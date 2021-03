श्रीनगरमधील अशी सुंदर ठिकाणे; जिथे मिळतो निसर्गाच्याजवळ जाण्याचा आनंद

काश्मीरला पृथ्वीचे स्वर्ग म्हणतात. जम्मू- काश्मीरची राजधानी असलेल्या श्रीनगरचे सौंदर्य अनन्य आहे. १७०० मीटर उंचीवर वसलेल्या श्रीनगरमध्ये अनेक सुंदर तलाव आणि मंदिरे सापडतील. डाळ तलाव, गुलमर्ग, पहलगाम आणि चश्मा शाही ही स्थाने श्रीनगरला सर्वात सुंदर पर्यटन स्थळ. श्रीनगरचा इतिहासही खूप जुना आहे. एवढेच नाही तर पारंपारिक काश्मिरी हस्तकलेचे आणि कोरडे फळांसाठीही श्रीनगर जगभर ओळखला जातो. श्रीनगरमध्ये एक नाही, बरीच उत्कृष्ट भेट देणारी ठिकाणे आहेत. जी निसर्गाच्या जवळ घेऊन जातील आणि आपणास त्याचे सौंदर्य जाणवेल. श्रीनगरच्या अशाच काही सुंदर ठिकाणांबद्दल माहिती जाणून घ्‍या. नायजेन लेक

काश्मीरचा सर्वात प्राचीन वारसा मानला जाणाऱ्या निगिना लेक शिकाराच्या सवारीसाठी किंवा हौसबोटसाठी ओळखले जाते. काश्मीरमधील सर्वात सुंदर तलाव असलेल्या नायजेन लेक खासकरुन हनिमूनसाठी काही रोमँटिक मुळ निर्माण करतात. तलावाच्या आजूबाजूच्या ऐतिहासिक वास्तू आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे काश्मीरमधील सर्वात सुंदर ठिकाण बनले आहे. येथे आपण शिकारा राईडमधून हाऊस बोटचा आनंद घेऊ शकता. हजरतबल मशीद, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, जामा मशिद आणि परी महल इत्यादीतील नायजेन तलावाच्या सभोवताल फिरू शकता. वल्लर लेक

सतलज नदीच्या काठावर, श्रीनगरपासून ६५ कि.मी. अंतरावर वूलर लेक पर्यटकांचे आकर्षण आहे. बांदीपोरा जिल्ह्यात वसलेले हे तलाव आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या गोड्या पाण्यातील तलावांपैकी एक आहे. जे प्रत्येक प्रवाशाला मोहित करते. आपणास निसर्गाचे सौंदर्य कॅमेऱ्यामध्ये टिपवायचे असेल तर यापेक्षा उत्तम जागा यापेक्षा जास्त असू शकत नाही. भारतातील २६ वेटलँड्सपैकी एक, तलावाच्या सभोवतालचे निसर्गाचे उत्तम दृश्य आहे आणि ते काश्मिरात जाण्यासाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. वूलर तलावाच्या सभोवतालच्या लोकप्रिय आकर्षणांबद्दल बोलताना तुम्ही तळ्याजवळ जामिया मशिदी, मनसबळ आणि खीर भवानी मंदिर इत्यादी भोवती फिरू शकता. अरु व्हॅली

राजधानीपासून १०० कि.मी. अंतरावर असलेल्या अनंतनाग जिल्ह्यातील अरु खोरे काश्मीरमधील उत्तम पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे. व्हॅली साहसी प्रेमींसाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. अरु घाटीपासून १२ किमी अंतरावर पहलगम हे सर्वात जवळचे शहर आहे. बर्फाच्छादित शिखरांचे सौंदर्य हे श्रीनगरमधील एक उत्तम ठिकाण बनवते. अरु व्हॅलीमध्ये हायकिंग, स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, कॅम्पिंग आणि ट्रेकिंगसारख्या उपक्रमांचा आनंद घेता येतो. अरु वॅलीच्या आसपासची लोकप्रिय आकर्षणे म्हणजे चंदनवारी, बैसरन आणि बेताब व्हॅली. मोगल गार्डन

काश्मीर खोऱ्यात मोगल गार्डन सर्वात आश्चर्यकारक स्थान आहे. काश्मीरमधील मोगल बाग एक सुंदर पर्यटन आकर्षण आहे. युनेस्कोची जागतिक वारसा साइट, बाग हिरव्यागार आणि देशी फुलांच्या प्रजातींनी फुलते. डाळ तलावाजवळ हे एक मोठे आकर्षण आहे. मुगल गार्डन प्रामुख्याने शालीमार आणि निशात बाग, देवदार फॉरेस्ट हिल्स आणि ट्यूलिप फुलांसाठी ओळखले जातात. परी वाडा

श्रीनगर मधील एक ऑफबीट ठिकाण म्हणजे परी महल चश्मे शाही गार्डनच्या शेजारीच एक आश्चर्यकारक ऐतिहासिक स्मारक आहे. आर्किटेक्चरच्या क्लासिक इस्लामिक शैलीमध्ये बांधलेल्या या वाड्याच्या मागे एक आकर्षक इतिहास आहे. हे परिक्षांचे घर म्हणून देखील ओळखले जाते. येथे झबरवान डोंगराच्या उजवीकडे उजवीकडे, सहा अंगभूत टेरेस गार्डन्स आहेत. मोगल जीवनशैलीची झलक देण्याव्यतिरिक्त, बरीच सुंदर बाग असल्यामुळे हे ठिकाण निसर्गप्रेमींना आकर्षित करते.

