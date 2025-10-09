Ajanta Caves: पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी, अजिंठा लेणी परिसरामध्ये ऑनलाइन तिकिटाची सोय

जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी येथील नवीन अत्याधुनिक तिकीट घराचे मंगळवारी ७ ऑक्टोबरला उद्घाटन झाले. या तिकीट घरात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह ऑनलाइन तिकिट व माहिती कक्ष पर्यटकांसाठी उपलब्ध झाले आहे..लेणीत वाढत्या पर्यटकांच्या संख्येमुळे जुने तिकीट घर अपुरे पडत होते. यामुळे नवीन सुविधा उभारण्यात आलेली आहे. नवीन तिकीट घर सुरू झाल्याने पर्यटन व्यवस्थापन अधिक सुकर होणार असून पर्यटकांना चांगली सुविधा मिळणार आहे. पर्यटकांना प्रवेशापूर्वी येथे तिकीट घ्यावे लागणार असून, त्यानंतर सिक्युरिटी चेकिंग डेस्कमधूनच लेणी परिसरात प्रवेश मिळेल. .शिवाय दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्हीलचेअर मार्ग आणि तिकीट खिडकीपर्यंत सोयीस्कर प्रवेश मिळणार आहे. संपूर्ण बुकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन व डिजिटल पद्धतीने आहे. नवीन तिकीट घरात जुन्या काउंटरपेक्षा अधिक तिकीट खिडक्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पर्यटकांच्या गर्दीचा विचार करून मुबलक मोकळी जागा तयार करण्यात आली आहे. .उन्हाळा वा पावसाळ्यातही पर्यटकांना त्रास होऊ नये म्हणून रांगेच्या ठिकाणी सुंदर ‘टंग-स्टाईल’ शेड्स बसवण्यात आल्या आहेत. कुटुंबांसाठी स्वतंत्र वेटिंग एरिया, तसेच पर्यटक मार्गदर्शकांसाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.