एलटीसीच्या तिकिटांचा गोंधळ! वडिलांच्या एका चुकीमुळे अंदमान सहलीचा अनुभव बनला अविस्मरणीय!

Travel Blunder : मी, यजमान आणि धाकटा मुलगा असे तिघांनी अंदमानला जाण्याचे नियोजन केले. माझे यजमान केंद्र सरकारच्या सेवेत असल्याने त्यांना एअर इंडिया विमानाची एलटीसी मिळत असे. मी आणि यजमान मुंबईतून एअर इंडियाच्या विमानाने जाणार होतो. मुलगा चोवीस वर्षांचा झाल्यामुळे तो स्वतः नोकरी करत असल्याने वडिलांच्या या सुविधेचा लाभ घेता येणार नव्हता. .त्याला दुसऱ्या म्हणजे जेट एअरवेजने दुसऱ्या दिवशीचे तिकीट मिळाले. आम्ही दोघे जय्यत तयारीने मुंबई विमानतळावर पोहोचलो. मुंबई ते चेन्नई आणि लगेच पुढचे विमान चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर असे होते. आम्ही दोघे रांगेत उभे राहिलो. आमचा नंबर येताच आय कार्ड, आधार कार्ड दाखवले; परंतु विमान निघून गेल्याचे समजले आणि आमच्या पायाखालची वाळूच सरकली. .आम्ही आमची फ्लाईट आठ वाजताची समजून सहा वाजता रांगेत उभे होतो. खरेतर मुलाची दुसऱ्या दिवशीची फ्लाईट सकाळी आठची होती आणि आमची फ्लाईट आजची सहाची होती. यजमानांनी दोन्ही तिकिटे हाताळताना गोंधळ करून घेतला होता..आम्ही काउंटरवर तसे सांगताच त्यांनी पुढच्या चेन्नईला जाणाऱ्या विमानात आमच्यासाठी दोन सीटस् उपलब्ध करून दिल्या. आम्ही चेन्नईला पोहोचलो आणि पोर्टब्लेअरला जाणाऱ्या फ्लाईटच्या रांगेत उभे राहिलो. पण हाय रे दुर्दैव! ते फ्लाईट आमच्या समोरच आकाशात झेपावताना दिसले. आता चेन्नईत आम्ही थोडे इंग्रजी आणि थोडे हिंदी बोलत (त्यांना हिंदी मोडकीतोडकी जमत होती) झालेला प्रकार वर्णन केला..तिथे समजले, आता पोर्ट ब्लेअरसाठी दुसऱ्या दिवशी पहाटे पाचला विमान आहे. त्यात दोन सीटस् उपलब्ध करून देतो असे सांगितले; पण आता बारा तास एअरपोर्टवर काढणे शक्य नव्हते. तिथल्या एका कर्मचाऱ्याने टॅक्सी बोलवून विमानतळाच्या अगदी जवळ असणाऱ्या हॉटेलमध्ये आम्हाला घेऊन जाण्याविषयी ड्रायव्हरला तमीळ भाषेत सांगितले; तसेच पहाटे तीन वाजता तिथून आम्हाला पुन्हा विमानतळावर सोडायला सांगितले. आम्ही टॅक्सीने हॉटेलमध्ये पोहोचलो आणि सरतेशेवटी पहाटे पोर्ट ब्लेअर विमानतळावर पोहोचलो. तिथे ट्रॅव्हल कंपनीची गाडी आणि ड्रायव्हर आलेलेच होते. त्यांनी आम्हाला नियोजित हॉटेलवर सोडले. विशेष म्हणजे आमच्या नंतर येणारा मुलगा आमच्या आधीच तिथे हजर होता. पुढे आम्ही अंदमान ट्रीपचा निखळ आनंद लुटला; पण आधीच्या गोंधळामुळे ही ट्रिप लक्षात राहिली.भारती सावंत.