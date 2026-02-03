Paragliding Destinations : तुम्हालाही आकाशातून जग पाहायचंय? भेट द्या या 5 अप्रतिम पॅराग्लायडिंग डेस्टिनेशन्सना

Top International Paragliding Spots for Scenic Views: पॅराग्लायडिंग करताना जेव्हा तुम्ही हवेत झेप घेता, तेव्हा एक क्षण असा येतो की जमीन मागे पडते, हवा स्थिर होते आणि तुम्हाला तुमच्या सभोवतालच्या भूप्रदेशाची जाणीव होते. .साहसी प्रेमींसाठी, पर्वत, समुद्रकिनारे आणि महासागर असाच एक रोमांचक थरार प्रदान करू शकतात. भारताच्या पॅराग्लायडिंग राजधानीपासून ते युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेपर्यंत, अशी अनेक ठिकाणे आहेत. जिथे आकाशाचे दृश्य आणि अॅड्रेनालाईन गर्दी दोन्ही अविस्मरणीय आहेत..IGNOU 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! IGNOU री-रजिस्ट्रेशनची डेडलाइन पुढे ढकलली; 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज.वेले दे ब्रावो, मेस्किकोदरीची दरी आणि चार बाजूंनी पसरलेले व्हॅले डी ब्राव्होचे जंगल हे मेक्सिकोचे सर्वात प्रतिष्ठित पॅराग्लायडिंग डेस्टिनेशन आहे. येथील विश्वसनीय थर्मल्समुळे, वैमानिकांना उष्ण हवामानापासून आराम मिळतो. उड्डाणादरम्यान, चमकणारे रिकामे तलाव, पर्वत आणि वसाहती शहरांचे सुंदर दृश्य दिसते. हे ठिकाण विशेषतः क्रॉस-कंट्री फ्लायर्समध्ये लोकप्रिय आहे.बीड़-बिलिंग, हिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेशातील बीड़-बिलिंग हे जगातील सर्वोत्तम पॅराग्लायडिंग ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. येथील पॅराग्लायडिंग उड्डाणे सुमारे २४०० मीटर उंचीवरील बिलिंग येथून सुरू होतात आणि बीड़ येथे संपतात. तीव्र उष्णता, लांब उड्डाण कालावधी आणि धौलाधर पर्वतरांगांचे अतुलनीय दृश्ये हे ठिकाण खास बनवतील. म्हणूनच, व्यावसायिक वैमानिकांसह पॅराग्लायडिंगचा अनुभव घेण्यासाठी नवशिकेही येथे येतात. बीड़-बिलिंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय पॅराग्लायडिंग स्पर्धा आयोजित केल्या जातात..पोखरा, नेपाळनेपाळमधील पोखरा हे जगातील सर्वात सुंदर पॅराग्लायडिंग डेस्टिनेशन्सपैकी एक आहे. येथे सारंगकोट येथून उड्डाण घेताना खाली फेवा लेक आणि समोर अन्नपूर्णा व माछापुच्छ्रे यांसारख्या उंच पर्वतशिखरांचे भव्य नजारे दिसतात. स्थिर थर्मल्स आणि सातत्याने वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे हे ठिकाण रिक्रीएशनल तसेच प्रोफेशनल पॅराग्लायडर्समध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.ओलुडेनिज, तुर्कीफिरोजी निळ्या समुद्राचे नजारे आवडत असतील, तर ओलुडेनिज हा उत्तम पर्याय आहे. येथे माउंट बाबा डाग येथून सुमारे १९६० मीटर उंचीवरून पॅराग्लायडिंगची उड्डाणे घेतली जातात. हवेत तरंगताना प्रसिद्ध ब्लू लगूनच्या वरून जाणे हा अनुभव आणखीनच खास बनवतो. शांत हवामान, प्रोफेशनल ऑपरेटर्स आणि अप्रतिम दृश्यांमुळे हे जगातील सर्वात सुरक्षित आणि सुंदर टँडम पॅराग्लायडिंग स्पॉट्सपैकी एक मानले जाते..Flowering Plants: वसंत ऋतूत घराची गॅलरी सजवायची आहे? मग 'ही' सुंदर फुलझाडे लावा.इंटरलेकन, स्वित्झर्लंडइंटरलेकनमध्ये पॅराग्लायडिंग करणे म्हणजे जणू एखाद्या पोस्टकार्डमध्ये उड्डाण्यासारखा अनुभव, स्विस आल्प्सने वेढलेले हा परिसर लेक थून आणि लेक ब्रिएन्झ यांच्या मध्ये वसलेला आहे. उड्डाणादरम्यान बर्फाच्छादित शिखरे, हिरव्या दऱ्या आणि स्वच्छ तळी एकाच वेळी पाहायला मिळतात. पहिल्यांदा पॅराग्लायडिंगचा अनुभव घेणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण विशेषतः योग्य मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.