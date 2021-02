जळगाव : प्रवास मनाचा असो की आयुष्याचा, प्रवासाचे वय असो की मार्गांचा, आपण हजारो वेळा त्याच गोष्टी पुन्हा सांगत राहतो. प्रत्येक वेळी ज्यांनी शेकडो वेळा पाहिले, ऐकले त्यांना पाहून आपण समाधानी राहतो. परंतु असे हजारो ठिकाण आहेत; जेथे आपली पावले पोहचलेली नाही. जे आपल्या दृष्टीला एक नवीन दिशा देऊ शकते आणि मनाला एक नवीन साक्षात्कार देऊ शकेल. अशाच काही न पाहिलेल्‍या अदृष्य, नकळत प्रवासात जाऊया ज्यांचे मार्गही नवीन आहेत आणि दृश्यांनाही काही नवीन दिशानिर्देश सापडतात. पूर्वी मधुबनी (बिहार)

मधुबनी हे बिहारमधील दरभंगा मंडळाच्या अंतर्गत असलेले एक शहर. जिने आपल्या नावाने कला आणि संस्कृतीची मधुबन स्थापित केली आहे. मिथिला संस्कृतीचा द्विध्रुवीय मानल्या जाणाऱ्या या शहरात मैथिली आणि हिंदी भाषा बोलल्या जातात. परंतु त्यास आणखी एक वेगळ्या रंगाची भाषा आहे. ज्याच्या मदतीने ते आठवणींचे शब्द लिहितो जे येणाऱ्यांच्या मनावर कधीही विसरले जाऊ शकत नाही. मिथिला चित्रकला आणि माखानाच्या उत्पन्नामुळे मधुबनी जगभरात ओळखली जातात. हे जाणून घेणे मनोरंजक आहे, की मिथिलाकला हळूहळू कपडे, भिंती आणि कागदांमध्ये पसरले, ज्याने रंगोलीपासून सुरुवात केली, पृथ्वीवर रंगांसह शगुन तयार करण्याची कला. आज इथले कलाकार आंतरराष्ट्रीय दर्जा कमावत आहेत. मधुबनीच्या इतिहासाच्या मुठीत बापूंच्या सहभागाच्या कथा असतील तर भारत छोडो चळवळीत भाग घेण्याच्या कथाही कमी नाहीत. परंतु सौरथचे महादेव मंदिर, कोइलाखचे भद्रकाली मंदिर, त्याचे वर्तमान बलीराज गडाच्या गौरवाने लपेटलेले मंदिरही पाहण्यासारखे आहे. मध्यभागी धर (मध्य प्रदेश)

उत्तरेकडील मालवा, मध्यप्रदेशातील विंध्यांचल श्रेणी आणि दक्षिणेस नर्मदा खोरे. पश्चिम मध्यप्रदेशातील मालवा भागात स्थित धर ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. मध्ययुगीन काळात परमार वंशातील राजा भोज यांनी वसलेल्या या शहराला डोंगराळ, तलाव, हिरवेगार दरवाजे यांची सावली दिसते. आणि इथे हिंदू- मुस्लिम स्मारकांचे विखुरलेले अवशेष आहेत. काठावर जाऊन सहज जाणवले तरी वेळ कसा शिल्लक नाही. असे म्हटले जाते की १८५७ मध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांनी धार किल्ला ताब्यात घेतला आणि त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात राजकीय गडबड सहन करावी लागली. पण आजही इथला प्राचीन गड, भोजशाला मंदिर, मोहन खेडा, प्रसिद्ध जैन स्थळ, बाग नदीच्या काठावर वसलेल्या लेण्या, पाचव्या आणि सहाव्या शतकातील चित्रांचे नमुने, बौद्ध कलेचा संतुलन आणि फक्त मंदिरेच नव्हे तर इतरही आकर्षणस्थळे आहेत जे पर्यटकांना सहज आकर्षित करतात. पश्चिमेस विराटनगर (राजस्थान)

बैरथ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बऱ्याच ठिकाणी राजस्थानमधील जयपूर जिल्ह्यात विराटनगर वसलेले आहे. सभोवतालच्या टेकड्यांनी वेढलेले या मत्स्य राजाच्या राजधानीत पुरातत्व अवशेषांचा साठा आहे. विराटनगर हे महाभारत काळाचे एक ठिकाण आहे, जे पौराणिक आणि ऐतिहासिक वारसा आहे. असे म्हणतात की दुर्योधनाला जुगारात हरल्यानंतर पांडवांनी येथे एक वर्ष घालवले. याचा पुरावा म्हणून, टेकड्यांवर बनविलेले पायांचे ठसे आणि भीम गंगाने द्रौपदीसाठी खोदले. परंतु पौराणिक कथांव्यतिरिक्त येथे पुरा शक्तीपीठ, गुहा चित्रांचे अवशेष, बौद्ध मठांचे अवशेष, अशोक आणि मोगल इमारतींचे शिलालेख इत्यादी बऱ्याच गोष्टी बघायला मिळतात. बिजक टेकडी, २७ लाकडी खांब असलेले बौद्ध मंदिर, प्राचीन कुंड, श्री केशवरायांचे मंदिर, उजवीकडे व डावीकडे थोडेसे उंच, सरिस्का व्याघ्र प्रकल्प, भारतीहरींचे तपोवन, भैरुबाबाचे मंदिर, पांडूपोल नलदेश्वर, सिलिशेर इ. अकबरची छत्री देखील आहे. असे म्हणतात की सम्राट अकबर शिकार करताना येथे विश्रांती घेत असे. उत्तरेकडील चौकोरी (उत्तराखंड)

पिथौरागड जिल्ह्यात वसलेले चौकोरी हे असे ऐकलेले न ऐकलेले हिल स्टेशन आहे. शिमला, मसूरीपेक्षाही इथले सौंदर्य कमी नाही. पश्चिमेस हिमालय पर्वतरांगा, उत्तरेस तिबेट व दक्षिणेस तराईने वेढलेल्या चौकोरीमध्ये देवदार, ओक व रोडोडेंड्रॉनची जंगले आहेत. मक्याचे आकर्षक शेते, फळबागा आहेत. येथे ऐतिहासिक मंदिरे आहेत. पृथ्वीवरील आकाश जणू बोलते आणि ढग एकत्रित करणे नेहमीच येथे सुरू राहते. जवळच बेरीनाग गावात एक नागमंदिर आहे. हे नागवेनी किंग बेनिमाधव यांनी बनवले होते, असे मानले जाते. याखेरीज भुवनेश्वर मंदिर, त्याच्या गुहेकडे जाताना, महाकाली मंदिर, भारतातील प्रमुख शक्तीपीठांपैकी एक, उल्का देवी, घनसेरा देवी मंदिर, कामक्ष मंदिर आणि केदार मंदिर चौकोरीची इतर दर्शनीय स्थळे आहेत. ज्यांना पुण्य मिळविण्याच्या दृष्टीने पाहिले जाते तसेच पुरातन आर्किटेक्चरची कारागिरी, कोरण्याचे कौशल्य देखील ते पाहतात. दक्षिणेकडील अडोनी (आंध्र प्रदेश)

हैदराबादच्या नैवृत्य दिशेने चेन्नई- मुंबई रेल्वे मार्गावर स्थित अडोनी हे दक्षिण भारतातील एक सुंदर शहर आहे. फक्त इथे जाऊनच तुम्हाला ठाऊक असेल की त्या शहरात राहण्यासारखे काय आहे. एका पृष्ठावर, पराक्रमी विजयनगर साम्राज्याची कथा लिहिली गेली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला विजापूरच्या सुलतानाची कथा आहे. तिसऱ्या इंग्रजांच्या शब्दांवर राज्य करा आणि चौथ्या, स्वातंत्र्याची गाणी. १४ व्या शतकात विजयनगर राज्यकर्त्यांनी बांधलेल्या किल्ल्याचे अवशेष अजूनही डोंगरावर विखुरलेले दिसतात. या किल्ल्याखाली अदोनी शहर वसलेले आहे. इतिहासाच्या म्हणण्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनी आणि टीपू सुलतान यांच्यात १७९२ मध्ये ताब्यात घेण्यासाठी युद्ध झाले होते. परिणामी ते हैदराबादच्या निजामात गेले. अर्थात, जसा काळ बदलत गेला तसतसे शहराची मनस्थिती देखील बदलली, परंतु तरीही सौंदर्याने ज्याने आपल्या प्रदीर्घ वास काळाच्या प्रवाहात जपला आहे, ते दृश्यमान आहे. बारीक कोरीव कापूस गालिच्यांनी सजलेल्या शहराच्या रस्त्यावरुन चालणे, १६८० मध्ये बांधलेली भव्य मशिदी आणि बाराखिलाच्या शिखरावर असणारी अद्भुत दगड शिल्प एक वेगळा अनुभव देतो. तर मग आपणास तो अदृष्य, ज्याचा इतिहास समृद्ध आहे, तसेच एक उत्कृष्ट वर्तमान देखील दिसणार नाही.

Web Title: marathi jalgaon news Five unknown places in the country that have not been seen