, जपान४. भारत, पाकिस्तान, चीन, जर्मनी ५०. 'कोल्ड स्टार्ट' ड्रोन या सरावाच्या दृष्टीने खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे?१. हा सराव पारंपारिक पायबळ आणि टँकवरच भर देतो.२. हा सराव फक्त मानवी हल्ल्यांची चाचणी आहे.३. हा सराव ड्रोन-आधारित आक्रमण व प्रतिकार, AI-आधारित ओळख, आणि एकात्मिक सेन्सर व प्रतिड्रोन प्रणालींच्या समन्वयावर भर देतो.४. या सरावामुळे फक्त आर्थिक धोरणे बदलण्यात येतील..उत्तरे :१-२, २-१, ३-४, ४-२, ५-२, ६-३, ७-२, ८-४, ९-३, १०-३, ११-३, १२-४, १३-३, १४-१, १५-१, १६-४, १७-२, १८-३, १९-३, २०-४, २१-३, २२-४, २३-२, २४-३, २५-३, २६-२, २७-२, २८-२, २९-१, ३०-३, ३१-२, ३२-२, ३३-४, ३४-२, ३५-४, ३६-३, ३७-२, ३८-४, ३९-२, ४०-३, ४१-१, ४२-३, ४३-१, ४४-१, ४५-४, ४६-४, ४७-२, ४८-२, ४९-१, ५०-३.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. 