31st December Trip: लांब कुठं न जाता, मनोरीमध्ये 31 डिसेंबरचा परफेक्ट प्लॅन करा आणि निसर्गरम्य न्यू इअरचा अनुभव घ्या!

Manori Tourism: लांब प्रवासाचा विचार करून कंटाळा आला आहे का? तर या नवीन वर्षाच्या संध्याकाळी मालाडजवळील मनोरी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. शहराच्या गोंगाटापासून दूर, निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवण्यासाठी मनोरी शांत, सुरम्य आणि आरामदायक ठिकाण आहे. इथे समुद्रकिनारा, हिरवळ, गावातील पारंपरिक वातावरण आणि घरगुती जेवण यामुळे गर्दीही तुलनेने कमी असते..मनोरीमध्ये घालवा शांत वेळमनोरी परिसर हिवाळ्याच्या दिवसात आणि 31 डिसेंबरच्या संध्याकाळी फिरण्यासाठी, फोटो काढण्यासाठी किंवा फक्त आराम करण्यासाठी एक आदर्श स्थळ आहे. येथे तुम्ही शहराच्या गोंगाटापासून दूर राहून निसर्गाचा आनंद घेऊ शकता..फिरण्याची ठिकाणेमनोरी बीचमनोरी बीचच्या मुख्य भागापासून थोडा अंतर ठेवून शांत किनारा निवडल्यास गर्दी कमी असते. हिवाळ्यात समुद्रकिनाऱ्याची हवा थंड आणि गारठलेली असते, जी शरीराला आणि मनाला ताजेतवाने करते. संध्याकाळी सूर्यास्त पाहत आरामात बसण्यासाठी हा भाग एकदम योग्य आहे.मनोरी गावमनोरी गावातील रस्त्यांवर फेरफटका मारताना नारळाची झाडे, छोटी घरं आणि गावेची साधी मांडणी अनुभवता येते. 31 डिसेंबरला शहराच्या गोंगाटापासून दूर शांत वातावरण हवे असेल तर हा परिसर निवडायला उत्तम आहे..होमस्टे आणि रिसॉर्ट्समनोरीजवळ अनेक छोटे होमस्टे आणि साधे रिसॉर्ट्स आहेत. येथे मोठ्या पार्टीऐवजी साधे जेवण, शांत संगीत आणि आरामदायक वातावरण मिळते. कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसोबत शांतपणे वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम आहे.खाडी किनारासमुद्राऐवजी खाडीच्या बाजूला वेळ घालवायला गेल्यास संपूर्ण शांतता अनुभवता येते. हिवाळ्यातील वातावरण थंड, मनमोहक आणि प्रसन्न असते. निसर्ग निरीक्षण आणि फोटो काढण्यासाठी हा भाग एकदम योग्य आहे..सेंट जेरोम चर्च परिसरमनोरीतील जुना चर्च परिसर शांत, स्वच्छ आणि ऐतिहासिक सौंदर्यपूर्ण आहे. 31 डिसेंबरला येथे धार्मिक आणि शांतीपूर्ण वातावरण अनुभवता येते. गर्दी टाळायची असेल तर हा एक उत्तम पर्याय आहे.खाण्याचे ठिकाणेमनोरीमध्ये लहान स्थानिक हॉटेल्स आणि ढाबे आहेत, जिथे तुम्हाला ताजे मासे आणि घरगुती जेवण मिळते. शहरातील मोठ्या हॉटेल्सपेक्षा इथे घरगुती चव आणि पारंपरिक पदार्थांचा अनुभव अधिक खास असतो..