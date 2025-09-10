टूरिझम

Air Travel Restrictions: विमान प्रवास करताय? तुमच्या हँड बॅगेमध्ये ठेऊ नका 'हे' 7 पदार्थ

पुजा बोनकिले
Summary

विमान प्रवासात हँड बॅगेत काही पदार्थ ठेवण्यास बंदी आहे. तूप, तेल, सुगंधी फळे, धान्ये, डाळी, कॅन केलेले अन्न, मासे आणि मसाले यांसारख्या वस्तू कॅरी-ऑनमध्ये नेण्यास परवानगी नाही. सुरक्षा नियमांचे पालन करून प्रवास करणे आवश्यक आहे. एअरलाइनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.

Air Travel Restrictions: विमानाने प्रवास करताना पदार्थ पॅक करणे अवघड असते. विमानतळ सुरक्षेचे स्पष्ट नियम असले तरी, अनेक प्रवाशांना त्यांच्या हँडबँगमध्ये काय घेऊन जाऊ शकते आणि काय घेऊन जाऊ शकत नाही याबद्दल अनेकदा खात्री नसते. ट्रान्सपोर्टेशन सिक्युरिटी अॅडमिनिस्ट्रेशन (TSA) नुसार, हार्ड चीज, फ्रोझन सीफूड किंवा अगदी ताजी अंडी यासारख्या काही वस्तू कॅरी-ऑनमध्ये नेण्याची परवानगी आहे. सुरक्षा तपासणी दरम्यान काही अन्नपदार्थांवर निर्बंध येऊ शकतात किंवा जप्त देखील केले जाऊ शकतात. यामुळे कोणते पदार्थ सोबत ठेवावे हे जाणून घेऊया.

