Premium|study Room : कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची?

Workplace Ethics Case Study : Respect, Gender Bias & Transparency at Workलेखक : अभिजित मोदेसीमा नावाच्या एका नवीन महिला आर्किटेक्चरने मॅंचेस्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यूकेमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे. आपल्या विभागात सीनिअर आर्किटेक्ट म्हणून प्रवेश केला. प्रकल्पाबाबत ब्रीफिंग दरम्यान, सीमाने काही सूचना मांडल्या ज्या प्रकल्पासाठी फायद्याच्या ठरल्या असत्या आणि पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळही कमी केला असता. यामुळे, चीफ आर्किटेक्ट अस्वस्थ झाले आणि त्यांना वाटू लागले की, सर्व श्रेय सीमालाच मिळेल. त्यानंतर, त्यांनी सीमाबद्दल निष्क्रिय आक्रमक वर्तन अवलंबले आणि तिच्याशी अवमानकारकपणे वागायला सुरुवात केली. सीमा लज्जित झाली कारण चीफ आर्किटेक्ट कोणतीही संधी न दवडता तिला कमीपणा आणायचे. ते अनेकदा तिच्या सहकाऱ्यांसमोरच तिला दुरुस्त करत आणि तिच्याशी मोठ्याने बोलत. सततच्या या त्रासामुळे सीमाचा आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान कमी झाला आहे. ती कायम तणावात, चिंतेत आणि दबावाखाली राहू लागली. तुम्हाला तिच्या उत्कृष्ट शैक्षणिक आणि करिअर कामगिरीबद्दल माहिती आहे. मात्र, हा छळ तिच्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पातील आवश्यक योगदानावर मर्यादा आणू शकतो आणि तिच्या भावनिक आरोग्यावर परिणाम करू शकतो, अशी भीती वाटते. तिच्या सहकाऱ्यांपासून तुमच्या लक्षात आले की, सीमा राजीनामा देण्याचा विचार करत आहे..विचारलेले प्रश्न :वरील प्रसंगातील नैतिक बाबी कोणत्या आहेत?प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी व सीमाला संस्थेत कायम ठेवण्यासाठी तुम्ही कोणते पर्याय वापरणार?सीमाच्या अडचणीत तुम्ही तिला काय उत्तर देणार? अशा बाबी पुन्हा घडू नयेत म्हणून कोणती उपाययोजना करणार?प्रस्तावनाया केस स्टडीमध्ये, सीमा ही एक गुणवत्ता असलेली, नव्याने आलेली महिला आर्किटेक्ट आहे. मात्र, मुख्य आर्किटेक्टचा असुरक्षित भाव त्यांना द्वेषयुक्त वर्तनाकडे घेऊन जातो, त्यामुळे सीमाचा आत्मविश्वास ढासळतो व ती टिकाव धरण्यापासून दूर जाते.या प्रसंगात, पारदर्शकता, सन्मान, कार्यक्षमता, सहकार्य, निष्पक्षता अशा नैतिक मूल्यांची हाताळणी केली जाते. कार्यस्थळी सुरक्षित व स्वागतार्ह वातावरण तयार करणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. स्त्री-पुरुष समानता, नव्या विचारांचे स्वागत आणि वरिष्ठांचे आदर राखणे, हे या प्रकरणातील मुख्य नैतिक तत्त्व आहेत..Premium|Study Room : नोबेल साहित्य पुरस्कारविजेत्या हंगेरियन लेखकाविषयी हे माहितीय का? .स्टेकहोल्डर्स (प्रभावित घटक)सीमा (नविन महिला आर्किटेक्ट)चीफ आर्किटेक्ट (मुख्य आर्किटेक्ट)इतर सहकारी व टीम सदस्यसंस्था व व्यवस्थापन विभागप्रकल्पाचे ग्राहक/समाज.१. नैतिक बाबीएकत्रित कामाचे मूल्य - सहकाऱ्यांनी एकमेकांना मदत करणे, विरोध न करता प्रोत्साहन देणे, हा नैतिक आदर्श आहे.लिंगभेद व भेदभाव टाळणे - संस्थेत कोणीही लिंग, अनुभव, वय किंवा पार्श्वभूमीमुळे भेदभावाचा बळी होऊ नये, ही जबाबदारी आहे.श्रेय वाटप व पारदर्शकता - कोणत्याही कामाचे योग्य श्रेय त्या संबंधितास मिळाले पाहिजे. श्रेयासाठी स्पर्धा ही अस्वस्थता वाढवते.सन्मानपूर्वक वागणूक - प्रत्येकाशी आदराने, सन्मानाने आणि शिष्टाचाराने वागले पाहिजे, विशेषतः वरिष्ठांनी उदाहरण ठेवले पाहिजेमानसिक आरोग्याची काळजी - संस्थेने कर्मचारी-कल्याण व त्यांच्या भावनिक आरोग्याकडे लक्ष द्यावे. त्रासदायक वागणूक सहन करणे वा दुर्लक्ष करणे हेही नैतिकदृष्ट्या चुकते..Premium|Study Room : आंतरराष्ट्रीय युद्धातील नैतिकता.२. प्रकल्प पूर्ण व सीमाला संस्थेमध्ये टिकवून ठेवण्याचे पर्यायसामंजस्य दोन स्तरांवरसीमाशी खुल्या संवादातून तिचे विचार जाणून घेणेमुख्य आर्किटेक्टसोबत संवाद साधून त्यांच्या भीती, असुरक्षितता व स्वयंविश्वास वाढवण्यासाठी सल्ला देणेव्यवस्थापन हस्तक्षेपव्यवस्थापनाने दोन्ही पक्षांशी संवाद साधावा. तटस्थ चौकशी व संवादाच्या माध्यमातून समस्येला मुळातून भिडावे.कौशल्य वाढ व कौन्सेलिंगमुख्य आर्किटेक्टसाठी नेतृत्व, तणाव व्यवस्थापन, व टीम-बिल्डिंग वर्कशॉप्स आयोजित करावेत.सीमाला भावनिक आधार देण्यासाठी मार्गदर्शन व प्रोत्साहन द्यावे.तक्रार निवारण यंत्रणासंस्थेत स्पष्ट तक्रार निवारण आणि कार्यसंस्कृतीबाबत शिस्तबद्ध धोरण असावे..३. सीमाला द्यावयाचे उत्तर आणि भविष्यासाठी उपायसीमासाठी मार्गदर्शनसीमाला तिच्या प्रतिभेवर विश्वास ठेवण्यास व आपले योगदान मांडण्याबाबत प्रोत्साहित करावे.तिच्या अडचणी ऐकून घ्याव्यात आणि टीम व व्यवस्थापनापर्यंत पोहोचवण्यास मदत करावी.भावनिक आधार व आवश्यकतेनुसार काउन्सेलिंगची सुविधा द्यावी.संस्थेमधील उपाययोजनाप्रशिक्षण व प्रबोधन - सर्व कर्मचार्यांसाठी वारंवार कार्यक्षमता, लैंगिक समता, आणि मानसिक आरोग्याकडे जाणीव वाढवणारी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावीत.खुले संवाद - संस्थेत खुले संवादाचे वातावरण राखावे जेणेकरून कोणीही त्याच्या अडचणी सहज व्यक्त करू शकेल.तक्रार निवारण - कर्मचारी तक्रार द्यायला घाबरत नसतील, अशी सुरक्षित यंत्रणा उभी करावी.पारदर्शकतेची ग्वाही - कामगिरीचे श्रेय तटस्थपणे, नियमित व सुयोग्यरीत्या वाटले जावे..Premium|Study Room: भारतात सायबर गुन्हे का वाढतायत? या केसमधून शिकण्यासारखे म्हणजे, संस्थेला आपल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा आदर ठेवून, त्यांचे सामर्थ्य जोपासणारे आणि त्यांच्या मनाच्या आरोग्याची काळजी घेणारे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. अप्रामाणिक स्पर्धा संस्थेसाठी अपायकारक ठरते.या सर्व प्रक्रियेत, "व्यक्तीच्या सन्मानावर व स्वावलंबनावरच संघटनांची उन्नती अवलंबून असते" हे महात्मा गांधींचे विचार लक्षात घेऊन, संयम, सहकार्य, पारदर्शकता, आणि मानवी मूल्यांची जोपासना करणे अतिशय आवश्यक आहे. संयम व सद्व्यवहार हेच कोणत्याही संस्थेच्या यशाचा पाया आहेत.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा.. 