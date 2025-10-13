Ayodhya Deepotsav 2025: दीपोत्सव बघायला अयोध्येला जायलाच हवं! रस्त्यांवर पहायला मिळणार रामायण, होणार 3D लंकादहण, का आहे खास?

टूरिझम

भगवान श्रीरामचंद्रांची पवित्र नगरी अयोध्या दीपोत्सव २०२५ साठी मोठ्या उत्साहाने सज्ज झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली, हे शहर केवळ आपला आध्यात्मिक वारसाच मजबूत करत नाहीये, तर ते कलात्मक आणि सांस्कृतिक वैभवाचे केंद्र म्हणूनही उदयास येत आहे. यावर्षी दीपोत्सव अयोध्येला एका चैतन्यमय सांस्कृतिक कॅनव्हासमध्ये (Canvas) बदलत आहे. उड्डाणपूल, भिंती आणि रस्त्यांवर रामायणातील दृश्ये आणि आकर्षक थ्री-डी (3D) भित्तीचित्रे (Murals) चितारली जात आहेत.

