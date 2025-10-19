Premium| Study Room : मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करताना कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी कशा हाताळाल..?

From Conflict to Cooperation: Effective Grievance Management for CEOsलेखक : अभिजित मोदेरणबीर एका कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. ही कंपनी वाढत असून अलीकडेच कंपनीने तज्ज्ञांची भरती केली आहे. कंपनीतले विभागप्रमुख दोन महिन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्यांची खुली बैठक घेतात. रणबीरला या बैठकी फार आवडत नव्हत्या. ही बैठक सर्वांना खुली असायची. कर्मचारी तक्रारींची व किरकोळ गोष्टींची मोठी यादी घेऊन यायचे. त्याच त्या गोष्टी वारंवार सांगायचे. अडचणी असतानाही कर्मचारी तक्रारी करतच राहायचे. त्यांना विश्रांती रूम, बाथरूम आणि मुलांसाठी क्रेचे अधिक हवे होते. रणबीरने जागेच्या कमतरतेची कबुली दिली, तरीही कर्मचारी तक्रारी करतच राहिले. रणबीरने बैठकीत आनंदी चेहरा ठेवायचा, पण मनातून त्या गोष्टींपासून दूर रहायचा. ही बैठक रणबीरसाठी एक कंटाळवाणी प्रक्रिया झाली होती..या त्रासामुळे अनेक कर्मचारी कंपनी सोडून गेले आहेत आणि यामुळे कंपनीच्या व्यवसायावरही परिणाम होत आहे.रणबीरच्या परिस्थितीत तुम्ही काय केले असते आणि का?उत्तर :रणबीर हे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनी वेगाने वाढत आहे. मात्र, कर्मचार्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष आणि संवादाचा अभाव कंपनीच्या एकात्मतेला आणि विकासाला धोका पोहोचवत आहे. आदर, सहानुभूती, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांसारखी नैतिक मूल्ये या समस्यांवर हात देण्याचे मूलभूत साधन आहेत.हितधारकरणबीर (CEO)कंपनीचे कर्मचारीविभागप्रमुखकंपनीचे व्यवस्थापनकंपनीचे क्लायंट/ग्राहक.Premium|Study Room: प्रशासनात भावनिक बुद्धिमत्तेचा प्रभाव.अशा परिस्थितीत करावयाची कार्ये१. कर्मचार्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने ऐकणेरणबीरने जाणीवपूर्वक कर्मचार्यांचे म्हणणे ऐकणे गरजेचे होते. एक प्रशिक्षित नेता फक्त मनाने उपस्थित राहत नाही, तर सक्रियपणे संवाद साधतो. ऐकले गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या बोलण्याची किंमत केली जाते याची जाणीव होते आणि त्यांच्यात सकारात्मक भावना निर्माण होतात.२. तक्रारीची वर्गवारी व प्राथमिकता निश्चित करणेसर्व तक्रारी एकसारख्या नाहीत; काही महत्त्वाच्या असतात, काही किरकोळ. प्रत्येक तक्रारीची नीट वर्गवारी करून, कोणत्या तक्रारी तातडीच्या आहेत हे निश्चित करणे आवश्यक होते..Premium| Study Room :प्रार्थना समाज व आर्य समाजाचा वारसा.३. बिझनेस आणि जागेच्या मर्यादा स्पष्टपणे सांगणेरणबीरने कर्मचार्यांना व्यवसायाच्या व जागेच्या मर्यादा स्पष्टपणे आणि सुयोग्य शब्दात समजावून सांगितले पाहिजे. संवाद हा दोन्ही बाजूंनी स्पष्ट असावा, जेणेकरून कर्मचार्यांना कंपनीच्या अडचणी कळतील आणि ते सल्ला देऊ शकतील.४. कर्मचारी प्रतिनिधी समिती नेमणेकेवळ प्रत्येक वेळी मोठ्या बैठका न घेता, कर्मचारी तक्रारीसाठी प्रतिनिधी निवडून त्यांच्या मदतीने समस्या सोडवता आली असती. प्रतिनिधित्वामुळे नेतृत्व व कर्मचारी यांच्यात दुवा तयार होतो..५. कर्मचारी तक्रारीसाठी ठाम कृती योजनारणबीरने प्रत्येक बैठकीनंतर स्पष्ट कृती आराखडा देणे आवश्यक होते, ज्यामुळे कर्मचारी भूतपूर्व बैठकीतून काढल्या जाणाऱ्या निर्णयाचा मागोवा घेऊ शकतील.६. मनोबल व प्रोत्साहनरणबीरचे नेतृत्व ठाम, हसरे आणि प्रेरक असावे. कर्मचारी सन्मान आणि अनुकूल वातावरण निर्माण केल्यामुळे कर्मचारी टिकून राहतात.७. कंपनीचा व्यवसाय व कर्मचारी कल्याण एकत्र जपले असतेकंपनीच्या वाढीसाठी कर्मचारी समाधान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे समजून घेतल्यासच कंपनी दीर्घकाल टिकेल व वाढू शकेल..Premium|study Room : भारताची दारिद्र्यरेषा पुन्हा मोजली जातेय का? रिझर्व्ह बँकेचा ताजा अहवाल काय सांगतोय?.निष्कर्षरणबीरच्या केस स्टडीत नेतृत्वाची खरी परीक्षा आहे. ती म्हणजे खुलेपणे ऐकणे, संवाद साधणे आणि तक्रारीचे निराकरण सुयोग्यपणे करणे. कर्मचारी हे कंपनीचे खरी संपत्ती असतात. ‘सर्वांच्या भल्यासाठी काम केले, तरच खरे नेतृत्व घडते,’ असा विचार गांधीजींनी मांडला आहे. .म्हणूनच, नेत्याने आपल्या कर्मचार्यांना नैतिकतेने हाताळले पाहिजे, ऐकून घेण्याच्या वृत्तीने त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि कंपनी व कर्मचार्यांच्या कल्याणाचा समतोल साधाला पाहिजे. वेळोवेळी समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहिल्यास कंपनीचा व्यवसायही वाढतो आणि कामाचे वातावरण सकारात्मक राहते; हेच खरे नैतिक नेतृत्व!अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.