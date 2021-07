By

पावसाळ्यात (rainy season) सर्वत्र हिरवीगार पालवी पसरते. झाडांवर बसलेले पक्षी आपल्या मधुर आवाजांनी सौंदर्यात अधिक भर घालतात. त्याचबरोबर पावसाळ्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटक ट्रेकिंग, बोटिंगसाठी (boating) देखील जातात. जर आपणही पावसाळ्याच्या दिवसात वीकएंड साजरा करण्याचा विचार करत असाल आणि बोटींगचा आनंद घ्यायचा असेल तर निश्चितच तर आम्ही तुम्हाला काही स्थळांबद्दल आज सांगणार आहोत. (best place for boating in rainy season)

तिल्यार तलाव :

हा तलाव हरियाणाचा प्रसिद्ध असून दिल्ली-फाजिका राष्ट्रीय मार्गावर आहे. सर्व बाजूंनी जंगलाने वेढलेला हा तलाव सहलीसाठी प्रसिद्ध आहे. याठिकाणी मोठ्या संख्येने पर्यटक भेट देतात. पावसाळ्यात साहसी खेळांचा आनंद घ्यायचा असेल तर याठिकाणी अवश्य भेट द्या. येथे तुम्ही बोटींगचा आनंदही लुटू शकता.

सुखना तलाव -

चंदीगडचे हा प्रसिद्ध तलाव शिवालिक पर्वतरांगाच्या काठावर वसलेले आहे. हे एक कृत्रिम तलाव असून मुख्य इंजिनियर्स पी. एल. वर्मा आणि ले कॉर्ब्युझियर यांनी तयार केले आहे. नौकाविहार करणार्‍यांची ही पहिली पसंती आहे. पावसाळ्यात, मोठ्या संख्येने पर्यटक बोटिंग, नौकाविहार आणि प्रवासासाठी सुखना तलावावर भेट देतात.

सूरजकुंड तलाव -

अतिशय सुंदर असलेला हा सूरजकुंड तलाव आधी पाण्याची टँक असल्याचे सांगितले जाते. हा तलाव दक्षिण दिल्लीपासून 8 किमी अंतरावर आहे. या तलावाला पीकॉक लेक म्हणून देखील ओळखले जाते. फेब्रुवारी महिन्यात सूरजकुंडमध्ये क्राफ्ट फेअरचे आयोजन केले जाते. या मेळाव्यात देश-विदेशातील पर्यटक येतात. पावसाळ्यात बोटिंगसाठी सूरजकुंड तलावाला नक्की भेट द्या.