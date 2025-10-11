टूरिझम

Ayodhya Deepotsav 2025: दीपोत्सव २०२५ साठी सज्ज झाली अयोध्या नगरी, जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय तयारी पूर्ण; कसे असणार नियोजन?

Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या नगरी दीपोत्सव २०२५ च्या पावन पर्वासाठी सज्ज झाली आहे. प्रशासनाने सुरक्षा, व्यवस्थापन आणि आयोजनासाठी संपूर्ण तयारी पूर्ण केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारा हा सोहळा भव्यतेसह सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक गौरवाचे प्रतीक ठरेल.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रभू श्रीरामचंद्रांची नगरी अयोध्या पुन्हा एकदा दीपोत्सव २०२५ च्या पावन पर्वावर लखलखण्यास सज्ज झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारा हा जगप्रसिद्ध सोहळा केवळ भव्यतेचेच नाही, तर सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक गौरवाचे प्रतीक बनला आहे.

