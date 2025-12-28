टूरिझम

31st December Trip: लांब कुठं न जाता, मनोरीमध्ये 31 डिसेंबरचा परफेक्ट प्लॅन करा आणि निसर्गरम्य न्यू इअरचा अनुभव घ्या!

Perfect 31 December Plan in Manori: तुम्हाला लांब प्रवास करण्याचा कंटाळा आला असेल तर 31 डिसेंबरला वन दे ट्रिप मनोरीमध्ये प्लॅन करा आणि निसर्गरम्य न्यू इअर साजरा करा. चला तर जाणून घेऊया कुठे कुठे फिरावे
Esakal

Monika Shinde
Updated on

Manori Tourism: लांब प्रवासाचा विचार करून कंटाळा आला आहे का? तर या नवीन वर्षाच्या संध्याकाळी मालाडजवळील मनोरी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. शहराच्या गोंगाटापासून दूर, निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवण्यासाठी मनोरी शांत, सुरम्य आणि आरामदायक ठिकाण आहे. इथे समुद्रकिनारा, हिरवळ, गावातील पारंपरिक वातावरण आणि घरगुती जेवण यामुळे गर्दीही तुलनेने कमी असते.

New Year Celebration

