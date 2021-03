अरे वा! आता बसने करा भारत ते सिंगापूर प्रवास; जाणून घ्या सविस्तर

तुम्हाला फिरायला आवडते का? त्यातही तुम्हाला रोड ट्रिप करत भाराताबाहेर फिरायला अवडेल का? जर हो तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत चांगली बातमी आहे. अ‍ॅडव्हेंचर ओव्हरलँड या भारतीय कंपनीने एक बस सेवेची घोषणा केली आहे ज्यामध्ये आपण भारत ते सिंगापूर पर्यंतच्या बस प्रवासाचा आनंद घेऊ शकणार आहात. चला तर मग यासंबंधी काही खास गोष्टी जाणून घेऊया. वेगवेगळ्या देशांमधून प्रवासाची संधी भारतातील गुरुग्रामवर येथे असलेली कंपनी अ‍ॅडव्हेंचर ओव्हरलँड ही एक बस सेवा सुरू करणार आहे ज्यामध्ये आपण बसमधून भारत ते सिंगापूर जाऊ शकता. भारत आणि सिंगापूर दरम्यान असलेली ही बस तीन देशांतून जाईल. सिंगापूरची ही बस यात्रा भारतातील मणिपूरची राजधानी इम्फाल येथून सुरू होईल आणि म्यानमार, थायलंड आणि मलेशियामार्गे सिंगापूरला जाईल. ही बस म्यानमारमधील केल आणि यांगून हे शहर , थायलंडमधील आणि क्वालालंपूर मधील बँकॉक आणि क्रबी या शहरांतून जाईल. पाच देशांमधून प्रवास करत असलेली ही बस 20 दिवसांच्या कालावधीत हा प्रवास पूर्ण करेल. तिकिट भाडे किती असेल या बसमध्ये २० प्रवासी प्रवास करू शकतील आणि या संपूर्ण प्रवासासाठी जवळपास सहा लाख २५ हजारांच्या आसपास खर्च येईल, ज्यामध्ये हॉटेलमध्ये राहण्याचा खर्च, जेवणाची किंमत, सिंगापूरला जाण्यासाठी लागणारी संपूर्ण किंमत आणि व्हिसाची किंमत देखील असेल. १ नोव्हेंबरपासून होईल हा प्रवास सुरू भारत ते सिंगापूर हा विशेष प्रवास १ नोव्हेंबर २०२१ पासून सुरू होईल, ज्याला २० दिवस लागतील. या संपूर्ण प्रवासाचे अंतर हे ४५०० किमी असेल. या बसमध्ये प्रवासासाठी काही खास व्यवस्था करण्यात आली आहे. बसमध्ये वायफाय सुविधेसह खासगी लॉकर, करमणूक यंत्रणा, पेंट्री आणि वॉशरूम सुविधा देखील असतील. कोविडपासून संरक्षण सुविधा या बसमध्ये कोविड स्थिती लक्षात ठेवून इतरही अनेक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. बस सीट दरम्यान पार्टिशन करण्यात आले आहे आणि प्रवाशांना बसण्यासाठी योग्य अंतराची काळजी घेतली जाते. या प्रवासाचा अनुभव खूप आनंददायी आणि आश्चर्यांना भरलेला असेल. आपण देखील याचा आनंद घेऊ इच्छित असल्यास, आपण आता बुक करू शकता.

