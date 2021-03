तुम्ही कॉफी लव्हर असाल तर ही भारतातील सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थळांना भेट देऊन याच

पुणे : भारतात बर्‍याच लोकांना कॉफी पिण्यास खूप आवडते. दिवस असो वा सायंकाळ कॉफी हे त्यांचे आवडते पेय असतेच. परंतु तुम्हाला माहित आहे का? भारतात कोणत्या राज्यात कॉफीची जास्त लागवड केली जाते. चला तर मग आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छित की, ही ठिकाणे केवळ चहा लागवडीसाठीच प्रसिद्ध नाहीत तर त्यांच्या सुंदर दृश्यांमुळे ते एक उत्तम पर्यटन स्थळ (परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन) देखील आहेत. यामध्ये भारतातील अनेक राज्ये आहेत ज्यात कॉफीप्रेमींना फिरायला खूप आवडेल. जर तुम्हाला अजूनही या ठिकाणांबद्दल माहिती नसेल तर चला काही गोष्टी जाणून घेऊयात. वयनाड (केरळ) मलबार हिल स्टेशन व्हेकेशनसाठी परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस आहे. कॉफी प्रेमी या ठिकाणी आवर्जून भेट द्यायला हवं. कॉफीच्या लागवडीव्यतिरिक्त, बरीच सुंदर आणि भव्य ठिकाणे देखील या ठिकाणी आहेत. जिथे तुम्ही खूप फिरू शकता. हे ठिकाण एक्सप्लोर करण्याचा उत्तम काळ नोव्हेंबर ते डिसेंबर हा आहे. राफ्टिंग किंवा काही जुन्या गोष्टी देखील येथे पाहायला मिळतात. अराकू व्हॅली (आंध्र प्रदेश) अराकू व्हॅलीमधील अनंतगिरी हिल स्टेशन आणि कॉफीची लागवड बर्‍याच लोकांना आकर्षित करते. येथे कॉफीची लागवड फारशी लोकप्रिय नाही परंतु त्यांच्या विशेष स्वादमुळे अनेकांना आवडते. कॉफीच्या लागवडी व्यतिरिक्त, अराकू व्हॅली हे एक अतिशय प्रसिद्ध ट्रेकिंग डेस्टिनेशन आहे. त्याचबरोबर येथील बहुतेक स्थानिक रहिवाशी कॉफी लागवड करण्यासाठी काम करतात आणि सेंद्रिय शेतीला (ऑर्गेनिक फार्मिंग) प्रोत्साहनही देत ​​आहेत. चिकमगलूर (कर्नाटक) चिकमगलूर येथे पहिली कॉफी दाखल केली गेली. कॉफीची लागवड चिकमगलूरमध्ये सर्वाधिक केली जाते. सुंदर कॉफी लागवडीशिवाय येथे बरीच दृश्ये आहेत जी आपल्या सौंदर्याने लोकांची मने जिंकतात. सभोवतालच्या जंगलांशिवाय ट्रेकिंगसाठी देखील हे एक योग्य ठिकाण आहे. हे कर्नाटक राज्यातील चिक्कामागलुरू जिल्ह्यात आहे. मुल्लायनागिरी पर्वत रांगांच्या पायथ्याशी असलेले हे शहर चहा आणि कॉफीच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे. या शहराचे सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन कदूर आहे. डारिंगबाडी (ओडिशा) डारिंगबाडी हे भारतातील पूर्वेकडील ओडिशा राज्यातील सर्वात सुंदर हिल स्टेशन आहे. घनदाट जंगलांनी वेढलेले, डारिंगबाडी कॉफीच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे. हे ठिकाण थंड हवा आणि पर्वतीय आकर्षणांकरिता ओळखले जाते. कॉफी व्यतिरिक्त त्यात मिरपूडची लागवड देखील आहे. ज्याची देखभाल त्या परिसरातील वन विभागाने केली आहे. येरकॉड (तामिळनाडू) तामिळनाडूमधील येरकॉड एक सुंदर हिल स्टेशन आहे, ज्यास 'ज्वेल ऑफ द साउथ' म्हणून देखील ओळखले जाते. येरकॉडला आसपासच्या जंगलांचे नाव देण्यात आले आहे. हे बेंगलोरपासून 250 किमी अंतरावर तामिळनाडूमध्ये आहे. येथे सुंदर बाग तसेच कॉफी बागांचे घर आहे. येथील खास गोष्ट म्हणजे येथे वृक्षारोपण म्हणजे जुन्या कॉफीच्या बागांपैकी एक आहे. शेवारॉय हिल्सव्यतिरिक्त असे बरेच तलाव येथे आहेत ज्यास भेट दिली जाऊ शकते.

