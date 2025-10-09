टूरिझम

Ajanta Caves: पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी, अजिंठा लेणी परिसरामध्ये ऑनलाइन तिकिटाची सोय

सकाळ वृत्तसेवा
जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी येथील नवीन अत्याधुनिक तिकीट घराचे मंगळवारी ७ ऑक्टोबरला उद्‍घाटन झाले. या तिकीट घरात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह ऑनलाइन तिकिट व माहिती कक्ष पर्यटकांसाठी उपलब्ध झाले आहे.

