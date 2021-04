कॅम्पिंग नेहमीच प्रवाश्यांना आकर्षित करते. मित्रांसह असाल आणि आपण एकाकी प्रवासात गेला असाल. गेल्या काही वर्षांत महिलांमध्ये तळ ठोकण्याचा ट्रेंड वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. एकट्या महिला प्रवाशांसाठी अनेक कॅम्पिंग पॅकेजेस उपलब्ध आहेत. निसर्गाच्या दरम्यान छोट्या तंबूमध्ये आराम करणे सुंदर प्रेमींकडे पाहण्यास सुंदर आहे. निसर्गाच्या आवाजापासून आणि निसर्गाच्या विश्रांतीपासून दूर असलेल्या विश्रांतीच्या क्षणाला कोणाला आवडत नाही, परंतु कधीकधी आपल्याला हे देखील करायचे असते. शांत भागामध्ये नदीच्या जवळ आणि अशा परिस्थितीत शिबिरासाठी, कोठे जायचे हे माहित नाही? आपल्याला नदीकाठावरील एकटे किंवा मित्रांसह तळ ठोकण्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर हा लेख नक्कीच वाचा. कांग्रा जिल्ह्यातील कारेरी तलाव

हिमाचल प्रदेश पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. हिमाचलमधील शहरे शोधण्यासाठी दूरवरुन लोक येतात. हे येथे सहजपणे उपलब्ध आहे, जे त्याच्या लोकप्रियतेचे एक खास कारण आहे. इतर कारणांमध्ये येथे सुंदर, लांब ट्रॅक, अनइन्स्प्लोर्ड पॉईंट्स यांचा समावेश आहे. हेच कारण आहे की लोकांना येथे तळ ठोकणे आवडते. शिमला, मनाली, कुफरी, कुल्लू, मॅकलॉडगंज, धर्मशाला, थिरथन व्हॅली, धर्मकोट ही ठिकाणे पर्यटकांची नेहमीच पसंती राहिली आहेत. त्यातील एक कांगड़ा जिल्ह्यातील कारेरी तलाव आहे. हे धर्मशाळेपासून सुमारे ९ किलोमीटर अंतरावर आहे. हिवाळ्यातील महिन्यांमध्ये तलाव हिमवर्षावयुक्त राहतो. इतकेच नव्हे तर देवदार वृक्षांनी वेढलेले आहे, जे त्याच्या सौंदर्यात सौंदर्य वाढवते. कॅम्पिंगला जाण्यासाठी ही एक चांगली जागा आहे. गंगा किनारे ऋषिकेश

आजूबाजूला जावं लागेल, पण अजूनपर्यंत जाता येत नाही. जर तुम्हाला कुठेतरी फिरायचं असेल तर ऋषिकेश देखील एक चांगला पर्याय आहे. गंगाच्या एका बाजूला आपल्या छावणीची कल्पना करा आणि दुसरीकडे गंगा आरती. किती सुंदर सुंदर संध्याकाळ असेल. जर आपल्यालाही साहस आवडत असेल तर आपण राफ्टिंग आणि बंजी जंपिंगचा आनंद घेऊ शकता. इतकेच नाही तर ikषिकेशमध्ये बघायला बरीच चांगली ठिकाणे आणि ज्येष्ठ गुहा, नीलकंठ मंदिर, प्रसिद्ध बीटल्सचा बीटल आशाराम अशा अनेक उत्तम जागा आहेत. आपण मधुर चवदारपणासाठी येथे कॅफेला भेट देऊ शकता. कृपया एकदा गंगेच्या काठावर तळ ठोकण्याचा विचार करा. पांगोंग लेक

बुलेट बाईक, लेदर जॅकेट्स आणि मित्रांसह प्रत्येक तरुण प्रवासी लेह येथे जाण्याचे स्वप्न पाहत आहे. परंतु आपण थ्री इडियट्समधील शेवटच्या दृश्यात पॅनोग त्सो तलावाजवळ तळ ठोकण्याचा विचार केला आहे का? लेहच्या या सुंदर तलावाच्या सौंदर्याबद्दल सांगायचे तर ते कमी आहे. हे लेहपासून २५० किलोमीटर अंतरावर आहे. निळ्या आकाश, बर्फाच्छादित शिखरे आणि चमकणारी सुवर्णभूमी यांच्यात या तलावाचे दृश्य अगदी आश्चर्यकारक आहे. त्याभोवती अनेक छावणी सुविधा उपलब्ध आहेत. यावेळी थोडेसे वेगळे का करीत नाही आणि मित्रांसह येथे तळ ठोकण्याचा विचार का करू नये. कर्नाटकची शरावती नदी

शरावती नदी तुम्ही ऐकली आहे का? ही नदी कर्नाटकात आहे. आपण या ठिकाणी फिरून थकल्यासारखे असल्यास, यावेळी नक्की जाण्याची योजना करा. जोग फॉल्सपासून ही नदी ६ किलोमीटर अंतरावर आहे. आपण इच्छित असल्यास, जॉग फॉल्सच्या आसपास छावणीचा आनंद घेऊ शकता. या व्यतिरिक्त आपण आजूबाजूची ठिकाणे देखील शोधू शकता. सिक्किमची सुंदर तीस्ता नदी

सिक्कीम हे भारताचे असे एक राज्य आहे, जिथे निसर्गाची अप्रतिम दृश्ये पाहिली जातात. येथे तीस्ता नदीचे सुंदर आणि प्रसिद्ध पाणी डोंगरातून मैदानावर उतरते. नदीच्या काठी हिरव्यागार जंगले आणि छोटी गावे आहेत. आपल्याला शांती आणि शांतीचे क्षण जगायचे असल्यास आपण येथे कॅप करू शकता. या नदीत राफ्टिंगचीही एक वेगळी मजा आहे.

