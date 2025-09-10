Air Travel Restrictions: विमान प्रवास करताय? तुमच्या हँड बॅगेमध्ये ठेऊ नका 'हे' 7 पदार्थ

विमान प्रवासात हँड बॅगेत काही पदार्थ ठेवण्यास बंदी आहे. तूप, तेल, सुगंधी फळे, धान्ये, डाळी, कॅन केलेले अन्न, मासे आणि मसाले यांसारख्या वस्तू कॅरी-ऑनमध्ये नेण्यास परवानगी नाही. सुरक्षा नियमांचे पालन करून प्रवास करणे आवश्यक आहे. एअरलाइनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे..Air Travel Restrictions: विमानाने प्रवास करताना पदार्थ पॅक करणे अवघड असते. विमानतळ सुरक्षेचे स्पष्ट नियम असले तरी, अनेक प्रवाशांना त्यांच्या हँडबँगमध्ये काय घेऊन जाऊ शकते आणि काय घेऊन जाऊ शकत नाही याबद्दल अनेकदा खात्री नसते. ट्रान्सपोर्टेशन सिक्युरिटी अॅडमिनिस्ट्रेशन (TSA) नुसार, हार्ड चीज, फ्रोझन सीफूड किंवा अगदी ताजी अंडी यासारख्या काही वस्तू कॅरी-ऑनमध्ये नेण्याची परवानगी आहे. सुरक्षा तपासणी दरम्यान काही अन्नपदार्थांवर निर्बंध येऊ शकतात किंवा जप्त देखील केले जाऊ शकतात. यामुळे कोणते पदार्थ सोबत ठेवावे हे जाणून घेऊया. .तूप आणि तेल तूप आणि तेल हे दोन पदार्थ हँडबँगमध्ये ठेऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, इंडिगो कोणत्याही स्वरूपात तेल आणण्यास परवानगी देत नाही, तर एअर इंडिया कॅरी-ऑन आणि चेक केलेल्या सामानात कमी प्रमाणात तेल आणण्यास परवानगी देते. तेले अत्यंत ज्वलनशील असल्याने, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव ते प्रतिबंधित आहेत. ते पॅक करण्यापूर्वी नेहमी तुमच्या एअरलाइनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा. .सुगंधी फळेविमान कंपन्यांनी फणस, संत्री यांसारखी फळे त्यांच्या तीव्र वासामुळे केबिनमध्ये ठेवण्यास बंदी घातली आहे. जरी अनेक देशांमध्ये त्यांना स्वादिष्ट पदार्थ मानले जात असले तरी, ही फळे इतर प्रवाशांसाठी केबिनमध्ये अस्वस्थ करू शकतात. तक्रारी किंवा निर्बंध टाळण्यासाठी, तुमच्या हँडबॅगमध्ये तीव्र वास असलेली फळे घेऊन जाणे टाळा. .धान्ये आणि डाळीभारतातील देशांतर्गत प्रवासामुळे तांदूळ आणि डाळींसारखे धान्य हाताच्या सामानात नेण्यास परवानगी नाही. प्रवासी ते चेक केलेल्या सामानात ठेवू शकतात, परंतु सांडपाण्यापासून रोखण्यासाठी योग्य सीलिंग आवश्यक आहे. सुटे धान्य सुरक्षा तपासणी दरम्यान अनावश्यक विलंब होऊ शकते. .कॅन केलेला आणि शिजवलेला अन्नघरी शिजवलेले जेवण किंवा कॅन केलेला पदार्थ पॅक करणे सोयीचे वाटेल, परंतु अनेक विमानतळांमध्ये द्रवपदार्थ असल्याने त्यावर बंधने घातली जातात. कॅन केलेला सूप, न्युटेला किंवा तयार केलेले करी यांसारख्या वस्तू बहुतेकदा १०० मिली द्रवपदार्थाच्या नियमापेक्षा जास्त असतात. विमान कंपन्या प्रवाशांना अशा वस्तू चेक केलेल्या बॅगेजमध्ये ठेवण्याचा सल्ला देतात..Explained: बदलत्या वातावरणाचा लहान मुलांना कोणते आजार होतात अन् सर्दी- खोकल्यार आयुर्वेदानुसार कोणते घरगुती उपाय केले पाहिजे? वाचा डॉक्टर काय सांगतात .मासेविमान कंपन्या सामान्यतः विमान प्रवासात शिजवलेले, वाळलेले किंवा गोठलेले सीफूड ठेवण्यास प्रतिबंध करतात. तीव्र वास, गळतीचे धोके आणि संभाव्य दूषितता यामुळे या वस्तू कॅरी-ऑनसाठी अयोग्य बनतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, अप्रिय घटना टाळण्यासाठी एअरलाइन्स चेक केलेल्या सामानातही सीफूड पॅक करण्यास परावृत्त करतात..मसालेमसाले जेवणाची चव वाढवतात, परंतु विमानतळ सुरक्षा तपासणी दरम्यान ते समस्या निर्माण करू शकतात. पावडर किंवा दाणेदार मसाले तपासणे कठीण असते आणि त्यामुळे सुरक्षिततेची चिंता निर्माण होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, काही मसाल्यांमध्ये कीटक किंवा बॅक्टेरिया असू शकतात, म्हणूनच ते चेक केलेल्या सामानात साठवले जातात. .प्रश्न: विमान प्रवासात हँड बॅगेत द्रव पदार्थ ठेवता येतील का?उत्तर: हँड बॅगेत द्रव पदार्थ (जसे की पाणी, शॅम्पू, इत्र) १०० मिलीपेक्षा जास्त नसावेत आणि ते सर्व एका पारदर्शक प्लास्टिक बॅगेत (१ लीटर क्षमता) ठेवावेत. यापेक्षा जास्त प्रमाणात ते कन्फिस्केट होऊ शकतात. एअरलाइन नियमांनुसार, वैद्यकीय कारणांसाठी अपवाद असू शकतो, पण पूर्वपरवानगी घ्या.. प्रश्न: धारदार वस्तू हँड बॅगेत ठेवण्यास मनाई का आहे?उत्तर: धारदार वस्तू जसे की चाकू, कात्री (५ सेमीपेक्षा मोठी), किंवा बॉक्स कटर हँड बॅगेत बंदी आहेत कारण ते सुरक्षा धोका निर्माण करू शकतात. त्या चेक-इन बॅगेत सुरक्षित गुंडाळून ठेवाव्यात. विमान सुरक्षा नियमांनुसार, हे वस्तू स्क्रीनिंगमध्ये अडकतात आणि दंड होऊ शकतो.प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक बॅटरी हँड बॅगेत कशा ठेवाव्यात?उत्तर: लिथियम बॅटरी (१०० व्हॉट-तासांपेक्षा जास्त) हँड बॅगेतच ठेवाव्यात, चेक-इनमध्ये नाहीत कारण आग लागण्याचा धोका असतो. स्पेअर बॅटरी शॉर्ट-सर्किट टाळण्यासाठी कव्हर कराव्यात. मोठ्या बॅटरीसाठी एअरलाइनची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.प्रश्न: खाद्यपदार्थ हँड बॅगेत नेहायचे असतील तर काय नियम आहेत?उत्तर: द्रव किंवा जेल सारखे खाद्यपदार्थ (जसे की सूप, दही, अचार) १०० मिली मर्यादेत ठेवावेत. ठोस खाद्य जसे की फळे, नट्स ठीक आहेत, पण मांस, मासे किंवा तेलकट पदार्थ (घी, तांदूळ) आंतरराष्ट्रीय उड्डाणात कस्टम्समुळे बंदी असू शकतात. हवाई अन्न नियम तपासा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.