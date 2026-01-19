Premium|Study Room : व्हेनेझुएलात झालेले सत्तांतर लहान राष्ट्रांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करते!

Study Room

व्हेनेझुएलात झालेले सत्तांतर लहान राष्ट्रांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करते!

US Venezuela military action : अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर थेट लष्करी कारवाई करून अध्यक्ष मादुरो यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केल्याने जागतिक राजकारण हादरले आहे. सार्वभौमत्व, आंतरराष्ट्रीय कायदा, तेलराजकारण आणि एकतर्फी हस्तक्षेपाच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून भारतासमोरही धोरणात्मक आव्हाने उभी राहिली आहेत.
महेश शिंदे
महेश शिंदे

३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या भूमीवर थेट लष्करी कारवाई केली. या कारवाईचा उद्देश अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करून अमेरिकेत नेणे आणि अंमली पदार्थ तस्करी ‘नार्को दहशतवाद’ या आरोपांखाली त्यांच्यावर खटला चालवणे हा होता, असे सांगितले गेले. या घटनेने कराकासमधील सत्तासंतुलन अचानक बदलले आणि सार्वभौमत्व, सत्तांतर आणि एकतर्फी लष्करी हस्तक्षेपाच्या वैधतेवर जागतिक पातळीवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. अनेक निरीक्षकांच्या मते, ही घटना असा संकेत देते की आधी बळाचा वापर आणि नंतर कायदेशीर समर्थन देण्याची पद्धत पुन्हा स्वीकारली जात आहे. व्हेनेझुएलाच्या तेलावर नियंत्रण, संक्रमणकालीन सत्तेवर प्रश्नचिन्ह आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया यावरून ही कारवाई केवळ मर्यादित लष्करी कारवाई नसून दूरगामी परिणाम करणारी रणनीती होती, हे स्पष्ट होते.

