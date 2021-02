केवळ भारताची संस्कृतीच श्रीमंत नाही तर जगभरातील निसर्गप्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारी अशी अनेक दुर्मिळ व वैविध्यपूर्ण वन्यजीव देशात आढळतात. या वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी अनेक राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये उभारण्यात आली आहेत. जिथे त्यांची काळजी घेतली जाते. या वन्यजीव संवर्धन उद्यानास त्यांच्या भेट देण्यासाठी असलेल्या उत्तम ठिकाणांच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे, ज्यांना वन्यजीव खूप जवळून पाहण्याची आवड आहे आणि त्यांना एक नवीन अनुभव घ्‍यायचाय; त्‍यांनी भारतात स्थित काही उत्कृष्ट राष्ट्रीय उद्यानांना भेट दिलीच पाहिजे. जेथे बऱ्याच वन्य प्राण्यांना अगदी जवळून पाहण्याची संधी मिळेल आणि त्यातील काही चित्रे क्लिक करता येतील. अशा काही खास भारताच्या राष्ट्रीय उद्यानांविषयी माहिती. रणथंभोर उद्यान (राजस्थान)

रणथंभोर नॅशनल पार्क ही भारतातील वन्यजीव सफारीतील सर्वात साहसी सफारी आहे. हे राष्ट्रीय उद्यान राजस्थानमध्ये आहे आणि पूर्वी महाराजांसाठी एक लोकप्रिय शिकार केंद्र होते. आता वन्यजीव संवर्धन उद्यान, वाघांच्या खुणा आणि पक्षी निरिक्षण सहलींसाठी सर्वाधिक प्रसिद्ध आहे. येथे वाघ, बिबट्या, हायनास, जॅकल, जंगल मांजरी, भारतीय कोल्हे आणि पेलिकन, आयबिस, फ्लेमिंगो, अ‍ॅड्रेस, पॅराकीट अशा पक्ष्यांची विस्तृत श्रृंखला मिळेल. ऑक्टोबर ते जून या काळात उद्यान चालू आहे. हे वर्षाच्या इतर महिन्यासाठी बंद असते. येथे, जीप सफारीशिवाय, राष्ट्रीय उद्यानाच्या काही नेत्रदीपक दृश्यांसाठी आपण हॉट एअर बलूनमध्ये आकाशात उंच उडू शकता. काझीरंगा उद्यान (आसाम)

जगात सर्वात जास्त वन-शिंगे गेंड्यांची संख्या या उद्यानात आहे. या राष्ट्रीय उद्यानाने आपल्या संवर्धन प्रकल्पांसह मोठे यश मिळविले आहे. येथे आपल्याला वाघ, गेंडा, हत्ती, दलदल हरण, वन्य म्हैस इत्यादी प्रजाती आढळतील. येथे चहाच्या बागेत पार्कच्या भोवती फिरू शकता आणि वाघ पाहण्यासाठी सफारीवर जाऊ शकता. हे राष्ट्रीय उद्यान केवळ एक महिन्यासाठी म्‍हणजे 1 नोव्हेंबर ते 30 एप्रिल दरम्यान सुरू होते. गिर उद्यान (गुजरात)

गुजरातमधील गिर राष्ट्रीय वन हे एशियाटिक शेरांसाठी ओळखले जाते. गुजरात पर्यटन म्हणजे गिर सिंहाचे समानार्थी आहे. आपल्याला एखादी रोमांचक सफारी आनंद घ्यायची असेल आणि जंगलाचा राजा अगदी जवळून बघायचा असेल तर गिर राष्ट्रीय उद्यानात जा. सिंह सफारी व्यतिरिक्त, गीरमधील अनेक तलावांमध्ये नौकाविहार देखील करता येते. एशियाटिक सिंह व्यतिरिक्त या राष्ट्रीय उद्यानात आपणास भारतीय बिबट्या, अस्वल, जंगल मांजरी, धारीदार हाइना, साप, ब्लॅकबक्स, मगरी, सरडे इत्यादी प्रजाती आढळतील. पार्क दरवर्षी 16 ऑक्टोबर ते 15 जून या कालावधीत खुला असतो. पेरियार उद्यान (केरळ)

केरळमधील वेलची हिलच्या डोंगराळ भागात हे उद्यान आहे. डोंगरांमध्ये वसलेले हे उद्यान नेहमीच निसर्गप्रेमींना आकर्षित करते. हिरव्या ढलान आणि लँडस्केपसह त्याचे नैसर्गिक सौंदर्य फक्त दृश्यमान आहे. येथील वन्यजीव अभयारण्य पाहण्याशिवाय, आपण पेरियार तलावावर बोट चालविणे देखील आवश्यक आहे. या राष्ट्रीय उद्यानात आपल्याला हत्ती, वाघ, बिबट्या, हरण, साप आणि सरपटणारे प्राणी यांच्या प्रजाती आढळतील. जिम कॉर्बेट उद्यान (उत्तराखंड)

जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क वाइल्डलाइफ सफारी ही भारतातील सर्वात रोमांचक सफारी आहे. नैनीतालच्या डोंगराळ जिल्ह्यात, जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क, जे मोठ्या कार्बेट टायगर रिझर्व्हचा एक भाग आहे, मोठ्या संख्येने वाघांचे घर आहे. येथे तुम्हाला पांढऱ्या वाघाशिवाय स्पॉट हिरण, हत्ती, सोन्याचे सॅक, सांबर हरण या जाती आढळतील. वन्यजीवांचे एक झलक पाहण्यासाठी उद्यानाभोवती वाहन चालवा. हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय वन्यजीव साइट आहे.

Web Title: marathi jalgaon news national park in India where you can get real wildlife experience