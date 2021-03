कमी खर्चात फिरण्यासाठी कोलकाता जवळची ही ठिकाणे आहेत बेस्ट

कोलकाता जगभरात नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. स्वातंत्र्यपूर्व कोलकाता हा जगातील प्रमुख शहरांमध्ये गणला जात असे. कोलकाता शहराला दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात. जर तुम्हीही कोलकाताला फिरायला जाण्याच्या विचारत असाल तर कमी बजेटमध्ये देखील कोलकाताच्या आसपासच्या ठिकाणांना नक्की भेट द्या जलदापाडा जर तुम्हाला जंगल सफारीची आवड असेल तर कोलकाता जवळ जलदापाडा नॅशनल पार्कला नक्कीच भेट द्या. पार्क अलीपुरद्वारमध्ये आहे आणि टोरसा नदीच्या काठावर वसलेले आहे. तुम्हा येथे आपल्या कुटुंबासमवेत जंगल सफारीचा आनंद घेऊ शकता. येथे आपण भारतीय गेंडा पाहू शकता. देशातील सर्वात जास्त गेंडे पश्चिम बंगाल राज्यात आहेत. सोनाझुरी निसर्गावर प्रेम करणाऱ्या पर्यटकांसाठी सोनाझुरी हे परफेक्ट डेस्टिनेशन आहे. येथे आपण स्वत: ला निसर्गाच्या जवळ घेऊन जाऊ शकता. सोनाझुरीला शांतिनिकेतनचे प्रवेशद्वार म्हणूनही ओळखले जाते. येथे आपण सोनाझुरी हॉटमध्येही खरेदी करू शकता, जे खूपच प्रसिद्ध आहे. दोन दशकांपासून येथे हिरवळकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. जर तुम्ही गर्दी आणि धकाधकीच्या आयुष्यापासून दूर जायचे असेल तर शांतीनिकेतनला नक्कीच भेट द्या. लाचुंग जर तुम्हाला ग्लास स्कायवॉक आणि केबल कार सवारीचा आनंद घ्यायचा असेल तर आपण कोलकाताजवळील लाचुंगला जाऊ शकता. हे ठिकाण सिक्किमची राजधानी गंगटोकच्या अगदी जवळ आहे. हे शहर लाचुंग नद्यांच्या संगमावर असून यामुळेच त्या जागेला लाचुंग असे म्हणतात. स्थानिक भाषांमध्ये याचा अर्थ अक्षरशः लहान खोरे असा आहे. निसर्ग पाहण्यासाठी दरवर्षी हजारो पर्यटक लाचुंगला भेट देतात. येथे आपण सफरचंद आणि पीच फळबागा पाहू शकता आणि धबधब्याचा आनंद देखील घेऊ शकता. शंकरपूर पश्चिम बंगाल मध्ये अनेक सुंदर बीच आहेत. त्यातील एक म्हणजे दिघा शहरात स्थित शंकरपूर बीच आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर चालणे हा एक अतिशय सुंदर अनुभवआहे. शंकरपूर बीचवर मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. तुम्हीदेखील जेव्हा कोलकाताला जाता तेव्हा नक्कीच भेट द्या.

