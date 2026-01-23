Weekend Destinations: पुढील 3 दिवसांची ट्रिप प्लॅन करताय? मग पुणे-मुंबईसह 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या!

Pune Mumbai Trip: यंदा जानेवारी महिन्यातील २४ जानेवारी शनिवार, २५ जानेवारी रविवार आणि सोमवार २६ जानेवारी जानेवारी असे तीन दिवसांचा विकेंड आला आहे. या काळात अनेकजण मित्रपरिवारासोबत किंवा सोलो फिरायला जाण्याचे प्लॅन करतात..मात्र, कुठे जायचं हा प्रश्न नेहमी अनेकांच्या मनात येतो. पुणे- मुबंई हे फिरण्यासाठी लोकप्रिय असल्याने बरेच जण येथेच जाणे पडत करतात. परंतु त्या व्यतिरिक्त पुणे- मुंबईच्या १०० किलो मीटरच्या आसपास असे अनेक निसर्गरम्य ठिकाण आहेत. जिथे तुम्ही ३ दिवस २ रात्रींची सुट्टी प्लॅन करून मजा घेऊ शकता. चला तर मग, जाणून घेऊया..Central Bank Jobs 2026: सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ३५० पदांची भरती सुरू; एका क्लिकवर पाहा अर्जाची शेवटची तारीख.जेजुरी (Jejuri)पुण्यापासून ४८ किलो मीटर अंतरावर असलेले जेजुरी. हे महाराष्ट्रातील खंडोबाचे प्रसिद्ध तीर्थस्थान आहे. हे मंदिर निसर्गरम्य टेकडीवर वसलेले आहे आणि आजूबाजूच्या परिसराचे अद्भुत दृश्य येथे अनुभवायला मिळते. मंदिरमध्ये पोहोचण्यासाठी तुम्हाला सुमारे ३८० पायऱ्या चढाव्या लागतात, ज्यामुळे हा प्रवास थोडासा आव्हानात्मक असला तरी तो खूप आनंददायक ठरतो. येथे तुम्ही कार, बस किंवा ट्रेननी जाऊ शकतात. तुम्ही शनिवार सकाळी आलात तर मंदिराजवळील परिसर शांत आणि हिरव्यागार पाहू शकता. ही जागा जागा पिकनिक, ट्रेकिंग किंवा फोटोग्राफीसाठी उत्तम आहे..लोणावळा (Lonavala)पुण्यापासून सुमारे ६५ किलोमीटर आणि मुंबईपासून सुमारे ८३ किलोमीटर अंतरावर लोणावळा आहे. जर तुम्ही शनिवार, २४ जानेवारी रोजी आलात, तर भुशी धबधबा आणि टायगर पॉईंटला भेट देऊन सुर्यास्ताचा अद्भुत अनुभव घेऊ शकता. दुसऱ्या दिवशी रविवारी,२५ जानेवारी रोजी लायन्स पॉईंटला ट्रेकिंग आणि फोटोशूटसाठी जाऊ शकतात, आणि सोमवारी २६ जानेवारी रोजी हिल स्टेशन परिसरात शांतवेळ घालू शकता. लोणावळा मित्रपरिवारासोबत किंवा सोलो ट्रीपसाठी उत्तम ठिकाण आहे..Mumbai Tourism: प्रजासत्ताक दिनी मुंबई फिरायचंय? मग 'या' ऐतिहासिक वारसा स्थळांची यादी पाहा.मुळशी धरण (Mulshi Dam)पुण्यापासून सुमारे ३४ किलोमीटर अंतरावर मुळशी धरण स्थित आहे. येथील निसर्गरम्य दृश्ये फोटोग्राफीसाठी तसेच शांत वेळ घालवण्यासाठी आदर्श आहेत. मुळशी धरण हे मित्रांसोबत टाईम स्पेंड करण्यासाठी बेस्ट आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.