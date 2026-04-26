Achar City: ताटात लोणचं नसेल तर जेवण अपूर्ण! 'हे' आहे लोणच्यांचं माहेरघर; ड्राय फ्रूट्स आणि अस्सल मसाल्यांची मिळते जोड!

जेवणाची चव वाढवण्यासाठी ताटात लोणचे असणे खूप गरजेचे असते. उत्तर प्रदेशातील एक असा जिल्हा आहे जो केवळ लोणच्यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. या जिल्ह्याला चक्क 'अचार सिटी' (लोणच्याचे शहर) म्हणून ओळखले जाते.आज जेव्हा कडाक्याच्या उन्हामुळे तोंडाची चव जाते, तेव्हा फर्रखाबादच्या चटपटीत लोणच्यांची चर्चा रंगणे स्वाभाविक आहे. उत्तर प्रदेशातील फर्रखाबाद (Farrukhabad) जिल्हा आपल्या खास चवीच्या लोणच्यांसाठी ओळखला जातो..Premium|Pickle memories of Mumbai chawls : कैऱ्यांच्या लोणच्याचा सुवासिक प्रवास; चिनी मातीच्या बरण्यांपासून चाळीतील गप्पांपर्यंतची चवदार आठवण.का खास आहे फर्रखाबादचे लोणचे?ड्राय फ्रूट्सची जोड: येथील लोणच्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात काजू, बदाम यांसारख्या ड्राय फ्रूट्सचा वापर केला जातो. यामुळे लोणचे केवळ चविष्टच नाही, तर पौष्टिकही बनते.अस्सल देसी मसाले: लोणचे बनवण्यासाठी घरगुती मसाले, मोहरीचे तेल, व्हिनेगर (सिरका) आणि सोप यांचा वापर केला जातो.काचेच्या बरण्यांचा वापर: लोणचे टिकवण्यासाठी आणि त्याची नैसर्गिक चव कायम राखण्यासाठी ते आजही काचेच्या बरण्यांमध्ये भरून तयार केले जाते..प्रसिद्ध प्रकारांची मेजवानी१. आंबा लोणचे : येथील आंबा लोणचे खूपच स्पाइसी आणि आंबट असते. हे लोणचे बनवण्यासाठी खास गावरान आंब्यांचा वापर केला जातो. २. मिरचीचे लोणचे: हिरवी मिरची आणि मोहरीच्या तेलापासून बनवलेले हे लोणचे तिखट खाणाऱ्यांची पहिली पसंती आहे. हे लोणचे अनेक महिने खराब होत नाही. ३. लिंबू लोणचे: मीठ आणि घरगुती मसाल्यांपासून बनवलेले लिंबू लोणचे पचनासाठीही उत्तम मानले जाते..देशभरात मोठी मागणीफर्रखाबादच्या लोणच्याची चव एवढी जबरदस्त आहे की, केवळ उत्तर प्रदेशातच नाही तर संपूर्ण देशभरातून याला मागणी असते. येथील लोणचे एकदा खाल्ले की त्याची चव आयुष्यभर विसरता येत नाही, असे जाणकार सांगतात.जर तुम्ही लोणच्याचे शौकीन असाल आणि कधी उत्तर प्रदेशाच्या दौऱ्यावर गेलात, तर फर्रखाबादला भेट देऊन येथील चटपटीत लोणच्यांची खरेदी नक्कीच करा.