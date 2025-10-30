टूरिझम

एलटीसीच्या तिकिटांचा गोंधळ! वडिलांच्या एका चुकीमुळे अंदमान सहलीचा अनुभव बनला अविस्मरणीय!

Andaman trip : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्याच्या एलटीसी तिकीट बुकिंगमधील गोंधळामुळे मुंबई आणि चेन्नईत एका मागोमाग दोन विमाने कशी चुकली, १२ तास विमानतळावर कसे काढावे लागले, याचा मजेदार अनुभव.
Travel Blunder : मी, यजमान आणि धाकटा मुलगा असे तिघांनी अंदमानला जाण्याचे नियोजन केले. माझे यजमान केंद्र सरकारच्या सेवेत असल्याने त्यांना एअर इंडिया विमानाची एलटीसी मिळत असे. मी आणि यजमान मुंबईतून एअर इंडियाच्या विमानाने जाणार होतो. मुलगा चोवीस वर्षांचा झाल्यामुळे तो स्वतः नोकरी करत असल्याने वडिलांच्या या सुविधेचा लाभ घेता येणार नव्हता.

