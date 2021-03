सहा ठिकाणांत दडली आहे नागालँडची खरी सुंदरता, एकदाच बघायलाच हवं

सातारा : ईशान्य राज्य, नागालँड हे देशाच्या इतर राज्यांपेक्षा बर्‍याच प्रकारे भिन्न आहे. येथे त्यांचे खाद्य निवडी सण आणि रंगीबेरंगी सणांपेक्षा भिन्न आहेत. नागालँडमध्ये 16 जमाती आढळून आल्या आहेत. नागालँड हे भारतातील अशा तीन राज्यांपैकी एक आहे जिथे ख्रिस्ती धर्माचे अनुयायी बहुसंख्य आहेत. याशिवाय नागालँडभोवती विखुरलेली डोंगर आणि खोरे तेथील नैसर्गिक सौंदर्यात भर घालत आहेत. नागालँड एक अतिशय सुंदर राज्य आहे. आपल्याला कदाचित माहिती नसेल परंतु नागालँडच्या आसपास प्रवास करण्यासाठी अंतर्गत रेखा परवान्याची आवश्यकता असते. तथापि, ही परवानगी मिळवणे अगदी सोपे आहे. ज्यानंतर आपण नागालँडचे सौंदर्य शोधू शकता. तर, आज आम्ही आपल्याला या लेखात नागालँडमध्ये भेट देण्याच्या काही सर्वोत्तम ठिकाणांबद्दल सांगत आहोत, हे जाणून घेतल्यानंतर आपण देखील या राज्याच्या प्रेमात पडाल. कोहिमा नागालँडची राजधानी कोहिमा प्रत्येकाच्या प्रवासी यादीमध्ये असणे आवश्यक आहे. हे समुद्रसपाटीपासून 1500 मीटर उंचीवर आहे. त्याभोवती खूपच सुंदर पर्वत आणि जंगले आहेत. आपण येथे असल्यास आपण ट्रेकिंग, हायकिंग आणि कॅम्पिंग यासारख्या साहसी क्रिया करू शकता. हे ठिकाण अंगमी जमातीचे घर आहे. याव्यतिरिक्त, कॉमनवेल्थ वॉर स्मशानभूमी येथे आहे, ज्यात बर्मा येथून जपानी आक्रमण करणार्‍या भारताशी लढताना दुसर्‍या महायुद्धात मृत्यू झालेल्या 1400 पेक्षा जास्त सैनिकांच्या कबरे आहेत. इतर प्रमुख आकर्षणांमध्ये जाफू पीक आणि नागा हेरिटेज व्हिलेजचा समावेश आहे. दिमापूर नागालँडमध्ये जाण्यासाठी तुम्हाला दिमापूर मार्गे जावे लागेल, कारण येथे विमानतळ आहे. शीर्ष नागालँड पर्यटनस्थळांमध्ये गणले गेलेले हे ठिकाण निसर्ग आणि इतिहास प्रेमी दोघांनाही आवडते. आपण येथे असल्यास, दहाव्या शतकापासून न्यायालयाचे अवशेष पहा. या व्यतिरिक्त, डायझफेह क्राफ्ट व्हिलेज, रंगपहर रिझर्व फॉरेस्ट, दिमापुर एओ बॅप्टिस्ट चर्च, कुकी डोलॉन्ग व्हिलेज इत्यादी येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत. मोकोकचंग सुंदर परंपरा आणि उत्सव आणि उत्साही आओ जमातीच्या आतिथ्यमुळे हा नागालँडचा सर्वात जीवंत जिल्हा आहे. येथे आपण मंत्रमुग्ध करणारे डोंगर आणि प्रवाहांचे सौंदर्य पाहू शकता. मोकोकचुंग आणि त्याच्या आजूबाजूला अशी अनेक आश्चर्यकारक ठिकाणे आहेत जी आपल्याला अविस्मरणीय अनुभव देतील. आपण येथे असल्यास आपण लाँगखुम, मोकोकचंग व्हिलेज आणि पार्क, चांगटोंग्या, चुचुईमलांग, उन्ग्मा व्हिलेज इत्यादी भेट देऊ शकता. सोम सोम कोन्याक सर्पांपैकी एक आहे, जो स्वत: ला नोहाचे वंशज मानतात. सोम समुद्रसपाटीपासून 897.64 मीटर उंचीवर आहे. संपूर्ण नागालँड राज्यात सोम सर्वात समृद्ध आणि रहस्यमय स्थान मानले जाते. हवेत असे काहीतरी आहे जे आपणास त्याच्याकडे खेचते. जेव्हा सोमच्या मस्ट-व्ह्यू आकर्षणाची बातमी येते तेव्हा ते आहेत वेदा चोटी, शंग्याउ गाव, लांगवा गाव, चुई गाव. वोखा जसे तुम्ही वोख्यावर पोहोचताच डोंगर आणि हिरव्यागार लँडस्केप तुमचे मन मोहून घेतील. येथे आपल्याला बहुरंगी फुले, रसाळ आणि ताजी फळांसह मुक्तपणे वाहणा नद्या आढळतील. येथे राहणारी जमात म्हणजे लोथा जमात. आपण येथे असल्यास, माउंट तिय्या, डोआंग नदी, तोत्सू क्लिफ, तेहरंग व्हॅली इत्यादी मध्ये फिरायला विसरू नका. मेलुरी मेलुरी एक लहान आणि विचित्र गाव आहे. खेड्यात अपवादात्मक शिकार करण्याच्या कौशल्यांसाठी ओळखल्या जाणार्‍या पोचरी जमातीचे घर आहे. हे गाव नागालँडमध्ये केवळ आपल्या सौंदर्यासाठीच नव्हे तर आपल्या आकर्षक खडकांच्या स्थापनेसाठी देखील आवश्यक आहे. आपण येथे असल्यास, दाझदू लेक, झनिबू पीक, शिलोई तलाव इत्यादी मध्ये फिरण्यास विसरू नका. असा काेणता देश आहे तेथे फक्त 40 मिनिटांची रात्र असते, जाणून घ्या

