अरुणाचल प्रदेशच्या डोंग व्हॅली येथे आहे भारतातील पहिला सूर्योदय

पहाटे तीन वाजता विचार करा जेव्हा सर्वत्र गडद अंधार आहे आणि आपण झोपेत आहात, किंवा आपण जागे आहात. तर घड्याळाकडे पहाटे पहाटेची वाट पाहत आहात आणि सूर्य बाहेर येण्याची वाट पाहत आहात. म्हणजे आपल्या स्वत: च्या देशाचे एक छोटेसे शहर आणि खोरे हे सूर्याच्या पसरलेल्या प्रदेशाचे स्वागत करते. हे ऐकून आश्चर्य वाटले, पण हे खरं आहे की भारताच्या अरुणाचल प्रदेशात सुर्यप्रकाशाच्या पहिल्यांदा सुर्यप्रकाशाची एक जागा आहे. तेथील स्थानिक लोक सूर्योदयानंतर त्या जागेचा आनंद लुटतात. तसे, अरुणाचल प्रदेश उगवत्या सूर्याची जमीन म्हणून ओळखला जातो. कारण सूर्य प्रथम येथे आपल्या किरणांचा प्रसार करतो. परंतु अरुणाचलमधील डोंग व्हॅली ही अशी जागा आहे. जिथे सूर्याच्या पहिल्या किरण प्रथम पडतात. कोठे आहे डोंग व्हॅली

अरुणाचल प्रदेशमधील अंजव जिल्ह्यातील डोंग गाव भारत- चीन सीमेजवळ ४७ हजार ७० फूट उंचीवर आहे. समुद्रसपाटीपासून १,२४० मीटर उंचीवर, डोंग लोहित ब्रह्मपुत्र आणि सती नदीच्या उपनद्यांच्या संगमावर आहे. चीन आणि म्यानमार यांच्यात रणनीतिकदृष्ट्या सँडविच आहे. १९९९ मध्ये हे कळले की अरुणाचल प्रदेशमधील डोंग, जे भारतातील सर्वात पूर्वेकडील ठिकाण आहे. देशातील पहिल्या सूर्योदयाचा अनुभव घेते. म्हणजेच भारताचा पूर्वेकडील भाग असल्याने येथे सूर्याचे पहिले किरण पडतात. डोंग व्हॅली लोहित आणि सती नद्यांचा संगम एक नेत्रदीपक दृश्य देतो. त्यांच्याकडे पाहताना असे दिसते की जणू काही प्राचीन नद्या एकमेकांशी विलीन झाल्या आहेत, जे भव्य पर्वत आणि ढगांच्या ढगांच्या पार्श्वभूमीवर वसलेल्या आहेत! कधी होतो सूर्योदय

भारतीय भूभागात येणाऱ्या सूर्याच्या पहिल्या किरणांची एक झलक पहायची असेल तर डोंग क्रोंग नावाच्या ठिकाणी डोंगरापर्यंत ट्रेक आहे. गावातून जाणारा ट्रेकिंग हा एकमेव मार्ग आहे. हे दृश्य खरोखरच जीवनात आपण पाहिलेल्या सर्वोत्कृष्ट दृश्यांपेक्षा कमी नाही. प्रवासी पहाटे तीन वाजल्यापासून डोंग क्रोंगमधील भरभराटीच्या, ढवळ्या कुरणांवर सूर्योदय पाहतात. जे दररोज पहाटे साडेचार वाजता मुख्य शहरात दिसतात. डोंग व्हॅली उगवत्या सूर्याची जमीन म्हणून ओळखली जाते. डोंगमध्ये, सरासरी सरासरी साडेचार वाजता उगवतो आणि हिवाळ्याच्या मौसमात संध्याकाळी साडेचार वाजता सूर्य मावळतो. जो देशातील इतर ठिकाणांपेक्षा सुमारे एक तास आधी आहे. सूर्याच्या पहिल्या किरणांना पकडण्यासाठी रात्रभर पठारावर तळ ठोकू आणि सूर्योदयाच्या प्रतीक्षा करू शकता. परंतु हे लक्षात ठेवा की आपण आपल्याबरोबर एक मार्गदर्शक ठेवला पाहिजे, त्याशिवाय डोंग पठारकडे जाणे अशक्य आहे. डोंग नैसर्गिक हॉट स्प्रिंग्जमध्ये भेट देण्याची ठिकाणे

हे लोहित नदीच्या पश्चिमेच्या किनाऱ्याच्या खाली स्थित आहे. येथे आपणास भूमिगत ज्वालामुखीच्या क्रियामुळे गरम पाण्याची झरा मिळेल. एकदा आपण नदीच्या काठावर चाललात की आपल्याला क्रिस्टल-साफ पाण्याचे छोटे तळे सापडतील. हे गरम झरे आहेत जे आंघोळ करण्यासाठी पुरेसे मोठे नाहीत, परंतु आपण त्यामध्ये थोडावेळ पाय घसरु शकता. किबीथु गाव

भारतातील पूर्वेकडील गतीशील बिंदू आहे. जिथे उंच गंधसरुच्या झाडाच्या सभोवतालच्या ढगाळ पर्वतांमध्ये वळणांचा रस्ता नाहीसा होतो. चीन सीमेच्या दिशेने डोंगच्या पुढे १८ कि.मी. पुढे, किबीथू एक निर्जन, अविकसित गाव आहे. जे नैसर्गिक सौंदर्याने परिपूर्ण आहे. गावाच्या शिखरावरुन आपल्याला सीमेच्या दुसऱ्या बाजूला चिनी सैन्याच्या बंकर दिसतात. डोंग व्हॅली कधी जायचे

डोंग व्हॅलीमध्ये जाण्यासाठी वर्षभर हवामान चांगले असते. परंतु एप्रिल ते जुलै यादरम्यान डोंग व्हॅलीचे हवामान सर्वात चांगले आहे आणि ही भेट देण्याची योग्य वेळ आहे. या कालावधीत येथे सुंदर नैसर्गिक दृश्यांचा आनंद घेऊ शकता. पावसाळ्यात या ठिकाणी भेट देणे टाळले पाहिजे. जायचे कसे

येथे जाण्यासाठी प्रथम विमानाने डिब्रूगडला जा आणि तेथून कॅबद्वारे किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक वाहतुकीने गंतव्यस्थानावर जा. येथून नवी दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद सारख्या देशातील बड्या शहरांकरिता तुम्ही आरामदायक उड्डाण घेऊ शकता. याशिवाय तेजू येथून हेलिकॉप्टर घेऊनही आपण आपल्या गंतव्यस्थानावर पोहोचू शकता. विमानतळावर उतरल्यानंतर कॅबद्वारे किंवा इतर कोणत्याही परिवहन सेवेद्वारे आपल्या गंतव्यस्थानावर पोहोचू शकता.

