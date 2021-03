देशातील ही खारफुटी वने आहेत बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन, नक्की भेट द्या

भारतात अनेक ठिकाणी खारफुटी जंगले आहेत जी देशभरातून पर्यटकांना कायम आकर्षित करतात. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यात मॅंग्रोव्ह म्हणजेच खारफुटी जंगले महत्वाची भूमिका बजावतात. एवढेच नाही तर ही वनस्पती चक्रीवादळाची तीव्रता कमी करण्यातही ते अत्यंत प्रभावी आहेत. वास्तविक पृथ्वीवरील किनारपट्टी भागात असलेल्या खारफुटीची झाडे आणि झुडुपे यांचा समुहाला एकत्रीत खारफुटी जंगले असे म्हणतात. त्याच वेळी, ही झाडे कमी ऑक्सिजन असलेल्या मातीमध्ये वाढतात. भारतात बरीच खारफुटी जंगले आहेत, ज्यांचे सौंदर्य आपल्याला मोहित करेल. जर आपल्याला ही सुंदर स्थाने पहायची असतील तर नक्कीच ही सहल प्लॅन करा. आज आपण देशातील अशाच काही खारफुटी जंगलांविषयी जाणून घेणार आहोत. पिचवाराम मॅंग्रोव्ह फॉरेस्ट उन्हाळ्यात फिरायला जाण्यासाठी पिचवारम हे खारफुटीचे जंगल अगदी परफेक्ट ठिकाण आहे. हे खारफुटी जंगल 1,100 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात पसरलेले आहे. हे जंगल तामिळनाडूमधील चिदंबरम जवळ आहे. विशेष गोष्ट अशी आहे की संपूर्ण परिसर खूपच सुंदर आहे आणि मोठ्या संख्येने जलचर पक्षी येथे आहेत. येथील मच्छिमार या सुंदर ठिकाणी बोटीच्या माध्यमातून पर्यटकांना फिरवतात. पक्ष्यांव्यतिरिक्त येथे अनेक वन्य प्राणी देखील आहेत. या सफारीदरम्यान मच्छीमार तुमच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घेतात. मॅंग्रोव्ह फॉरेस्ट सुंदरवन जगातील सर्वात मोठे खारफुटी वन सुंदरबन येथे आहे, येथे विविध प्रकारचे विदेशी पक्षी तसेच अनेक वन्य प्राणी देखील आहेत. सुंदरबनमध्ये वृक्ष आणि वनस्पतींच्या 180 पेक्षा जास्त प्रजाती तुम्हाला पाहायला मिळतील. मात्र सुंदरवनला जाण्यासाठी तिकिट द्यावे लागते. आपणास निसर्ग तसेच वेगवेगळ्या प्रजातींची झाडे आणि वनस्पती पाहण्यात स्वारस्य असल्यास येथे आवश्य भेट द्या. स्थानिक पर्यटक अगदी कमी पैशांमघ्ये सुंदरवन नॅशनल पार्कला भेट देऊ शकतात. बराटंग बेट लाइम स्टोन लेणी आणि खारफुटीच्या जंगलांसाठी बारटांग पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. हे पोर्ट ब्लेअरपासून फक्त १ ५० कि.मी. अंतरावर आहे. पर्यटकांना वन्यजीव आणि विविध पक्षी पाहण्यासाठी एक उत्तम ठिकाण आहे. आपल्याला बाराटांगच्या खारफुटीच्या जंगलात पक्ष्यांच्या काही विदेशी प्रजाती देखील आढळू शकतात. विशेष गोष्ट अशी आहे की ट्रेकिंग, क्रीक सफारी, बेटावर कॅम्पिंग यासारख्या अनेक गोष्टींचा आनंद या जंगलात घेता येऊ शकतो. गोदावरी-कृष्णा मॅंग्रोव्ह भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर स्थित गोदावरी-कृष्णा मॅंग्रोव्ह हे कृष्णा व गोदावरी नद्यांच्या डेल्टामध्ये आहे. खास गोष्ट म्हणजे हे जंगल ओडिशा ते तामिळनाडूपर्यंत पसरलेले आहे. इतर खारफुटीच्या जंगलांप्रमाणेच येथेही पक्षी आणि वनस्पतींच्या वेगवेगळ्या प्रजाती दिसतात. एवढेच नाही तर या जंगलांमधील झाडांची रचना आणि त्यांची मुळे पर्यटकांना खूप आकर्षित करतात. या व्यतिरिक्त, पानांच्या विशिष्ट प्रकारच्या संरचनेमुळे ते स्वतंत्रपणे ओळखले जाऊ शकतात. भितरकनिका मॅंग्रोव्ह ओडिशामध्ये असलेल्या सुंदरबननंतर भितरकनिका हे भारतातील दुसर्‍या क्रमांकाचे खारफुटी वन आहे. भितरकनिका मॅंग्रोव्ह ब्राह्मणी व वैतरणी नदीच्या दोन डेल्टांनी बनविला आहे. हे भारतातील सर्वात महत्त्वाचे रामसर आहे. शहराच्या गर्दीपासून दूर आपल्या कुटुंबासह किंवा मित्रांसह फिरायला जाण्यासाठी शांत आणि नैसर्गिक सौंदर्य शोधत असाल तर नक्कीच भितरकनिका मॅंग्रोव्ह या ठिकाणाला भेट द्या.

