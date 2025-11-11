टूरिझम

International Trip: जगभर फिरायचं स्वप्न? या 5 देशांमध्ये कमी पैशात करा ट्रिप प्लॅनिंग!

5 Affordable Countries to Travel: जर तुमची जगभर फिरायचं स्वप्न आहे. आणि तुम्हाला कमी बजेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्रिप करायची असेल, तर हे देश सर्वोत्तम पर्याय आहेत
5 Affordable Countries to Travel

5 Affordable Countries to Travel

Esakal

Monika Shinde
Updated on

International Budget-Friendly Trip: जर तुम्हाला कुटूंबासोबत, मित्रसोबत किंवा एकटेच परदेशी फिरायचे असेल, पण कमी बजेटमुळे योजना सतत मागे पडत असेल, तर आता काळजी करू नका. आम्ही तुमच्यासाठी असे काही देश निवडले आहेत जिथे तुम्ही २०२५ संपायच्या आधीच आरामात आणि कमी खर्चात परदेशी ट्रिपचा अनुभव घेऊ शकता.

Loading content, please wait...
Travel
Budget
Travelers Union
travel abroad
travelling union
traveling
Foreign Trip
trip
travelling essentials
travel essential
Travel Safety Measures

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com