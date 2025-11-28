टूरिझम

Bavdhan Hill: निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवायचा? मग 'या' वीकेंडला बावधन टेकडीस भेट द्या!

Weekend Trip To Bavdhan Hill: तुम्हाला वीकेंडला थंड हवेच्या सान्निध्यात सूर्योदयाचं सुंदर दृश्य पाहत वेळ घालवायचा असेल तर बावधन टेकडीस एकदा नक्की भेट द्या
Monika Shinde
Bavdhan Hill for a Weekend Getaway: पुणे, मुंबईतल्या गजबजाटापासून दूर, थंड हवेचा अनुभव घेण्यासाठी आणि निर्सगाच्या सान्निध्यात काही शांत वेळ घालवण्यासाठी बावधन टेकडी हे वीकेंडसाठी परफेक्ट ठिकण आहे. शहराजवळ असूनही इथे येणे सहज शक्य आहे आणि एक छोटा ट्रेक करून तुम्ही मनाला आनंद देणारे अनुभव घेऊ शकता.

