Premium|Study Room : व्हेनेझुएलात झालेले सत्तांतर लहान राष्ट्रांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करते!

महेश शिंदे३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या भूमीवर थेट लष्करी कारवाई केली. या कारवाईचा उद्देश अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करून अमेरिकेत नेणे आणि अंमली पदार्थ तस्करी व ‘नार्को दहशतवाद’ या आरोपांखाली त्यांच्यावर खटला चालवणे हा होता, असे सांगितले गेले. या घटनेने कराकासमधील सत्तासंतुलन अचानक बदलले आणि सार्वभौमत्व, सत्तांतर आणि एकतर्फी लष्करी हस्तक्षेपाच्या वैधतेवर जागतिक पातळीवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. अनेक निरीक्षकांच्या मते, ही घटना असा संकेत देते की आधी बळाचा वापर आणि नंतर कायदेशीर समर्थन देण्याची पद्धत पुन्हा स्वीकारली जात आहे. व्हेनेझुएलाच्या तेलावर नियंत्रण, संक्रमणकालीन सत्तेवर प्रश्नचिन्ह आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया यावरून ही कारवाई केवळ मर्यादित लष्करी कारवाई नसून दूरगामी परिणाम करणारी रणनीती होती, हे स्पष्ट होते..दीर्घकाळ चाललेल्या तणावाचा इतिहासअमेरिका आणि व्हेनेझुएला संबंधांचा इतिहास विचारसरणी, तेल आणि सत्ताराजकारण यांच्या मिश्रणाने घडलेला आहे. एकेकाळी व्हेनेझुएला देश अमेरिकेचा विश्वासू ऊर्जा भागीदार होता; मात्र ह्यूगो चाव्हेझ आणि नंतर निकोलस मादुरो यांच्या काळात या संबंधांमध्ये तीव्र कटुता आली. गेल्या दशकात आर्थिक निर्बंध, निवडणूक प्रक्रियेवरील आरोप, लोकशाहीची घसरण आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यामुळे अमेरिकेची भूमिका अधिक कठोर झाली. दुसरीकडे, व्हेनेझुएलाने या दबावाकडे आपल्या संसाधनांवर आणि स्वायत्ततेवर नियंत्रण मिळवण्याचा साम्राज्यवादी प्रयत्न म्हणून पाहिले. परिणामी, व्हेनेझुएला केवळ अंतर्गत राजकीय संकट न राहता अमेरिकन वर्चस्वाला विरोध करणाऱ्या शक्ताचं प्रतीक बनला. त्यामुळे हा संघर्ष वाढत राहिला..अमेरिकेने आत्ताच हल्ला का केला?अमेरिकेने अधिकृतपणे या कारवाईचे समर्थन अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली केले. मादुरो यांच्या संरक्षणाखाली चालणाऱ्या कथित ‘नार्को-दहशतवादी’ जाळ्याविरुद्ध ही आवश्यक कायदेशीर कारवाई असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, एखाद्या सार्वभौम देशाच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाला लष्करी बळावर अटक करणे हे पोलीस कारवाई आणि युद्ध यातील सीमारेषाच पुसून टाकते. शिवाय, मादुरो हटवल्यानंतर लगेचच व्हेनेझुएलामध्ये सत्तेवर दावा करणारे वेगवेगळे गट पुढे आले, ज्यामुळे ही कारवाई कायदेशीरपेक्षा राजकीय निती अधिक वाटू लागली.याशिवाय, तेल हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठ्या तेलसाठ्यांपैकी एक आहे आणि कारवाईनंतर अमेरिकेत व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाच्या नियंत्रणाबाबत उघड चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे ऊर्जा हा दुय्यम मुद्दा नसून या रणनीतीचा केंद्रबिंदू असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, ही कारवाई जगभरात संदेश देते की अमेरिका कोणत्याही देशात एकतर्फी आणि उच्च-जोखमीची लष्करी कारवाई करू शकते आणि त्याचे राजनैतिक परिणाम झेलण्यास तयार आहे..कायदेशीर आणि संस्थात्मक धक्काया कारवाईचा सर्वात गंभीर परिणाम लष्करी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या पातळीवर झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्पष्ट मान्यतेशिवाय केलेला बळाचा वापर हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील सार्वभौमत्व आणि हस्तक्षेपविरोधी तत्त्वांनाच आव्हान देतो. संयुक्त राष्ट्रांकडून व्यक्त करण्यात आलेली चिंता दर्शवते की बहुपक्षीय संस्था दुर्लक्षित करून सत्ताधारित निर्णय घेतले जात आहेत. लॅटिन अमेरिकेत, बाह्य हस्तक्षेपाची जुनी भीती पुन्हा जागी झाली असून प्रादेशिक ऐक्य कमकुवत झाले आहे. जर विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाला लष्करी कारवाईद्वारे हटवणे सामान्य मानले गेले, तर लहान आणि मध्यम देशांचे संरक्षण करणारी कायदेशीर चौकटच ढासळू शकते.जागतिक राजकारणावर परिणामया घटनेमुळे एकतर्फी बळवापरावरील मर्यादा अधिकच कमजोर झाल्या आहेत. लहान देशांसाठी संदेश स्पष्ट आहे की सामर्थ्यवान गटांशी जुळवून घ्या, स्वतःची ताकद वाढवा किंवा असुरक्षित राहा. लॅटिन अमेरिकेत या हस्तक्षेपामुळे विचारसरणीवर आधारित विभागणी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम स्थलांतर, गुन्हेगारी आणि व्यापार यांसारख्या प्रश्नांवरील सहकार्यावर होऊ शकतो.या कारवाईने चीन आणि रशिया यांसारख्या बाह्य भागीदारांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ते आपल्या मित्रदेशांचे संरक्षण करू शकतात का?, हा प्रश्न इतर संघर्षक्षेत्रांतही महत्त्वाचा ठरेल. तसेच, व्हेनेझुएलाचे तेल पुन्हा एकदा भू-राजकारणाचे हत्यार बनले असून ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे. मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेही परिस्थिती अनिश्चित आहे. काही राजकीय कैद्यांची सुटका झाली असली तरी, सत्तांतराच्या काळातील अस्थिरतेमुळे हिंसा आणि नागरिकांचे नुकसान होण्याचा धोका कायम आहे..या गोष्टीमुळे भारतासमोरील कोणती आव्हाने उभी राहतील?भौगोलिकदृष्ट्या दूर असले तरी व्हेनेझुएला भारतासाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. भारताची परराष्ट्रनीती सार्वभौमत्व, हस्तक्षेपविरोध आणि बहुपक्षीयतेवर आधारलेली आहे, कारण ही तत्त्वे भारताच्या स्वतःच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे संरक्षण करतात. व्हेनेझुएलातील कारवाईमुळे या तत्त्वांवर ताण आला आहे. भारताने मौन पाळल्यास, आशियात अशीच कारवाई झाल्यास भारत तीव्र विरोध करेल, हा संदेश कमकुवत होऊ शकतो.एकीकडे अमेरिका आणि भारत धोरणात्मक भागीदारी महत्त्वाची आहे; एकीकडे अमेरिका आणि भारत धोरणात्मक भागीदारी महत्त्वाची आहे; तर दुसरीकडे भारताचा ग्लोबल साऊथमधील विश्वासही तितकाच आवश्यक आहे. याशिवाय, लॅटिन अमेरिकेतील अस्थिरतेचा परिणाम भारताच्या औषधनिर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, शेती आणि खनिज क्षेत्रातील वाढत्या हितसंबंधांवर होऊ शकतो. जागतिक ऊर्जा अस्थिरतेचा थेट आर्थिक फटका भारतालाच बसतो..भारत काय करू शकतो?अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर भारत सरकारने अतिशय सावध, संतुलित आणि मोजकी प्रतिक्रिया दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात या घडामोडींविषयी "गंभीर चिंता" व्यक्त करण्यात आली आणि भारत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. या निवेदनात अमेरिका किंवा तिच्या लष्करी कारवाईचा थेट निषेध करण्यात आलेला नाही. तसेच व्हेनेझुएलामधील परिस्थिती शांततापूर्ण संवादातूनच सोडवावी, असे आवाहन करण्यात आले.भारत व्हेनेझुएलाचे भवितव्य ठरवू शकत नाही, पण जबाबदार भूमिका नक्कीच बजावू शकतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखाली कायदेशीर आणि मानवी परिणामांचे मूल्यांकन करण्यास पाठिंबा देणे, बाह्य हस्तक्षेपाऐवजी वाटाघाटीतून राजकीय तोडगा काढण्यावर भर देणे आणि संभाव्य अस्थिरतेसाठी दूतावास व नागरिक संरक्षणाची तयारी ठेवणे हे आवश्यक पावले आहेत. सर्व संबंधित घटकांशी संवाद राखत तत्त्वांवर ठाम राहणे हीच भारताची ताकद आहे.निष्कर्ष :व्हेनेझुएलातील अमेरिकन कारवाई ही केवळ एका नेत्याबाबतची घटना नाही. तर ती जागतिक व्यवस्थेच्या दिशेचा इशारा आहे. जर सत्ताधारित राजकारणात आधी बळाचा वापर आणि नंतर कायदेशीर चर्चा अशी पद्धत रूढ झाली, तर आंतरराष्ट्रीय कायदा सामायिक मर्यादा न राहता सोयीचे साधन बनेल. भारतासाठी योग्य मार्ग म्हणजे तत्त्वनिष्ठ वास्तववाद, बहुपक्षीयता आणि लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण करत, वाढत्या शक्ती राजकारणाच्या जगात स्वतःचे राष्ट्रीय हित सुरक्षित ठेवणे.. 