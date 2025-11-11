International Trip: जगभर फिरायचं स्वप्न? या 5 देशांमध्ये कमी पैशात करा ट्रिप प्लॅनिंग!

International Budget-Friendly Trip: जर तुम्हाला कुटूंबासोबत, मित्रसोबत किंवा एकटेच परदेशी फिरायचे असेल, पण कमी बजेटमुळे योजना सतत मागे पडत असेल, तर आता काळजी करू नका. आम्ही तुमच्यासाठी असे काही देश निवडले आहेत जिथे तुम्ही २०२५ संपायच्या आधीच आरामात आणि कमी खर्चात परदेशी ट्रिपचा अनुभव घेऊ शकता. .हे देश फक्त स्वस्त नाहीत, तर प्रवासासाठी सुरक्षित आणि संस्मरणीय आहेत. येथे तुम्हाला नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक ठिकाणे, थंडगार समुद्रकिनारे आणि रोमांचक अनुभव सगळं मिळेल. तुमची ट्रिप आता बजेटमध्येही सहज शक्य आहे..TET Latest News: टीईटीच्या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये खळबळ; १.६२ लाख नोकऱ्यांवर संकटाचे सावट.तुर्कीतुर्की हा पर्यटनासाठी एक अद्भुत देश आहे. इस्तंबूल त्याच्या ऐतिहासिक स्थळांसाठी, स्थानिक खाद्यपदार्थांसाठी आणि गरम हवेच्या फुग्याच्या अनुभवासाठी खास आहे.राहणे: बजेट हॉटेल्स १२००-१५०० रुपये.जेवण: स्थानिक कबाब, स्ट्रीट फूड १५०-३०० रुपये.एक्सप्लोरे करा: इस्तंबूल बाजार, हॉट एअर बलून, कॅपाडोसिया ट्रिप..थायलंडभारतीय पर्यटक मित्रांसोबत पार्टी करण्यासाठी किंवा बॅचलर पार्टीसाठी थायलंडला प्राधान्य देतात. विशेष म्हणजे थायलंड इतर देशांपेक्षा स्वस्त आहे. थायलंड सरकारच्या नियमांनुसार, भारतीय नागरिक येथे व्हिसाशिवाय 60 दिवस राहू शकतात. सुंदर समुद्रकिनारे, नाईटलाइफ आणि स्वस्त निवास व्यवस्था यामुळे थायलंड बजेट ट्रिपसाठी आदर्श आहे.व्हिसा: भारतीय नागरिकांसाठी ६० दिवस व्हिसा मोफत राहण्याची सुविधा.खर्च: वसतिगृहांमध्ये खोल्या प्रति रात्र ५००-७०० रुपयांपासून, रस्त्यावरील जेवण १००-२०० रुपयांपासून.एक्सप्लोरे करा: फुल मून पार्टी, फॅन्टसी शो, बीच वॉटर स्पोर्ट्स..Today Horoscope: भौम-पुष्य योगाचा संयोग! कर्क, कन्या आणि इतर राशींवर बजरंगबलींची विशेष कृपा; वाचा आजचं राशीभविष्य.व्हिएतनामव्हिएतनाम हा असा देश आहे जिथे लोक पैशांअभावी स्थलांतर करतात. हो, हा देश निरोगी असला तरी सुरक्षित आहे. येथे भारतीय रुपयाचे चलन मूल्य चांगले आहे. १ भारतीय रुपयासाठी तुम्हाला अंदाजे २९९ व्हिएतनामी डोंग मिळतात. राहणे: बजेट हॉटेल्स आणि हॉस्टेल ६००-८०० रुपयांपासून.जेवण: स्ट्रीट फूड ५०-१५० रुपये.एक्सप्लोरे करा: कमी बजेटचे पर्यटक मार्गदर्शित टूर, समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक स्थळे..नेपाळभारताचा ग्रामीण देश नेपाळ निरोगी आणि सुंदर आहे. पर्वतीय निसर्ग, शांतता आणि बजेट ट्रिपसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.राहणे: बजेट हॉटेल्स ८००-१२०० रुपये.प्रवास: ८,००० रुपयांपासून विमान प्रवास, रस्त्याने उपलब्ध.एक्सप्लोरे करा: अन्नपूर्णा ट्रेक, पोखरा तलाव, काठमांडू मंदिरे.श्रीलंकाश्रीलंका हा नैसर्गिक सौंदर्याने समृद्ध देश आहे. कॅम्पिंग, समुद्रकिनारा, जंगल सफारी आणि ऐतिहासिक स्थळांसाठी लोकप्रिय आहे.व्हिसा: भारतासह ३४ देशांच्या नागरिकांसाठी व्हिसा फ्री.खर्च: हॉटेल १००० रुपयांपासून, जेवण २००-३०० रुपयांपासून.एक्सप्लोरे करा: कांडी तलाव, सेंट क्लेअर्स फॉल्स, वन्यजीव सफारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.