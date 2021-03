शिमला, मनालीपेक्षा सुंदर आहे हिमाचलची ही जागा 

जळगाव : हिमाचल प्रदेशबद्दल जेव्हा जेव्हा बोलले जाते, तेव्हा प्रथम शिमल्याचा उल्लेख केला जातो. जर पर्वतांबद्दल बोलले तर त्याचा उल्लेख नैनीताल ते मसूरीपर्यंत आहे. हिमाचल प्रदेशबद्दल बोललो तर शिमला, मनाली, धर्मशाला, कसौली अशी अनेक नावे समोर येतात. जर शिमला, मनाली किंवा कसौली पाहून थकल्यासारखे असाल आणि हिमाचलमध्ये काहीतरी नवीन शोधायचे असेल तर तुम्ही या खोऱ्यात फिरण्यासाठी जा. कारसोग व्हॅली

कारसोग हे घनदाट जंगले तसेच सफरचंद बागांसाठीही प्रसिद्ध आहे. सफरचंद फळबागाबरोबरच ही दरी मंदिरांसाठीही प्रसिद्ध आहे. येथील मंदिरे महाभारताच्या काळापासून असल्याचे मानले जाते आणि खोऱ्याचे सौंदर्य लोकांमध्ये आजपर्यंत फारसे लोकप्रिय नव्हते. कारसोग खोरे खाली आहे आणि उत्तरेस शिकारी देवीची शिखर आहे. तुम्ही शिमला येथून तत्तापाटी मार्गे कारसोग खोऱ्यात अगदी सहज पोहोचू शकता. जर आपण करसोग खोऱ्यातील मंदिरांबद्दल बोललो तर कामाक्षी देवी आणि माहुनागची मंदिरे खूप प्रसिद्ध आहेत. कार्सोग हे मंडी जिल्ह्यात आहे. परंतु हे शिमल्यापासून १०० किमी अंतरावर असून मुख्य मंडईपासून ते १२ किमी अंतरावर आहे. जोडप्यांसाठी अधिक खास

जर तुम्हाला तुमच्या जीवन साथीदाराबरोबर दोन आनंदाचे क्षण घालवायचे असतील, तर कारसोग व्हॅली सर्वोत्तम आहे. कारसोग व्हॅलीच्या टेकडीवर चढून आपल्याकडे संपूर्ण क्षेत्राचे ३६० डिग्री दृश्य असू शकते. याशिवाय नारकंडा हट्टू पीक, कुन्हू धार, पीर पंजाल, हनुमान टिब्बा आणि शैली ड्यून्स अशी काही प्रसिद्ध पर्वत आणि पर्वत पाहायला मिळतात.

