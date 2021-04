कुठेतरी हवेत पाण्यात दगड तरंगतात, भारतातील काही अशी ठिकाणे जाणून घ्या

भारत विविधता, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक समृद्धीसाठी परिचित देश आहे. भारतात आपल्याला केटरिंगपासून ते सण- उत्सव आणि भौगोलिक दृष्टीकोनातूनही विविधता मिळेल. परंतु केवळ भारताच्या संदर्भात असे म्हणणे पुरेसे नाही. इथे बऱ्याच ठिकाणी अशी जागा आहेत जी खूप रहस्यमय आहेत आणि म्हणूनच जगभरातील प्रवाशांना या ठिकाणी भेट द्यायची इच्छा आहे. या विचित्र ठिकाणांमागील खरा सत्य कोणालाही सापडला नाही. जरी, प्रत्येकाने स्वत: च्या अनुसार काही सिद्धांत सादर केले आहेत, परंतु त्या सिद्धांतामागील कोणतेही ठोस पुरावे आजतागायत सापडलेले नाहीत. तर, आज आम्ही तुम्हाला भारताच्या अशाच काही विचित्र आणि रहस्यमय ठिकाणांबद्दल सांगत आहोत, ज्या तुम्हाला नक्कीच आनंदित करतील- आंध्र प्रदेशातील लेपाक्षी येथे स्तंभ

लेपाक्षी हे भारतातील एक महत्त्वाचे पुरातत्व व ऐतिहासिक स्थळ आहे. येथील भगवान शिव यांना समर्पित मंदिर प्रसिद्ध फ्लोटिंग स्तंभामुळे भारतातील सर्वात रहस्यमय ठिकाण आहे. या साइटच्या ७० स्तंभांपैकी एक स्तंभ हवेत टांगलेला आहे. म्हणजे तो कोणत्याही समर्थनाशिवाय अस्तित्वात आहे. लोक मंदिरात येतात आणि या खांबाच्या खाली वस्तू वस्तू पास करतात. असा विश्वास आहे की असे केल्याने त्याच्या जीवनात समृद्धी येईल. तामिळनाडूमधील राम सेतु

अ‍ॅडम्स ब्रिज म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रामसेतुचे स्वतःचे आध्यात्मिक महत्त्व आहे. या पुलाचा उल्लेख रामायणातही आढळतो. हा पाण्यावर बांधलेला पूल आहे, जो पंधराव्या शतकापर्यंत चालत सहज जाऊ शकतो. तथापि, या पुलाच्या बांधकामात दगडांना जोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्राविषयी आजपर्यंत कोणालाही माहिती नाही. याशिवाय हा पूल नैसर्गिक असो की मानवनिर्मित असो, यावरही बऱ्याचदा वाद होत असतात. ट्विन व्हिलेज, केरळ

कोडिनहि हे गाव कॅलिकटपासून अवघ्या ३५ किमी अंतरावर आहे. सुमारे २,००० कुटुंबांचे हे घर आहे. ही कुटुंबे दरवर्षी मोठ्या संख्येने जुळ्या मुलांना जन्म देतात. पहिल्या जुळ्या मुलांचा जन्म १९४९ मध्ये झाला होता. त्यानंतर काळामध्ये ही संख्या फक्त वाढली आहे. गावात सध्या दोनशेहून अधिक जुळे मुले आहेत. या घटनेस जबाबदार असलेल्या घटकांचा शोध घेण्यासाठी डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांनी अनेक अभ्यास केले. तथापि, तो अद्याप कोणत्याही अचूक निष्कर्षावर पोहोचलेला नाही. तथापि, असे मानले जाते की पाण्याच्या रासायनिक रचनेबरोबरच त्या भागातील महिलांचा आहार देखील संभाव्य घटक असू शकतो. शनि शिंगणापूर विना घरे, महाराष्ट्र

अहमदनगरपासून ३५ किमी अंतरावर असलेले शनि शिंगणापूर हे एक छोटेसे गाव शनिमंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु हे मंदिर केवळ या जागेला रहस्यमय बनवते असे नाही, तर धार्मिक कारणांमुळे हे देखील भारतात भेट देण्यास सर्वात रहस्यमय ठिकाण आहे. या गावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या गावाच्या कोणत्याही घरात, शाळा आणि अगदी व्यावसायिक इमारतीत एकही दरवाजा नाही. इतकेच नाही तर दरवाजा नसतानाही येथे एकही गुन्हा नोंदलेला नाही. यामागील सिद्धांत अशी आहे की गावकरी यांचा भगवान शनीवर अतूट विश्वास आहे आणि त्यांचा असा विश्वास आहे की त्यांचा गावात गुन्हेगारीचा दर जवळपास आहे.

