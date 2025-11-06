Beautiful Villages India: निसर्गाचा गुपित! भारतातील 5 सुंदर गावं जे तुम्हाला मंत्रमुग्ध करतील

Indian Travel Destinations: भारत केवळ ऐतिहासिक स्थळांसाठी किंवा मोठ्या शहरांसाठी प्रसिद्ध नाही. देशाच्या विविध भागात अशी अनेक गावे आहेत, जी त्यांच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी, शांत वातावरणासाठी आणि अद्वितीय संस्कृतीसाठी जगभरात ओळखली जातात..हे गाव इतके सुंदर आहे की येथे येणाऱ्या पर्यटकांना निसर्गाच्या जवळील निसर्गासारखे वाटते. भारतातील ५ सर्वात सुंदर गोपाळांबद्दल जाणून घेऊया.Pune Police Constable Bharti 2025: तयारीला लागा! राज्यभरात पोलीस शिपाई पदांसाठी मेगा भरती; पाहा पुण्यात किती रिक्त जागा? .माना गाव, उत्तराखंडचमोली जिल्ह्यातील माना गावाला भारतीय लोक "शेवताचे गाव" म्हणत असत. बर्फाच्छादित पर्वतरांगा, भागीरथी नदीचा संगम आणि शांत वातावरण या गावाला खास बनवते. हे भारतातील शेवटचे चहाचे दुकान आहे, जे पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. बद्रीनाथ धामजवळ असल्याने गवाला धार्मिक महत्त्व आहे. जागा केवळ साहसी आणि निसर्गप्रेमींनाच स्वर्गीय अनुभव देते..जीरो गाव, अरुणाचल प्रदेशअरुणाचल प्रदेशातील झिरो गाव हिरवागर नदी, बांबूची जंगले आणि अपातानी जमातीच्या पारंपारिक जीवनशैलीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे साजरा होणारा झिरो संगीत महोत्सव पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षण आहे. गाव शांत आणि नैसर्गिक वातावरण पर्यटकांना एक अनोखा अनुभव देते.मावलिनांग गाव, मेघालयशिलाँगपासून ९० किलोमीटर अंतरावर असलेले मावलिनॉन्ग गाव आशियातील सर्वात स्वच्छ गाव मानले जाते. लोक सार्वजनिक स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणाला त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग मानतात. गावातील लिव्हिंग रूट्स ब्रिज (झुडुपांच्या मुळांपासून बनलेला पूल) हे पर्यटकांचे आकर्षण आहे. किंवा गावाला "देवांचे बॅग" असे संबोधले जाईल..Margashirsha Month 2025: मार्गशीर्ष महिन्यात चुकूनही करू नका हे काम! वाचा काय करावं आणि काय टाळावं.कैनाकरी गाव, केरलकेरळमधील कुट्टनाड भागातील कैनाकारी गाव हे त्याच्या शांत बॅकवॉटर, नारळाची झाडे आणि हळूहळू वाहणाऱ्या तलावांसाठी ओळखले जाते. येथे चालताना किंवा बोटिंग करताना, तुम्हाला चित्रासारखे सौंदर्य अनुभवायला मिळते. साधेपणा आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे, हे गाव दक्षिण भारतातील सर्वोत्तम पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे.खिमसर गाव, राजस्थानराजस्थानचे खिमसर गावही त्याच्या सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे थार वाळवंटाच्या काठावर वसलेले खिमसर गाव त्याच्या रेताच्या ढिगाऱ्यांसाठी, ऐतिहासिक किल्ल्यांसाठी आणि डेजर्ट सफारीसाठी प्रसिद्ध आहे. सूर्यास्ताचा नजारा येथे खूपच मनमोहक असतो. पारंपरिक राजस्थानी आतिथ्य आणि शांत वातावरण हे गावाचे वैशिष्ट्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.