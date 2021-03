आध्यात्मिक दृष्टीकोनातून मंदिरे केवळ महत्त्वाची नसतात. परंतु ते स्थान, धर्म किंवा संस्कृतीची ओळख दर्शविणारी उपासनास्थळ असतात. बऱ्याच वेळा मंदिरांचेही स्वतःचे ऐतिहासिक महत्त्व असते. जर ते फक्त सिक्कीम असेल तर ते भारताचे लोकप्रिय राज्य म्हणून ओळखले जाते. जिथे उष्णकटिबंधीय वातावरणाचे भव्य हिल स्टेशन हे इतर राज्यांपेक्षा खूप वेगळे आणि सुंदर बनवते. या राज्याचे नैसर्गिक सौंदर्य केवळ भारतातच नव्हे; तर परदेशातही पर्यटकांना आकर्षित करते. या राज्याच्या नैसर्गिक सौंदर्याची प्रशंसा करण्याशिवाय काही उत्कृष्ट मंदिरांना भेट देऊ शकता, ज्यांची अविश्वसनीय वास्तुकला नक्कीच तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल. हनुमान टोक

हनुमान टोक हे सिक्कीमची राजधानी गंगटोकच्या डोंगरावर वसलेले मंदिर आहे. असे मंदिर विशेषतः भगवान हनुमानाला समर्पित आहे. असे मानले जाते की भगवान हनुमान या मंदिरात येणाऱ्या भक्तांची इच्छा पूर्ण करतात. या मंदिराचे व्यवस्थापन भारतीय सैन्याने केले आहे. तिचे शांत वातावरण आणि कांचनजंगा पर्वतरांगाचे नेत्रदीपक विहंगम मनाने भारावून गेले. आपण मंदिरात जात असाल तर जवळच्या प्रख्यात पर्यटक आकर्षणे नाथुलालाही भेट देऊ शकता. कीर्तेश्वर महादेव मंदिर

कीर्तेश्वर महादेव मंदिर सिक्किमच्या ऐतिहासिक मंदिरांपैकी एक आहे. राज्याच्या किराती लोकांनी शिव मंदिर म्हणून याची स्थापना केली आहे. प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ भगवान कीर्तेश्वरांना समर्पित आहे. जो शिकारी म्हणून भगवान शिवांचा सुंदर अवतार आहे. प्रवासी प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारी किंवा डिसेंबरमध्ये बाळा चतुर्दशी आणि शिव रात्र साजरे करण्यासाठी भव्य मार्गाने येतात. या मंदिरात आपल्याला एखादा वेगळा अनुभव घ्यायचा असेल तर यावेळी मंदिराला भेट देण्याची योजना करा. शिर्डी साई मंदिर

श्री साई बाबा मंदिर सिक्कीम राज्यातील नामची येथे एक अतिशय सुंदर मंदिर आहे. ही आधुनिक इमारत दर्शविणारी दोन मजली इमारत आहे. तळ मजल्यावरील भक्तांसाठी बाबाच्या स्तुतीसाठी भजने गायली जातात आणि पहिल्या मजल्यामध्ये श्री साई बाबांच्या संगमरवरी मूर्तीसह दहा वेगवेगळ्या अवतारांमध्ये भगवान विष्णूच्या इतर दहा सुंदर प्रतिमा आहेत. मंदिराभोवती एक सुंदर बाग आहे जिथून कांचनजंगा डोंगराचे विहंगम दृश्य दिसते. गणेश टोक

गंगटोकच्या टेकडीवर वसलेले गणेश टोक सिक्कीमच्या प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एक आहे. हे एक छोटेसे मंदिर आहे, जे हिंदू भगवान, भगवान गणेश यांना समर्पित आहे. हे तीर्थस्थान आहे, इंद्रधनुष्यासारख्या बहु-रंगाच्या प्रार्थना पाटकांनी सुशोभित केलेले आहे आणि हे धार्मिक प्रवासाचे ट्रेडमार्क आहे. येथून आपण ताशी हिल्सच्या विहंगम दृश्यांचा आनंद घेऊ शकता. अशा प्रकारे आपण मंदिरास भेट देण्यासह आश्चर्यकारक नैसर्गिक सौंदर्य आणि देवत्व अनुभवू शकता. ठाकूरबारी मंदिर

ठाकूरबारी मंदिर सिक्किममधील एक प्राचीन मंदिर आहे, जे शहराच्या मध्यभागी आहे. हे गंगटोकमधील हिंदू संस्कृतीतल्या प्रमुख देवतांना समर्पित आहे. या मंदिरात छठ पूजाचा धार्मिक विधी मोठ्या थाटामाट्याने पार पडला जातो, जो मंदिर समिती आणि स्थानिक लोक मोठ्या प्रमाणात साजरे करतात. हा सूर्य देव, भगवान शिव यांना समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू उत्सव असल्याचे म्हटले जाते. नोव्हेंबर, फेब्रुवारी, मार्च आणि जून या काळात येथे लाईट अ‍ॅण्ड साऊंड शो आयोजित केले जातात. भारतीय सिक्कीम राज्यातील या पुरातन मंदिराच्या दर्शनासाठी निश्चितच सर्वोत्तम वेळ आहे.

