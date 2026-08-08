Sakal studyroom career guidance program : आकुर्डीत ‘व्हिजन टू ॲक्शन मंथ’ची सुरुवात; विद्यार्थ्यांना करिअरचे मार्गदर्शन

आकुर्डी : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील (दादासाहेब) यांच्या शिक्षण, समाजसेवा, नेतृत्व, राष्ट्रनिर्माण आणि शाश्वत विकासाच्या विचारांना कृतीतून अभिवादन करण्यासाठी डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रीकल्चर बिझनेस मॅनेजमेंट, आकुर्डी येथे ‘व्हिजन टू ॲक्शन मंथ’ या महिनाभराच्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या उपक्रमातील पहिला कार्यक्रम ‘करिअर व्हिजन प्रोग्राम’ अंतर्गत ‘सकाळ+ स्टडीरूम – ग्रेट भेट समारोह’ या विशेष मार्गदर्शन सत्राने पार पडला.सकाळ+ स्टडीरूम आणि ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच डॉ. डी. वाय. पाटील ॲग्रीबिझनेस करिअर एम्पॉवरमेंट फोरमच्या पुढाकारातून हा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी, प्रशासकीय सेवा आणि करिअरच्या संधींबाबत योग्य दिशा मिळावी, हा कार्यक्रमाचा उद्देश होता.कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील (दादासाहेब) यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यांच्या शिक्षण, समाजसेवा आणि राष्ट्रनिर्माणातील योगदानाचे स्मरण करून त्यांच्या विचारांचा वारसा कृतीतून पुढे नेण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला. प्रास्ताविकात प्रा. दिग्विजय पवार यांनी दादासाहेबांचा 'गुलाबातील काटे पाहण्यापेक्षा काट्यातील गुलाब बघा' हा प्रेरणादायी विचार विद्यार्थ्यांसमोर मांडला. परिस्थितीकडे सकारात्मक आणि वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहण्याची शिकवण या विचारातून मिळते, असे त्यांनी सांगितले..निर्भय कन्या अभियान.स्पर्धा परीक्षेच्या बदलत्या स्वरूपावर मार्गदर्शनकार्यक्रमात ज्ञानदीप अकॅडमीचे संचालक ॲड. महेश शिंदे यांनी यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील बदलती प्रश्नपद्धती आणि वाढती कठीणता याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. परीक्षेत यश मिळविण्यासाठी केवळ मूलभूत पुस्तके किंवा तयार नोट्सवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र वाचनाची सवय, वाचनगती आणि विषय समजून घेण्याची क्षमता विकसित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.शुभम तिजारे, सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा आणि मानतेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी यांनीही विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा, प्रशासकीय सेवा आणि अधिकारी म्हणून आवश्यक असलेल्या दृष्टिकोनाबाबत मार्गदर्शन केले.प्रशासकीय सेवेत शिस्त, संयम महत्त्वाचाप्रश्नोत्तर सत्रात विद्यार्थ्यांनी प्रशासकीय सेवेत काम करताना आवश्यक असलेली शिस्त, संयम, विषयाचे सखोल ज्ञान आणि निर्णयक्षमता याबाबत अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले. अधिकाऱ्यांनी आपल्या अनुभवांच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत प्रशासकीय सेवेसाठी आवश्यक असलेल्या गुणांबाबत मार्गदर्शन केले..रक्तदान, वक्तृत्व स्पर्धेसह पर्यावरण संवर्धनाचा उपक्रम‘व्हिजन टू ॲक्शन मंथ’ अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी पुढील काळात महाविद्यालयस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा, रक्तदान व आरोग्य जनजागृती शिबिर तसेच ‘प्रोजेक्ट सीड टू शेड’ हा विशेष पर्यावरण संवर्धन उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.‘प्रोजेक्ट सीड टू शेड’ अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून देशी वृक्षांच्या बियांचे मोठ्या प्रमाणावर सीड बॉल तयार करून त्यांचे योग्य ठिकाणी विसर्जन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भविष्यात हजारो वृक्ष निर्माण करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. प्रत्येक सीड बॉल हा दादासाहेबांच्या स्मृतीला वाहिलेला हरित प्रण असेल, अशी संकल्पना मांडण्यात आली आहे.या उपक्रमात महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), विविध विभाग आणि सामाजिक संस्था सहभागी होणार आहेत. सकाळ यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क (यिन) हा या उपक्रमाचा प्रमुख सहयोगी आहे.कॅम्पस डायरेक्टर रिअर ॲडमिरल अमित विक्रम, विश्वस्त तेजस पाटील आणि चेअरमन सतेज डी. पाटील यांचे मार्गदर्शन या उपक्रमाला लाभले. प्रभारी प्राचार्य डॉ. मच्छिंद्र जगताप, उपप्राचार्य डॉ. एस. एन. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच प्रा. दिग्विजय पवार यांच्या समन्वयातून उपक्रम राबविण्यात येत आहे.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सकाळ यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्कच्या उपाध्यक्षा धनश्री विद्या आनंदा निखाडे यांनी केले. डीवायपी-एसीई फोरमचे चेअरमन राजवर्धन स्वाती अजिनाथ करांडे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली."पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील (दादासाहेब) यांनी शिक्षण, समाजसेवा आणि राष्ट्रनिर्माणाचा जो दूरदर्शी वारसा निर्माण केला, तो पुढील पिढ्यांपर्यंत कृतीतून पोहोचावा, या भावनेतून 'व्हिजन टू ॲक्शन मंथ' ही संकल्पना साकारली आहे. हा केवळ कार्यक्रमांचा संच नसून विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व, सेवाभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, वक्तृत्व स्पर्धा, रक्तदान शिबिर आणि 'प्रोजेक्ट सीड टू शेड' या प्रत्येक उपक्रमामागे दादासाहेबांच्या विचारांना प्रत्यक्ष कृतीत उतरविण्याची प्रेरणा आहे.विशेषतः 'प्रोजेक्ट सीड टू शेड' हा उपक्रम माझ्यासाठी अत्यंत जवळचा आहे. आज विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला प्रत्येक सीड बॉल उद्या वृक्षरूपाने दादासाहेबांच्या स्मृतीचा जिवंत वारसा जपेल. त्यांच्या कार्याला केवळ शब्दांत नव्हे, तर समाजोपयोगी कृतीतून अभिवादन करणे, हीच या संपूर्ण उपक्रमामागची खरी भावना आहे. भविष्यात हा उपक्रम डीवायपी एसीई फोरमची प्रेरणादायी परंपरा बनेल आणि अधिकाधिक विद्यार्थी समाज व पर्यावरणासाठी पुढाकार घेतील, असा मला विश्वास आहे."राजवर्धन एस. ए. करांडेचेअरमन, डीवायपी एसीई फोरम माजी मंत्री, सकाळ यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क (YIN), महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.