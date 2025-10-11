Ayodhya Deepotsav 2025: दीपोत्सव २०२५ साठी सज्ज झाली अयोध्या नगरी, जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय तयारी पूर्ण; कसे असणार नियोजन?

प्रभू श्रीरामचंद्रांची नगरी अयोध्या पुन्हा एकदा दीपोत्सव २०२५ च्या पावन पर्वावर लखलखण्यास सज्ज झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारा हा जगप्रसिद्ध सोहळा केवळ भव्यतेचेच नाही, तर सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक गौरवाचे प्रतीक बनला आहे..यावर्षी १७ ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबर दरम्यान प्रस्तावित असलेला हा दीपोत्सव निर्विघ्नपणे आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक सुरक्षा आणि व्यवस्थापनाची तयारी पूर्ण केली आहे..Uttar Pradesh Tourism : गोव्यासारखा सुट्टीचा आनंद लुटा युपीमध्ये; यमुना नदीच्या पवित्र पाण्यात मिळवा बोटींगचा आनंद! .डीएम फंडे यांनी नेमले प्रत्येक स्थळासाठी दंडाधिकारीजिल्हाधिकारी निखिल टीकाराम फंडे यांनी दीपोत्सव मेळा २०२५ मध्ये होणारे कार्यक्रम सुरक्षित पार पाडण्यासाठी, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि व्हीव्हीआयपी (VVIP) पाहुण्यांच्या आगमनाच्या दृष्टीने स्थळवार दंडाधिकारी (Magistrate) नियुक्त केले आहेत. हे अधिकारी आपापल्या क्षेत्रातील पोलीस आणि इतर विभागांशी समन्वय साधून संपूर्ण आयोजन यशस्वी करतील..मुख्य कार्यक्रमांची जबाबदारी निश्चितदीप प्रज्वलन: या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाची जबाबदारी अपर जिल्हाधिकारी आणि मेळा अधिकारी प्रेम नारायण सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. शोभायात्रा (शोभा मिरवणूक): साकेत महाविद्यालयापासून रामकथा पार्कपर्यंत निघणाऱ्या या यात्रेसाठी मुख्य महसूल अधिकारी गजेंद्र कुमार यांना प्रभारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे..रामकथा पार्क: या संपूर्ण परिसराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे, ज्यांच्या मदतीला १२ अधिकाऱ्यांची टीम असेल. राम की पैडी (घाट): येथे होणाऱ्या भव्य दीपोत्सवाची व्यवस्था अपर जिल्हाधिकारी (वित्त व महसूल) महेंद्र कुमार सिंह यांच्या नियंत्रणात राहील..मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या सुरक्षेसाठी कडेकोट बंदोबस्तमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या संपूर्ण कार्यक्रमात त्यांच्यासोबत राहण्यासाठी डेप्युटी कलेक्टर संतोष कुमार कुशवाहा यांना प्रभारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यपाल महोदयांच्या ताफ्यासाठी आणि कार्यक्रमांसाठी उप-विभागीय दंडाधिकारी सुश्री श्रेया यांना जबाबदारी दिली आहे..श्रीराम जन्मभूमी ते हनुमानगढी: मुख्य दीपोत्सव दिनी (२० ऑक्टोबर) श्रीराम जन्मभूमी मंदिर परिसरात एडीएम (कायदा व सुव्यवस्था) इंद्राकांत द्विवेदी यांची विशेष नेमणूक असेल. हनुमानगढी, दिगंबर आखाडा, कारसेवकपुरम यांसारख्या प्रमुख ठिकाणीही डेप्युटी कलेक्टर दर्जाचे अधिकारी तैनात राहतील. आरक्षित दंडाधिकारी: कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ४७ आरक्षित दंडाधिकारी (Reserve Magistrates) देखील तयार ठेवण्यात आले आहेत..Yogi Adityanath: दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांचे मोठे गिफ्ट; १२० कुटुंबांना मिळाली हक्काच्या घराची चावी! .व्यवस्थेवर विशेष लक्षखाद्य सुरक्षा विभाग भोजन आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी विशेष टीम तयार करेल. याशिवाय दीपोत्सवापूर्वी सर्व ठिकाणी विद्युत सुरक्षा, बॅरिकेडिंग, अग्निशमन आणि मंच-पंडाल यांची तपासणी करून संबंधित विभागांना वेळेत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अयोध्याचा दीपोत्सव हा केवळ एक उत्सव नसून, तो “रामराज्याच्या आदर्शांचे” प्रतीक आहे. सरयू नदीच्या काठावर जेव्हा दिव्यांची असंख्य ज्योत एकाच वेळी प्रज्वलित होईल, तेव्हा ते दृश्य केवळ अयोध्याच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला रामभक्तीच्या प्रकाशात न्हाऊन काढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.