देशातील रहस्यमय मंदिरे माहिती आहेत का? प्रत्येक मंदिराची आहे एक अनोखी कथा

भारतातील प्रत्येक जिल्हा, प्रांत आणि शहर हे एक ना कोणत्या मार्गाने श्रद्धा केंद्र आहे. प्राचीन काळापासून आणि मध्ययुगीन काळापासून आधुनिक काळातील आधुनिक काळापर्यंत गूढ किल्ले, गूढ वाड्या आणि गूढ मंदिरांच्या निर्मितीसाठी भारत नेहमीच ओळखला जातो. असे म्हणतात की आजही कोटीहून अधिक देवतांची प्राचीन मंदिरे अस्तित्वात आहेत. या देवतांची प्राचीन मंदिरे नक्कीच काही परंपरा, संस्कृती, श्रद्धा किंवा काही इतर रहस्यमय कथांशी संबंधित आहेत. ही रहस्यमय मंदिरे देखील देशी आणि परदेशी पर्यटकांसाठी एक प्रमुख स्थान आहे. अशी अनेक मंदिरे आहेत जी अगदी इतिहासकारांसाठी एक रहस्यमय मंदिरे आहेत. आज आपण अशाच काही रहस्यमय मंदिरांबद्दल जाणून घेणार आहोत कामाख्या मंदिर कामाख्या देवीचे मंदिर हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि रहस्यमय मंदिरांपैकी एक आहे. आसामच्या गुवाहाटी येथील एका टेकडीवर वसलेले हे मंदिर काळी जादू आणि तांत्रिक उपासकांच्या धार्मिक विधींसाठी ओळखले जाते. असे म्हणतात की या मंदिराजवळील ब्रह्मपुत्रांचे पाणी आपोआप तीन दिवस लाल रंगाचे होते आणि अशावेळी मंदिर बंद ठेवले जाते. पाण्याचा हा लाल रंग कामाख्या देवीच्या मासिक पाळीमुळे होतो असे म्हटले जाते. या व्यतिरिक्त असे म्हणतात की येथे असलेल्या मूर्ती लाल कपड्यात गुंडाळले जाते आणि नंतर हाच कापड भाविकांना प्रसाद म्हणून दिला जातो. लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील लेपाक्षी या छोट्या ऐतिहासिक गावात असलेले वीरभद्र मंदिर हे भारतातील सर्वात रहस्यमय मंदिरांपैकी एक आहे. सोळाव्या शतकात बांधलेले हे विशाल खांब असलेले मंदिर विजयनगर शैलीमध्ये बांधले गेले आहे. असे म्हणतात की या मंदिरात सुमारे 70 मोठे खांब आहेत. तसेच या विशाल स्तंभांपैकी एक स्तंभ मंदिराच्या छताला लटकलेला आहे. या स्तंभाच्या खालून कपाडा देखील सरकवत नेता येतो, या खांब जमिनीला टेकलेला नाहीये, तो हवेत लटकत आहे. हा खांब हँगिंग पिलर म्हणून देखील ओळखला जातो. बालाजी मंदिर राजस्थानमधील दौसा जिल्ह्यातील बालाजी मंदिरही अनेक रहस्यमय गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे. हे मंदिर रामभक्त हनुमानाला समर्पित केलेले आहे. असे म्हटले जाते की आजही दुरवरुन लोक भूत प्रेत बाधा काढण्यासाठी या मंदिराच्या आवारात येतात. अनेक भक्तही या मंदिरात दैवी शक्ती असल्याचे सांगतात. पौराणिक कथांनुसार हे बालाजी मंदिर अनेक जादुच्या शक्ती असलेले मंदिर आहे. असे म्हणतात की या मंदिराजवळ मुलाचे पहिले केस (जावळ) कापल्यास सर्व दु: ख नष्ट होतात. काळ भैरव नाथ मंदिर अनेक प्राचीन आणि रहस्यमय मंदिरांसाठी भारतातील वाराणसी हे प्राचिण शहर नेहमीच प्रसिद्ध ठिकाण राहिले आहे. अशाच एका रहस्यमय मंदिरांपैकी एक म्हणजे काल भैरव नाथ मंदिर हे आहे. अघोरी आणि तांत्रिकांच्या पूजेसाठी हे मंदिर विशेष मानले जाते. या मंदिराबद्दल असे मानले जाते की काल भैरव नाथ मंदिरात प्रसाद म्हणून मद्य अर्पण केले जाते आणि प्रसाद स्वरूपात देखील भक्तांना मद्य दिले जाते. अशी मान्यता आहे की या मंदिराच्या आजूबाजूला फुले किंवा प्रसादाची दुकान नाही तर फक्त दारुची दुकाने आहेत. तसेच या मंदीरात अखंड दिप जळत असतो.

