US Midterm Elections 2026: What Trump's Divided Government Means for India अमेरिकेच्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने प्रतिनिधिगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळवले आहे. मात्र व्हाइट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे रिपब्लिकन सरकार कायम आहे. त्यामुळे अमेरिकेत आता एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या हातात सत्ता असणार आहे. या परिस्थितीला Divided Government असे म्हणतात. ट्रम्प यांच्या उर्वरित दोन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांच्या धोरणांना संसदेतील विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो.अमेरिकेच्या निवडणुकांचा निकाल लागताच भारताचा शेअर बाजार मात्र उसळी खाऊ लागला. तसेच सोन्याचे भाव देखील वाढले. अमेरिकेतील हा बदल केवळ त्या देशाच्या अंतर्गत राजकारणापुरता मर्यादित नाही. जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेच्या व्यापार, स्थलांतर, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणांचा परिणाम भारतासारख्या देशांवरही होतो. विशेषतः भारत-अमेरिका संबंध सध्या व्यापार करार, तंत्रज्ञान सहकार्य, संरक्षण खरेदी आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत. त्यामुळेच येणाऱ्या काळात होऊ घातलेले बदल या निमित्ताने समजून घेणे आणि त्यानुसार आपली धोरणं ठरवणं महत्त्वाचं आहे. या विशेष लेखाच्या माध्यमातून नेमकं हेच सविस्तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.. .भारत-अमेरिका व्यापाराला दिलासा मिळणार का?भारत आणि अमेरिका यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होतो. भारतातून औषधं, वस्त्रं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनांचे सुटे भाग आणि इतर वस्तू अमेरिकेत निर्यात केल्या जातात. अमेरिकेतून भारतात विमानं, यंत्रसामग्री, ऊर्जा उत्पादने आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित वस्तू येतात. अमेरिका हा भारतीय कंपन्यांसाठी मोठा बाजार आहे. त्यामुळे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवलं तर भारतीय कंपन्यांच्या उत्पादनांचा तिथला खर्च वाढू शकतो. परिणामी त्यांच्या विक्रीवर आणि नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.२०२६ मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या दिशेने काही पावलं पडली होती. फेब्रुवारीमध्ये दोन्ही देशांनी अंतरिम व्यापार आराखड्याची घोषणा केली होती. त्यात भारतीय वस्तूंवरील परस्पर शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा उल्लेख होता. मात्र हा अंतिम व्यापार करार नव्हता. त्यानंतर अमेरिकेच्या शुल्कविषयक धोरणातही बदल झाले. आता अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचं बहुमत असल्यामुळे ट्रम्प यांच्या व्यापारविषयक निर्णयांवर अधिक चर्चा आणि तपासणी होऊ शकते. पण त्यामुळे भारताला लगेच शुल्कात सवलत मिळेलच असं नाही. कारण अमेरिकेत संरक्षणवादी व्यापार धोरणाला दोन्ही पक्षांमध्ये काही प्रमाणात पाठिंबा आहे. भारतासाठी याचा अर्थ काय? भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत स्थिर आणि स्पष्ट नियमांची गरज आहे. शुल्काबाबत वारंवार बदल झाले तर कंपन्यांना उत्पादन, किंमत आणि गुंतवणुकीचे नियोजन करणं कठीण होऊ शकतं. .अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांचं काय?अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये भारतीय तरुण मोठ्या संख्येने काम करतात. माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर, संशोधन आणि व्यवस्थापन अशा क्षेत्रांत भारतीय व्यावसायिकांची उपस्थिती आहे. यातील अनेक जण H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत नोकरी करतात. ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसाशी संबंधित नियम कठोर करण्याची भूमिका घेतली होती. काही नवीन व्हिसा अर्जांसाठी एक लाख डॉलर शुल्काची तरतूदही करण्यात आली. मात्र या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आणि काही न्यायालयांनी त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. आता काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचं बहुमत असल्याने या नियमांवर अधिक चर्चा होऊ शकते. व्हिसा शुल्क, अर्जांची प्रक्रिया आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत ट्रम्प प्रशासनाला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. मात्र व्हिसाचे नियम लगेच बदलतील, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. कारण या विषयातील अनेक निर्णय अध्यक्षीय प्रशासन आणि न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. याचा भारतावर आणखी एक परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेत भारतीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती महाग किंवा कठीण झाली तर काही कंपन्या भारतातील कार्यालयांमधूनच अधिक काम करून घेण्याचा पर्याय निवडू शकतात. त्यामुळे भारतातील आयटी कंपन्या आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्समध्ये काही संधी निर्माण होऊ शकतात..भारताच्या शेअर बाजाराला काय फायदा होऊ शकतो?अमेरिकेतील निवडणुकीचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून आला. ५ नोव्हेंबर रोजी सेन्सेक्समध्ये २ हजार ८ अंकांची म्हणजेच २.६ टक्क्यांची वाढ झाली. निफ्टी ५० निर्देशांकही ५७६ अंकांनी म्हणजेच २.४ टक्क्यांनी वाढला. भारतीय बाजारातील ही तेजी निवडणुकीच्या निकालानंतरच्या जागतिक सकारात्मक वातावरणाशी जोडली गेली. पण अमेरिकेतील निवडणूक आणि भारतातील शेअर बाजार यांचा संबंध नेमका काय?यासाठी तीन गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील.पहिली गोष्ट : परदेशी गुंतवणूकदार.भारतीय शेअर बाजारात देशातील गुंतवणूकदारांबरोबरच परदेशी गुंतवणूकदारही पैसे गुंतवतात. त्यात अमेरिकेतील मोठ्या गुंतवणूक संस्था आणि फंडांचाही समावेश असतो.अमेरिकेत व्याजदर, राजकीय परिस्थिती किंवा आर्थिक धोरणांबाबत अनिश्चितता वाढली तर हे गुंतवणूकदार भारतासारख्या देशांमधील गुंतवणूक कमी करू शकतात. उलट जागतिक परिस्थिती स्थिर वाटली तर ते भारतीय बाजारात पुन्हा पैसे गुंतवू शकतात.निवडणुकीनंतरच्या काही दिवसांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा खरेदी सुरू केल्याचं वृत्त आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी भारतीय शेअर्समध्ये सुमारे ७ हजार २८४ कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक केली.दुसरी गोष्ट : डॉलरची किंमत.अमेरिकेतील आर्थिक परिस्थिती बदलली की डॉलरची किंमतही बदलू शकते. डॉलर कमकुवत झाला तर भारतासारख्या देशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. कारण परदेशातून वस्तू खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चावर त्याचा परिणाम होतो. परदेशी गुंतवणूकदारांनाही भारतासारख्या बाजारपेठा अधिक आकर्षक वाटू शकतात.निवडणुकीनंतर डॉलरच्या तुलनेत रुपयात थोडी सुधारणा झाल्याचं रॉयटर्सने नोंदवलं. मात्र रुपया दीर्घकाळ मजबूत राहील, याची खात्री यावरून देता येत नाही.तिसरी गोष्ट : कच्च्या तेलाची किंमत.भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महाग झालं तर भारताला ते खरेदी करण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. याचा परिणाम महागाई, रुपयाची किंमत आणि कंपन्यांच्या खर्चावर होतो.निवडणुकीनंतर ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत घसरण झाली. ४ नोव्हेंबर रोजी त्याची किंमत ८.७ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ९४.६२ डॉलरवर आली, अशी CareEdge Ratings च्या अहवालाचा हवाला देत इकॉनॉमिक टाइम्सने माहिती दिली. तेलाच्या किमती कमी राहिल्या तर भारताला आणि भारतीय कंपन्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र शेअर बाजारातील तेजीचं संपूर्ण श्रेय अमेरिकेच्या निवडणुकीला देता येणार नाही. कंपन्यांचे तिमाही निकाल, भारतातील मागणी, तेलाच्या किमती आणि जागतिक परिस्थिती या सगळ्यांचा बाजारावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे ही तेजी कायम राहीलच, असं मानणं योग्य ठरणार नाही..Premium|Trilinear Elon Musk: एलॉन मस्कचं ट्रिलेनियर होणं आणि जगभरातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली भिती नेमकी काय? आणि का?.रशियाकडून तेल खरेदी करणं भारतासाठी कठीण होणार का?भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल खरेदी करतो. तुलनेने स्वस्त तेल मिळाल्यामुळे भारताला आयात खर्च कमी ठेवण्यास मदत झाली आहे. मात्र रशिया आणि अमेरिकेतील तणावामुळे या व्यवहारांवर निर्बंध येण्याची शक्यता कायम आहे. अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर शुल्क किंवा इतर आर्थिक निर्बंध लावण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा आयातीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेतील नव्या काँग्रेसमुळे या विषयावर चर्चा आणि देखरेख वाढू शकते. पण भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत लगेच मोकळीक मिळेल, असं म्हणता येणार नाही. CareEdge Ratings च्या अहवालानुसार रशियन तेलाशी संबंधित निर्बंधांचा धोका आणि कच्च्या तेलाच्या किमती हे भारतासाठी महत्त्वाचे आर्थिक धोके राहणार आहेत.चीनच्या मुद्द्यावर भारत-अमेरिका संबंध कायम राहतील?अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाबाबत चिंता आहे. त्यामुळे चीनच्या बाबतीत अमेरिकेची भूमिका पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता कमी आहे. भारत आणि अमेरिका संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य वाढवत आहेत. क्वाडसारख्या गटांमध्येही दोन्ही देश एकत्र काम करतात. अमेरिकेतील सत्तासमीकरण बदललं तरी या सहकार्याला महत्त्व राहण्याची शक्यता आहे. मात्र संरक्षणविषयक खर्च, शस्त्रविक्री आणि भारताच्या रशियाशी असलेल्या संबंधांवर अमेरिकन काँग्रेस अधिक प्रश्न विचारू शकते. त्यामुळे सहकार्य सुरू राहिलं तरी काही मुद्द्यांवर भारताला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागू शकते. .Premium|Indian Student Protest: हिंसेऐवजी ' कलेक्टीव्ह स्ट्रॅटेजिक ह्युमर'; तणावाचे रूपांतर सर्जनशीलतेत करणाऱ्या 'जेन झीं' नी का जिंकली लोकांची मनं..? .भारताने नेमकं काय पाहायचं?अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीचा निकाल भारतासाठी काही संधी घेऊन आला असला तरी त्यातून लगेच मोठे आर्थिक बदल होतील, असं नाही. ट्रम्प यांच्याकडे अध्यक्षपद आणि अनेक महत्त्वाचे कार्यकारी अधिकार कायम आहेत. नव्या काँग्रेसला त्यांच्या प्रत्येक निर्णयात थेट हस्तक्षेप करता येणार नाही. भारतीयांसाठी या बदलाचे परिणाम मुख्यतः चार गोष्टींमधून दिसू शकतात. अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांच्या व्हिसाचे नियम, भारतीय कंपन्यांच्या निर्यातीवरील शुल्क, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय शेअर बाजाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. म्हणूनच अमेरिकेतील निवडणुकीचा भारतासाठी अर्थ केवळ राजकीय नाही. त्याचा संबंध भारतीय कंपन्यांच्या व्यवसायाशी, देशाच्या आयात खर्चाशी, रोजगाराच्या संधींशी आणि सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पैशाशीही आहे.उजव्या विचारांच्या सरकारांना धक्का?डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकारणाची ओळख म्हणजे अमेरिकेला प्राधान्य देणं, स्थलांतरावर कठोर निर्बंध, व्यापारात संरक्षणवादी भूमिका आणि पारंपरिक राष्ट्रवादी विचारांना महत्त्व देणं. त्यांच्या MAGA म्हणजेच Make America Great Again या चळवळीने गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव निर्माण केला.मात्र ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकीत मतदारांनी रिपब्लिकन पक्षाला मोठा धक्का दिला. डेमोक्रॅटिक पक्षाने काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळवलं. ब्रुकिंग्ज संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, महागाई, इराणमधील युद्ध, आयात शुल्कामुळे वाढलेला खर्च आणि स्थलांतरविषयक कठोर कारवाई याबाबतची नाराजी निकालात महत्त्वाची ठरली.या निकालाचा अर्थ अमेरिकेतील मतदारांनी उजव्या विचारसरणीला पूर्णपणे नाकारलं, असा मात्र होत नाही, पण धक्का मात्र दिला आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा मतदारवर्ग अजूनही मोठा आहे. पण ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील राजकारणाला विरोध वाढल्याचं आणि त्यांच्या धोरणांबाबत मतदारांमध्ये असंतोष असल्याचं या निकालातून दिसतं. याचा परिणाम अमेरिकेबाहेरही म्हणजे भारतासारख्या देशातही जाणवू शकतो. युरोपमधील काही उजव्या विचारांच्या नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या राजकीय प्रतिमेपासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केल्याचं महत्त्वाच्या माध्यमाने नोंदवलं आहे.---------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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