उन्हाळ्यात कॅम्पिंग जाण्याची योजना करताय तर या गोष्टी लक्षात ठेवा

तरूणांमध्ये कॅम्पिंग एक आवडती बाब आहे. मौजमस्तीबरोबरच निसर्गाची सुंदर दृश्ये पाहण्याचीही संधी आहे. भारतात बरीच लोकप्रिय शिबिरे गंतव्यस्थाने आहेत. परंतु येथे जाण्यापूर्वी काही तयारी केल्याची खात्री करा. कॅम्पिंगमध्ये स्वतःचे रक्षण करावे लागेल. शहराच्या घाईपासून काही काळ दूर पर्वत व जंगलात भव्य जीवन जगणे खूप संस्मरणीय आहे. बरेच लोक घरातून आरामात बाहेर पडून कॅम्पिंगचा आनंद घेण्यास आवडतात. जर कॅम्पिंगला जाण्याची तयारी करत असाल तर काही गोष्टींची काळजी घ्या. इतकेच नाही तर या गोष्टींची तयारी केल्यामुळे तुम्हाला कॅम्पिंगमध्ये येणाऱ्या अडचणींचा सामना करणे सुलभ होते. कॅम्पिंगसाठी पूर्ण संशोधन

कॅम्पिंगचा सर्वात मूलभूत नियम हवामानानुसार त्या ठिकाणी शोधणे होय. छावणीसाठी पावसाळी जागा निवडण्याचे टाळा. जर आपण प्रथमच जात असाल तर, शिबिरासाठी दूरच्या सहलीची योजना करू नका. आपल्या मित्रांच्या किंवा इंटरनेटच्या मदतीने निवडलेल्या स्थानाविषयी संपूर्ण माहिती ठेवा. बऱ्याचदा या ठिकाणी धोका असू शकतो अशा परिस्थितीत, संपूर्ण माहिती असल्यास सर्व प्रकारच्या परिस्थितींचा सामना करू शकता. तंबू शिबिरासाठी मजबूत असावेत

छावणीत जाण्यासाठी तंबू ही सर्वात महत्‍त्वाची वस्तू आहे. बऱ्याच वेळा डोंगरांवर तंबू लावल्याने जोरदार वारा किंवा फिरणाऱ्या प्राण्यांचा सामना करावा लागतो. म्हणून तंबू मजबूत असावा जेणेकरून तो हवा, पाणी आणि तिन्ही गोष्टींना तापवू शकेल. तंबू घेताना त्या जागेची आठवण ठेवा आणि त्यानुसार खरेदी करा. तंबूला योग्य ठिकाणी ठेवा जेणेकरून झोपताना आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास सहन करावा लागू नये. कॅम्पिंगला जाण्यापूर्वी यादी तयार करा

आजकालच्या दैनंदिन जीवनात प्रत्येक गोष्ट लक्षात ठेवणे खूप कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपण यादी तयार करणे खूप महत्वाचे आहे. कॅम्पिंगवर जाण्यापूर्वी यादी तयार करून तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. जसे की आपण ५ दिवसांसाठी सहलीची योजना आखत असाल तर यादीमध्ये कोठे सुरू करायचे ते सांगू शकता. जर तुम्ही पहिल्यांदाच कॅम्पिंगला जात असाल तर वेळेवर आणि वेळापत्रकानुसार योग्य नियोजन होणे फार महत्वाचे आहे. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

कॅम्पिंगसाठी कपड्यांपासून अन्नापर्यंत सर्व गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यावेळी, आपल्या बॅगमध्ये मर्यादित वस्तू ठेवा जेणेकरून वाहून नेण्यास जास्त त्रास होणार नाही. कॅम्पिंग दरम्यान थंडी देखील होऊ शकते, म्हणून आपल्याबरोबर बेडशीट, फूड बॅग, पाण्याची बाटली, प्रथमोपचार बॉक्स, कंपास आणि नकाशा यासारख्या महत्वाच्या गोष्टी ठेवा. लक्षात ठेवा की आपल्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या गोष्टी फक्त घेऊनच जा. कॅम्पफायरसह आपली सहल वाढवा

कॅम्पिंगसाठी कॅम्पफायर अत्यंत आवश्यक आहे. रात्रीच्या मदतीने केवळ सर्दी टाळू शकत नाही; तर मित्रांसह थोडा वेळ घालवू शकता. या व्यतिरिक्त, स्वयंपाकासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय असू शकतो. म्हणून कॅम्पफायरशी संबंधित सर्व साहित्य आपल्याकडे ठेवा जेणेकरुन आपण आपल्या सहलीचे सौंदर्य वाढवू शकाल.

