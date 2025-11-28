Bavdhan Hill: निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवायचा? मग 'या' वीकेंडला बावधन टेकडीस भेट द्या!

Bavdhan Hill for a Weekend Getaway: पुणे, मुंबईतल्या गजबजाटापासून दूर, थंड हवेचा अनुभव घेण्यासाठी आणि निर्सगाच्या सान्निध्यात काही शांत वेळ घालवण्यासाठी बावधन टेकडी हे वीकेंडसाठी परफेक्ट ठिकण आहे. शहराजवळ असूनही इथे येणे सहज शक्य आहे आणि एक छोटा ट्रेक करून तुम्ही मनाला आनंद देणारे अनुभव घेऊ शकता. .शहराजवळील शांत निसर्गबावधनपासून फक्त काही मिनिटांच्या अंतरावर टेकडीचा प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे शहराच्या गडबडीतून दूर जाऊन काही तास निसर्गाच्या कुशीत शांतात अनुभवणे सहज शक्य आहे..Vitamin C Serum: हिवाळ्यातील ड्राय स्किनसाठी घरच्या घरी बनवा 'व्हिटॅमिन C' सीरम, जाणून घ्या सोपे आणि उत्तम उपाय.सकाळची थंडगार हवाडिसेंबर- जानेवारीमध्ये इथे जाणे म्हणजे सकाळची ताजेतवानी थंडगार हवा अनुभवणे. पर्यटकांमध्ये ही टेकडी खूप लोकप्रिय आहे कारण इथे येऊन मनमोकळं श्वास घेता येतो.सूर्योदयाचे अप्रतिम दृश्यपहाटे टेकडीवरून दिसणारा सूर्योदय अत्यंत मनमोहक असतो. फोटोप्रेमींसाठी आणि ट्रेकिंगसाठी ही जागा खास आकर्षक आहे. लहान मुलांसह आणि कुटुंबासोबत सहज ट्रेक करता येतो कारण चढ खूप कठीण नाही..हिरवीगार वातावरण आणि शांतताट्रेकच्या मार्गावर हिरवी झाडी, स्वच्छ हवा आणि शांत वातावरण आहे. हे ठिकाण धावपळीच्या शहरातील दिवसभराच्या तणावापासून सुटका देण्यास उत्तम आहे.फिटनेससाठी उत्तमअनेक लोक येथे सकाळी वर्कआउट, जॉगिंग आणि हायकिंगसाठी येतात. शहराच्या गजबजाटापासून दूर, आरामशीर आणि फिटनेससाठी योग्य जागा म्हणजे बावधन टेकडी..Green Economy Jobs: भारत 2047 मध्ये हरित अर्थव्यवस्थेत 48 दशलक्ष रोजगार निर्माण होणार, सीईईडब्ल्यूचा अंदाज.मॉन्सून आणि हिवाळ्यातील अनुभवमॉन्सूननंतर परिसर हिरवागार दिसतो, आणि हिवाळ्यात सकाळचे सूर्यप्रकाशात टेकडीचे दृश्य अधिकच मनमोहक दिसते.फोटो आणि सोशल मीडियासुंदर निसर्ग, ट्रेल्स आणि सूर्योदयाचे दृश्य हे फोटो आणि व्हिडिओसाठी परफेक्ट ठिकाण ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.