बडोद्यातलं नैसर्गिक आकर्षण! सयाजी गार्डनची सुंदरता पाहून मन हरपून जाईल

Kamati Baug : सयाजी गार्डन हे बडोद्यातले एक सुंदर उद्यान आहे. हे प्रचंड मोठ्या आवारात पसरलेले आहे. याला ‘कामाटी बाग’ असेही म्हणतात, इथे अनेक प्रकारची फुलझाडे, वृक्ष वेली, काटेरी झुडपं, छोटे तलाव, त्यावर छोटे साकव आहेत. .तलावात व आजूबाजूच्या हिरवळीवर बदकं हिंडताना दिसतात. एका छोट्या हिरवळीच्या तुकड्यावर घड्याळ आहे; तेही खरेखुरे, बरोबर आणि खरी वेळ दाखवणारे अर्थात जमिनीवरचे घड्याळ आहे. जमिनीवरचे प्रथमच बघितले मी. एक प्रचंड म्युझियमही आहे. त्याचे आवारही खूप मोठे आहे. हे म्युझियम बघायला तीन चार तास सहज लागतात..त्यात छोटे-मोठे पक्षी, प्राणी व सरपटणारे प्राणी अशा अनेक पक्षी व प्राण्यांचे भुसा भरून खरेखुरे दिसतील असे प्रदर्शित केले आहेत. खोटे आहेत असे वाटतच नाही. पक्ष्यांची व प्राण्यांची वेगवेगळी दालने आहेत. काही सांगाडे आहेत वेगवेगळ्या प्राण्यांचे. ब्लू व्हेलचा सांगाडा तर प्रचंड मोठा, अवाढव्य आहे. हाडपेर इतके मोठे आहे की तोंडाचा आ... .बंद होत नाही. एक छोटी मिनी ट्रेन आपल्याला अख्ख्या बागेला प्रदक्षिणा घालून आणते. इथे एक प्राणिसंग्रहालयही आहे, ज्यात सांबर, नीलगाय, सिंह, बिबट्या, वेगळी माकडे, चिंपांझी व इतर प्राणी आहेत. पांढरा वाघही आहे. पक्ष्यांचेही अनेक प्रकार आहेत..Hampi : अखंड दगडात कोरलेलं वैभव... स्थापत्यकलेच्या चमत्कारातून झळकते ‘हंपी’ची ऐतिहासिक ओळख!.म्युझिकल इव्हेंटसाठी amphitheatre सुद्धा आहेत. मगरींसाठी तर वेगळीच जागा आहे. प्लॅनेटोरियमसुद्धा आहे. हे एवढे सगळे बघायला किमान दोन-तीन दिवस तरी लागतील; पण आवर्जून पाहावे असेच हे सयाजी गार्डन आहे.अपर्णा देशपांडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.