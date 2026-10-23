शिवरायांच्या स्वराज्याची शान! महाराष्ट्रातील ‘या’ 5 किल्ल्यांना एकदा तरी भेट द्याच

Famous Forts in Maharashtra : महाराष्ट्रातील गडकिल्ले म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची आणि स्वराज्याच्या संघर्षाची जिवंत साक्ष. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांपासून अरबी समुद्रातील बेटांपर्यंत पसरलेल्या या दुर्गांनी इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रत्येक किल्ल्याची रचना, त्याच्याशी जोडलेल्या घटना आणि निसर्गरम्य परिसर पर्यटकांना आकर्षित करतो. अशाच पाच ऐतिहासिक किल्ल्यांविषयी जाणून घेऊया..रायगड किल्ला : स्वराज्याची राजधानीरायगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी म्हणून ओळखला जातो. याच किल्ल्यावर १६७४ मध्ये महाराजांचा राज्याभिषेक झाला. गडावरील राजसदर, जगदीश्वर मंदिर, शिवरायांची समाधी आणि मेघडंबरी ही प्रमुख आकर्षणे आहेत. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या या किल्ल्यावर जाण्यासाठी पायऱ्यांसह रोपवेची सुविधाही उपलब्ध आहे..राजगड किल्ला : स्वराज्याचा भक्कम आधारपुणे जिल्ह्यातील राजगड हा स्वराज्याच्या सुरुवातीच्या काळातील महत्त्वाचा किल्ला होता. महाराजांनी दीर्घकाळ या गडावरून राज्यकारभार केला. संजीवनी माची, सुवेळा माची आणि उंच बालेकिल्ला ही येथील प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. दुर्गम रचना आणि विस्तीर्ण परिसरामुळे हा किल्ला गिर्यारोहकांमध्ये लोकप्रिय आहे..शिवनेरी किल्ला : शिवरायांचे जन्मस्थानपुणे जिल्ह्यातील जुन्नरजवळ असलेल्या शिवनेरी किल्ल्यावर १९ फेब्रुवारी १६३० रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला. येथे शिवाई देवीचे मंदिर, शिवजन्मस्थान आणि जिजाऊ माता व बालशिवाजींचे स्मारक पाहायला मिळते. इतिहास आणि संस्कृतीची ओळख करून देणारा हा किल्ला पर्यटकांसाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे..प्रतापगड किल्ला : पराक्रमाची भूमीसातारा जिल्ह्यातील प्रतापगड किल्ला शिवाजी महाराज आणि अफजलखान यांच्या ऐतिहासिक संघर्षासाठी प्रसिद्ध आहे. १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी येथे झालेल्या घटनेने मराठ्यांच्या इतिहासात महत्त्वाचे स्थान मिळवले. भवानी माता मंदिर, शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा आणि जावळीच्या खोऱ्याचे निसर्गरम्य दृश्य ही येथील आकर्षणे आहेत..तोरणा किल्ला : स्वराज्याचा पहिला विजयपुणे जिल्ह्यातील तोरणा किल्ला प्रचंडगड या नावानेही ओळखला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या अवघ्या सोळाव्या वर्षी हा किल्ला जिंकला. झुंजार माची, बुधला माची आणि मेंगाई देवीचे मंदिर ही येथील वैशिष्ट्ये आहेत. उंची, दुर्गम वाटा आणि साहसी चढाईमुळे हा किल्ला ट्रेकिंगसाठी प्रसिद्ध आहे.महाराष्ट्रातील हे किल्ले केवळ ऐतिहासिक वास्तू नाहीत, तर स्वराज्याच्या निर्मितीचा, शौर्याचा आणि दूरदृष्टीचा वारसा जपणारी प्रेरणास्थळे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.