Premium|study Room: सामाजिक प्रबोधनाच्या शिल्पकार पंडिता रमाबाई आणि रखमाबाई राऊत

लेखक : विपुल वाघमोडेपंडिता रमाबाई : स्त्रीशक्तीचा प्रखर आवाज भारतीय समाजाच्या नवजागरण काळात जिथे पुरुष सुधारकांचे वर्चस्व होते तिथे एक स्त्री उभी राहत 'स्त्रियांच्याच समस्यांसाठी स्त्रियांनीच आवाज उठवावा' हा धाडसी विचार मांडते, ती स्त्री म्हणजे पंडिता रमाबाई सरस्वती (१८५८–१९२२). त्यांच्या कार्यामुळे भारतीय स्त्री प्रश्नांना राष्ट्रीय चळवळीइतकीच सामाजिक व राजकीय मान्यता मिळाली..प्रारंभिक जीवन व संघर्षपंडिता रमाबाई या विद्वान ब्राह्मण कुटुंबात जन्मल्या. संस्कृतवरील प्रभुत्वामुळे त्यांना 'पंडिता' हा किताब मिळाला. लहान वयातच विवाह, वैधव्य आणि प्रतिकूल परिस्थिती यांचा सामना त्यांना करावा लागला. या वैयक्तिक अनुभवांमुळेच त्यांनी स्त्रीजीवनातील अन्यायाविरुद्ध संघर्षाची शपथ घेतली..स्त्रीशिक्षणाची प्रणेतीभारतातील स्त्रियांसाठी शिक्षण हे केवळ हक्काचे नाही तर जीवनाच्या उन्नतीसाठी अत्यावश्यक आहे, हे पंडिता रमाबाई यांनी सातत्याने मांडले.१८८९ मध्ये पुण्यात आर्य महिला समाज स्थापन करत त्यांनी विधवाशिक्षणाची चळवळ सुरू केली.मुक्ती मिशन (कडगाव, पुणे) येथे विधवा, परित्यक्ता, अनाथ स्त्रिया यांना आश्रय व शिक्षण दिले.स्त्री सक्षमीकरणासाठी त्यांनी इंग्लंड व अमेरिकेतही व्याख्याने दिली, निधी उभारला व जागतिक पातळीवर भारतीय स्त्रीप्रश्नांची जाणीव करून दिली.सामाजिक सुधारणाविधवा पुनर्विवाहाचा पुरस्कार : समाजातील स्त्रियांवरील सर्वात मोठ्या अन्यायांविरुद्ध त्यांनी कठोरपणे आवाज उठवला.जातिव्यवस्थेचा विरोध : पंडिता रमाबाई यांनी जातीनिहाय दडपशाहीचा निषेध केला.धार्मिक विवेक : त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, परंतु त्यांचा उद्देश होता स्त्रियांच्या उद्धारासाठी नवा मार्ग शोधणे. यावरून त्यांची स्वतंत्र विचारसरणी स्पष्ट होते.लेखन व विचारत्यांचे 'हाय कास्ट हिंदू वुमन' हे इंग्रजी पुस्तक जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध झाले. यात त्यांनी उच्चवर्णीय स्त्रियांच्या दुःखद अवस्थेचे वास्तववादी चित्रण केले. हे पुस्तक भारतीय समाजातील सुधारणा घडवण्यासाठी प्रभावी ठरले.आजच्या संविधानिक भारतातील स्त्रीशिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, स्त्रीपुरुष समानता व स्वातंत्र्याचे मूल्य यांचा पाया पंडिता रमाबाई यांच्या विचारात दिसतो. म्हणूनच त्यांना 'भारतीय स्त्रीस्वातंत्र्य चळवळीची अग्रदूत' म्हटले जाते..रखमाबाई राऊत : भारतातील स्त्रीस्वातंत्र्याची पहिली वैचारिक लढाईभारतीय समाजातील स्त्रीस्वातंत्र्य व स्त्रीहक्कांच्या संघर्षाचा इतिहास लिहिताना डॉ. रखमाबाई राऊत (१८६४–१९५५) हे नाव अग्रस्थानी येते. बालविवाह, स्त्रीशिक्षण व स्त्रीस्वातंत्र्याच्या प्रश्नांवर त्यांनी उभी केलेली झुंज ही केवळ वैयक्तिक नव्हती, तर ती संपूर्ण भारतीय समाजासाठी एक जागृती होती..प्रारंभिक जीवनरखमाबाई यांचा जन्म मुंबईत झाला. बालपणीच त्यांचा विवाह झाला; परंतु विवाहोत्तर जीवनात पतीसोबत राहण्यास त्यांनी नकार दिला. कारण, त्यांना शिक्षण घेऊन स्वावलंबी होण्याची आकांक्षा होती. हा नकार म्हणजे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थेला थेट आव्हान होते..'रखमाबाई प्रकरण' : एक ऐतिहासिक न्यायालयीन संघर्ष१८८४ मध्ये रखमाबाई यांच्या पतीने वैवाहिक सहजीवनासाठी खटला दाखल केला. या प्रकरणाला मोठे प्रसिद्धी लाभली.न्यायालयीन प्रक्रियेत रखमाबाई यांनी ठामपणे सांगितले की स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध विवाह बंधनकारक ठरू नये.अखेरीस त्यांनी घटस्फोट न घेता पतीसह राहण्यास नकार दिला.ब्रिटिश न्यायालयात या खटल्यामुळे बालविवाह, स्त्रीहक्क व विवाहातील स्वातंत्र्य या प्रश्नांवर चर्चा सुरू झाली.हा खटला भारतीय स्त्रीच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा पहिला कायदेशीर लढा ठरला..शिक्षण व व्यावसायिक आयुष्यरखमाबाई यांनी इंग्लंडला जाऊन वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेतले.त्या भारताच्या पहिल्या महिला डॉक्टर्सपैकी एक ठरल्या.वैद्यकीय सेवेबरोबरच त्यांनी स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर काम केले.सामाजिक महत्त्वरखमाबाई यांच्या संघर्षामुळे भारतात १८९१ चा वय-परिपूर्णता कायदा (Age of Consent Act) लागू करण्यात आला.यामुळे अल्पवयीन मुलींच्या विवाहावर कायदेशीर निर्बंध आले..त्यांच्या कृतीमुळे भारतीय समाजात स्त्रीशिक्षण, स्वातंत्र्य व विवाहातील समानतेबाबत नवे विचार रूजले.आज रखमाबाई राऊत यांना भारतीय स्त्रीवादी चळवळीच्या अग्रदूत म्हणून स्मरले जाते. त्यांचे आयुष्य हे दाखवते की वैयक्तिक संघर्षही व्यापक सामाजिक परिवर्तनाला दिशा देऊ शकतो.