Ayodhya Deepotsav 2025: दीपोत्सव बघायला अयोध्येला जायलाच हवं! रस्त्यांवर पहायला मिळणार रामायण, होणार 3D लंकादहण, का आहे खास?

भगवान श्रीरामचंद्रांची पवित्र नगरी अयोध्या दीपोत्सव २०२५ साठी मोठ्या उत्साहाने सज्ज झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली, हे शहर केवळ आपला आध्यात्मिक वारसाच मजबूत करत नाहीये, तर ते कलात्मक आणि सांस्कृतिक वैभवाचे केंद्र म्हणूनही उदयास येत आहे. यावर्षी दीपोत्सव अयोध्येला एका चैतन्यमय सांस्कृतिक कॅनव्हासमध्ये (Canvas) बदलत आहे. उड्डाणपूल, भिंती आणि रस्त्यांवर रामायणातील दृश्ये आणि आकर्षक थ्री-डी (3D) भित्तीचित्रे (Murals) चितारली जात आहेत..उड्डाणपुलांवरून दिसेल 'राम कथे'चे दर्शनयावर्षी दीपोत्सवादरम्यान अयोध्येतील उड्डाणपूल (Flyovers) अत्यंत आकर्षक कलाकृतींच्या माध्यमातून 'राम कथेचे' वर्णन करताना दिसणार आहेत.ADA चा उपक्रम: अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) शहराच्या प्रमुख उड्डाणपुलांवर रामायणातील प्रसंग कोरून आणि रंगवून साकारत आहे.कलात्मक चित्रण: भगवान रामाचा जन्म, त्यांचा वनवास, रावणाचा पराभव आणि राम-सीता पुनर्मिलन यांसारखे प्रतिष्ठित प्रसंग गुंतागुंतीच्या चित्रांमधून जिवंत केले जात आहेत. स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिभावान कलाकारांनी या कामात योगदान दिले आहे.ठळक ठिकाणे: सादतगंज, नाका, देवकाली आणि साकेत पेट्रोल पंपाजवळचे उड्डाणपूल तसेच बायपासच्या भिंतींवर आकर्षक थ्री-डी भित्तीचित्रे (3D Murals) तयार केली जात आहेत. यामुळे प्रत्येक येणाऱ्या-जाणाऱ्याला अयोध्येच्या भूमीवर राम कथेचा अनुभव घेता येणार आहे..भिंतींवर साकारले रामायणाचे बोलके प्रसंगयावर्षी दीपोत्सवासाठी अयोध्येतील भिंती सांस्कृतिक तेजाचे प्रतीक बनल्या आहेत. शहरातील मुख्य रस्ते, मंदिरे आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या भिंतींवर रामायणातील प्रसंग रंगवले जात आहेत. यामध्ये हनुमानाने लंकेला आग लावणे, राम आणि लक्ष्मणातील संवाद, सीतेचे हरण यांसारखी चित्रे आहेत.स्थानिक कलाकारांचे म्हणणे आहे की, ही चित्रे आधुनिक आणि पारंपरिक शैलीचा मिलाफ साधून अयोध्येच्या सांस्कृतिक वारशाला अधिक ठळकपणे सादर करत आहेत.अयोध्या विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष अश्विनी पांडे यांनी सांगितले की, "राम नगरीतील उड्डाणपूल आणि रस्त्यांवर कोरलेल्या या दिव्य आकृत्यांमुळे हा दीपोत्सव अधिक खास बनत आहे. कलात्मक चित्रे आणि दिव्यांचा प्रकाश यांचा मिलाफ स्वर्गीय दृश्य निर्माण करत आहे. पर्यटक या चित्रांनी मंत्रमुग्ध होत आहेत आणि सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत आहेत, ज्यामुळे अयोध्येची जागतिक ओळख आणखी मजबूत होत आहे.".जागतिक स्तरावर भारतीय संस्कृतीचे प्रदर्शनयोगी सरकारने दीपोत्सवाला जागतिक स्तरावर एक मोठा सोहळा बनवण्यासाठी कसून प्रयत्न केले आहेत. अयोध्येतील प्रत्येक रस्ता, चौक आणि कोपरा दिवे आणि आकर्षक सजावटीने सजवला जात आहे. यावर्षी लाखो दिव्यांनी शरयू नदीचा किनारा प्रकाशित होणार आहे.या मनमोहक दर्शनासोबतच लेझर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि रामलीला यांसारखे उपक्रम उत्सवाची भव्यता वाढवतील. या प्रयत्नांनी सरकारचा उद्देश दीपोत्सवाला केवळ एक धार्मिक सण म्हणून नाही, तर भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जागतिक प्रदर्शन म्हणून स्थापित करणे हा आहे.